Національний перелік ліків поповнили препаратами для серця, ендокринної та психічного здоров’я
В Україні розширили національний перелік основних лікарських засобів на 27 нових препаратів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.
До оновленого списку включені препарати для лікування серцево-судинних хвороб, дисліпідемії, захворювань ендокринної системи, психічних розладів та протигрибкових інфекцій.
Наступним етапом стане їхнє включення до програми "Доступні ліки" у 2026 році, що значно розширить доступ українців до сучасних і безпечних препаратів.
Прем’єрка додала, що оновлений перелік співпадає з підготовкою до запуску Національної програми скринінгу здоров’я, яка дозволить громадянам віком від 40 років безкоштовно проходити профілактичні медогляди.
Раніше міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомляв, що українці старше 40 років отримуватимуть кошти на віртуальну картку для проходження чекапів.
Завдяки новим доповненням національний перелік ліків тепер повністю відповідає рекомендаціям ВООЗ і наближає стандарти лікування в Україні до міжнародних.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А то вийде, що лікарні будуть казати "нам служба здоров"я не компенсує"