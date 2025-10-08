Національний перелік ліків поповнили препаратами для серця, ендокринної та психічного здоров’я

В Україні розширили національний перелік основних лікарських засобів на 27 нових препаратів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

До оновленого списку включені препарати для лікування серцево-судинних хвороб, дисліпідемії, захворювань ендокринної системи, психічних розладів та протигрибкових інфекцій.

Читайте: У Києві судитимуть 3 фігурантів, які готували вбивство першого заступника Міністра охорони здоров’я. ФОТОрепортаж

Наступним етапом стане їхнє включення до програми "Доступні ліки" у 2026 році, що значно розширить доступ українців до сучасних і безпечних препаратів.

Прем’єрка додала, що оновлений перелік співпадає з підготовкою до запуску Національної програми скринінгу здоров’я, яка дозволить громадянам віком від 40 років безкоштовно проходити профілактичні медогляди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікарні в зоні бойових дій отримають додаткові гроші на зарплати медикам. На скільки зростуть виплати?

Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що українці старше 40 років отримуватимуть кошти на віртуальну картку для проходження чекапів.

Завдяки новим доповненням національний перелік ліків тепер повністю відповідає рекомендаціям ВООЗ і наближає стандарти лікування в Україні до міжнародних.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі