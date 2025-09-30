С 1 января в Украине запустят профилактические медосмотры для людей в возрасте 40

В Украине с 2026 года стартует программа профилактических медосмотров для людей 40+, а средства на обследование можно получить в приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания сейчас являются одной из главных причин смертности, а из-за войны инсульты и инфаркты стали случаться даже у молодых людей. Именно поэтому, чтобы раньше замечать болезни, правительство запускает "общенациональную программу чекапов".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Атака РФ на Институт кардиологии им.Стражеско: повреждены отделения на трех этажах, пациентов перевели, - Минздрав. ФОТО

Каждый, кто достигнет 40 лет, через месяц после дня рождения получит пуш-сообщение в "Дії" с предложением пройти обследование. "Вы нажимаете, что хотите воспользоваться, и вам придут средства на карточку в "Дії", - пояснил министр.

Затем можно выбрать клинику и пройти необходимые анализы и исследования, после чего врач даст консультацию или направит к специалисту, если найдет проблемы.

Также читайте: Молодые врачи смогут получить единовременную выплату от государства в размере 200 тысяч гривен. Какие условия?

Также пациент может получить электронный рецепт на медицинские препараты бесплатно, чтобы лечить болезнь или не допустить ее ухудшения.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!