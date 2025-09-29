РУС
Новости Ракетная атака на Киев
Сердце не выдержало стресса: в Киеве во время массированной российской атаки в укрытии умерла женщина. ФОТО

В ночь на 28 сентября во время массированной атаки РФ в одном из укрытий Киева умерла женщина. Ее сердце не выдержало стресса.

Об этом сообщают глава КГВА Тимур Ткаченко и платформа United24, информирует Цензор.НЕТ.

Ткаченко сообщил, что в результате массированной атаки РФ в Киеве погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 13 человек пострадали.

"Сегодня россияне ранили 13 киевлян, четырех - убили. россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. россияне убили наших людей в Институте кардиологии - тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", - рассказал чиновник.

В свою очередь платформа United24 уточнила, что женщину, которая умерла в укрытии, звали Илона Ревут.

Илона Ревут
Фото: United24

"Сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но чрезвычайно тяжело переносила стресс во время атак РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, что в результате массированной атаки РФ по Киеву в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибла 12-летняя Александра Полищук.

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

Ну те що людина веде активний спосіб життя, не означає що вона здорова. Психологічний стан теж має великий вплив на організм, на здоров'я... А за психологічною допомогою мало хто звертається, та і можливо, не має куди звертатись.
29.09.2025 00:01 Ответить
"раптова смерть серця" теж існує. проблема в тому, що "наші" люди не відвідують лікарів. і те що "індекс смерті серця", чи як там по українські, у частини людей досить високий, з них практично ніхто не знає.
29.09.2025 00:24 Ответить
Fjall _Raven
Проблема в тому,що рашистські виродки нам спати спокійно не дають.І до цього звикнути неможливо.
29.09.2025 03:28 Ответить
Гарна, молода, шкода. Царство небесне🙏
29.09.2025 00:05 Ответить
прими Господи душу цієї людини , гарної жинки !!! 🙏
29.09.2025 00:21 Ответить
В Україні кількість інфарктів зростає.
За даними Національної служби здоров'я, у 2024 році зафіксовано 168 702 інфаркти та інсульти, порівняно з 156 662 у 2022 році.
Частка людей старше 56 років, які перенісли інфаркт або інсульт, залишається високою, становлять 84-85%.
29.09.2025 01:00 Ответить
Не дивно: всі на нервах... Сам прокинувся від вибухів минулої ночі...
29.09.2025 03:06 Ответить
 
 