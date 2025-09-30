С 1 января в Украине запустят профилактические медосмотры для людей в возрасте 40
В Украине с 2026 года стартует программа профилактических медосмотров для людей 40+, а средства на обследование можно получить в приложении "Дія".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По его словам, сердечно-сосудистые заболевания сейчас являются одной из главных причин смертности, а из-за войны инсульты и инфаркты стали случаться даже у молодых людей. Именно поэтому, чтобы раньше замечать болезни, правительство запускает "общенациональную программу чекапов".
Каждый, кто достигнет 40 лет, через месяц после дня рождения получит пуш-сообщение в "Дії" с предложением пройти обследование. "Вы нажимаете, что хотите воспользоваться, и вам придут средства на карточку в "Дії", - пояснил министр.
Затем можно выбрать клинику и пройти необходимые анализы и исследования, после чего врач даст консультацию или направит к специалисту, если найдет проблемы.
Также пациент может получить электронный рецепт на медицинские препараты бесплатно, чтобы лечить болезнь или не допустить ее ухудшения.
Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Всі чоловіки 40+ вже мали пройти ВЛК. Тобто, будь-яку болячку справжнє ВЛК теоретично повинно було вже виявити
Строєм, вєсєло і с пєснєй!
щедрість банди Зєлєнського не має меж...
Ви зрівняли мільярдні хабарі та відкати чинуш із лікарями.
На $200-300 хто хоче попрацювати з пацієнтами?
Жити без мата неможливо, настільки все класно
Вибачте