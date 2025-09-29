Атака РФ на Институт кардиологии им. Стражеско: повреждено отделение на трех этажах, пациентов перевели, - Минздрав. ФОТО

Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско продолжает работать в штатном режиме и принимает пациентов.

Как отмечается, в результате вчерашней российской атаки наибольшим повреждениям подверглись отделения, которые находились на третьем, четвертом и пятом этажах пораженного здания: эндокринной кардиологии и дислипидемии, а также хронической ишемической болезни сердца.

"Пациентов, находящихся на лечении в этих отделениях, перевели в другие отделения Института", - говорится в сообщении.

Сейчас идет оценка ущерба и определение объема восстановительных работ.

"Но самое страшное, что в результате обстрела погибли люди: пациент и медработница", - напоминают в Минздраве.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за вражеской атаки повреждено здание Института кардиологии в Соломенском районе, там погибли два человека.

