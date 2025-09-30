З 1 січня в Україні запустять профілактичні медогляди для людей віком 40+

В Україні з 2026 року стартує програма профілактичних медоглядів для людей 40+, а кошти на обстеження можна отримати в додатку "Дія".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За його словами, серцево-судинні захворювання зараз є однією з головних причин смертності, а через війну інсульти та інфаркти стали траплятися навіть у молодших людей. Саме тому, щоб раніше помічати хвороби, уряд запускає "загальнонаціональну програму чекапів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Інститут кардіології ім.Стражеска: пошкоджено відділення на трьох поверхах, пацієнтів перевели, - МОЗ. ФОТО

Кожен, хто досягне 40 років, через місяць після дня народження отримає пуш-повідомлення в "Дії" з пропозицією пройти обстеження. "Ви натискаєте, що хочете скористатись, і вам прийдуть кошти на картку в "Дії", - пояснив міністр.

Потім можна обрати клініку і пройти необхідні аналізи та дослідження, після чого лікар дасть консультацію або направить до спеціаліста, якщо знайде проблеми.

Також читайте: Молоді лікарі зможуть отримати одноразову виплату від держави в розмірі 200 тисяч гривень. Які умови?

Також пацієнт може отримати електронний рецепт на медичні препарати безкоштовно, щоб лікувати хворобу або не допустити її погіршення.

Нагадаємо, раніше Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про підвищення заробітної плати для медиків, які працюють на територіях активних і можливих бойових дій.

Більше читайте в нашому Телеграм-каналі!