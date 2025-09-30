РУС
Новости
С 1 января в Украине запустят профилактические медосмотры для людей в возрасте 40

С 1 января начнет действовать программа профилактических медосмотров

В Украине с 2026 года стартует программа профилактических медосмотров для людей 40+, а средства на обследование можно получить в приложении "Дія".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, сердечно-сосудистые заболевания сейчас являются одной из главных причин смертности, а из-за войны инсульты и инфаркты стали случаться даже у молодых людей. Именно поэтому, чтобы раньше замечать болезни, правительство запускает "общенациональную программу чекапов".

Каждый, кто достигнет 40 лет, через месяц после дня рождения получит пуш-сообщение в "Дії" с предложением пройти обследование. "Вы нажимаете, что хотите воспользоваться, и вам придут средства на карточку в "Дії", - пояснил министр.

Затем можно выбрать клинику и пройти необходимые анализы и исследования, после чего врач даст консультацию или направит к специалисту, если найдет проблемы.

Также пациент может получить электронный рецепт на медицинские препараты бесплатно, чтобы лечить болезнь или не допустить ее ухудшения.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины принял решение о повышении заработной платы для медиков, которые работают на территориях активных и возможных боевых действий.

Так вони і раніше були. Називається ВЛК.
показать весь комментарий
30.09.2025 01:05 Ответить
От справді цікаво...
Всі чоловіки 40+ вже мали пройти ВЛК. Тобто, будь-яку болячку справжнє ВЛК теоретично повинно було вже виявити
показать весь комментарий
30.09.2025 07:50 Ответить
в мене в висновку одне слово- здоровий (58 років) сміяяялися всим воєнкоматом..
показать весь комментарий
30.09.2025 08:21 Ответить
Ага щас !Бесплатний сир
показать весь комментарий
30.09.2025 01:07 Ответить
офігеть, головне що через любиму бзДію, щастя то какоє 😸
показать весь комментарий
30.09.2025 01:25 Ответить
контроль для виборочго підтасування - а поті вибори зроблять он-лайн
показать весь комментарий
30.09.2025 05:20 Ответить
Дякую за пропозицію , панове з ВЛК , але ніт !
показать весь комментарий
30.09.2025 03:10 Ответить
Чоловіків інвалідів і так ПФУ зобовязало віком 25-60 років до 01.11.25 пройти перекомісії ..Цікаво а якщо послати на....й ПФУ то що посодють ?
показать весь комментарий
30.09.2025 03:30 Ответить
Ні. Але з часом ті чоловіки опиняться в кацапській армії і марш на Варшаву.
Строєм, вєсєло і с пєснєй!
показать весь комментарий
30.09.2025 04:38 Ответить
Жінок теж.
показать весь комментарий
30.09.2025 07:05 Ответить
"безкоштовний газ лише в газовій камері"(с)
щедрість банди Зєлєнського не має меж...
показать весь комментарий
30.09.2025 04:42 Ответить
На моє переконання слід заборонити лікарям роботу одночасно у державних (комунальних) і приватних лікарнях. Так, як це існує у державній службі. Бо при кожному візиті до лікаря, особливо вузького спеціаліста, він бачить тебе як свого клієнта у приватній лікарні.
показать весь комментарий
30.09.2025 05:36 Ответить
Не заздріть чужим грошам, у нормальних країнах лікарі одна з найбільш оплачуваних посад. Ви пропонуєте прирівняти лікарів до держслужбовців, але на відміну від держслужбовців на лікарів не покладена функція держави, тож не рахуйте гроші у чужих кишенях, бо залишитеся скоро без лікарів
показать весь комментарий
30.09.2025 06:03 Ответить
А дбати про здоров'я громадян - хіба не функція держави? Ні? Нащо тоді МОЗ?
показать весь комментарий
30.09.2025 06:15 Ответить
Не плутайте МОЗ з лікарями- практиками, це різні поняття. МОЗ далеке від практичної медицини
показать весь комментарий
30.09.2025 06:40 Ответить
Лікарі й так уже масово виїхали.
Ви зрівняли мільярдні хабарі та відкати чинуш із лікарями.
На $200-300 хто хоче попрацювати з пацієнтами?
показать весь комментарий
30.09.2025 06:20 Ответить
Скотва ЗЕлена ви ***** безногим безруким допоможіть!!! Кому ваш медогляд всрався, мразота мародерська!!!!!!
показать весь комментарий
30.09.2025 07:41 Ответить
Лариса,з таким густим матом- ви точно жінка?
показать весь комментарий
30.09.2025 07:47 Ответить
У цій країні й жінки стають чоловіками.
Жити без мата неможливо, настільки все класно
показать весь комментарий
30.09.2025 09:24 Ответить
Отже гроші в бюджеті є?
показать весь комментарий
30.09.2025 07:58 Ответить
Без дії?
показать весь комментарий
30.09.2025 08:05 Ответить
В мене в дії не відображаються паспорт та посвідчення водія, що видані у 90-ті роки. Думаю, мені не надійде таке повідомлення, бо ж в них тупо нема дати мого народження. Отже, всі будуть лікуватися за рахунок держави (тобто мене, як платника податків) а я йду лісом((
показать весь комментарий
30.09.2025 08:32 Ответить
Це нормально - я таке 2 роки тому у Польщі проходив. Фінансується ЄС.
показать весь комментарий
30.09.2025 08:42 Ответить
в анусі будуть колупатися залізками, чи тільки пальцями?
показать весь комментарий
30.09.2025 09:04 Ответить
Подивляться, скільки ще протягнете і скільки пенсії втратять на вас.

Вибачте
показать весь комментарий
30.09.2025 09:27 Ответить
 
 