Атака РФ на Институт кардиологии им. Стражеско: повреждено отделение на трех этажах, пациентов перевели, - Минздрав. ФОТО
Институт кардиологии имени академика Н.Д. Стражеско продолжает работать в штатном режиме и принимает пациентов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минздрава.
Как отмечается, в результате вчерашней российской атаки наибольшим повреждениям подверглись отделения, которые находились на третьем, четвертом и пятом этажах пораженного здания: эндокринной кардиологии и дислипидемии, а также хронической ишемической болезни сердца.
"Пациентов, находящихся на лечении в этих отделениях, перевели в другие отделения Института", - говорится в сообщении.
Сейчас идет оценка ущерба и определение объема восстановительных работ.
"Но самое страшное, что в результате обстрела погибли люди: пациент и медработница", - напоминают в Минздраве.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что из-за вражеской атаки повреждено здание Института кардиологии в Соломенском районе, там погибли два человека.
