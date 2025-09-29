РУС
Атака РФ на Институт кардиологии им. Стражеско: повреждено отделение на трех этажах, пациентов перевели, - Минздрав. ФОТО

Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско продолжает работать в штатном режиме и принимает пациентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.

Как отмечается, в результате вчерашней российской атаки наибольшим повреждениям подверглись отделения, которые находились на третьем, четвертом и пятом этажах пораженного здания: эндокринной кардиологии и дислипидемии, а также хронической ишемической болезни сердца.

Институт Стражеско

"Пациентов, находящихся на лечении в этих отделениях, перевели в другие отделения Института", - говорится в сообщении.

Также читайте: Сердце не выдержало стресса: в Киеве во время массированной российской атаки в укрытии умерла женщина. ФОТО

Сейчас идет оценка ущерба и определение объема восстановительных работ.

"Но самое страшное, что в результате обстрела погибли люди: пациент и медработница", - напоминают в Минздраве.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за вражеской атаки повреждено здание Института кардиологии в Соломенском районе, там погибли два человека.

Киев (26161) Минздрав (4915) обстрел (29743)
оце фартить зеленим дегенератам мародерам!
терміново фонд на збір коштів.
кошторис ремонту. туди сюди.
на кіпрські офшори свіжа копійчина.
охматдит не дасть збрехати!!!!
показать весь комментарий
29.09.2025 10:20 Ответить
 
 