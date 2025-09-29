Сердце не выдержало стресса: в Киеве во время массированной российской атаки в укрытии умерла женщина. ФОТО
В ночь на 28 сентября во время массированной атаки РФ в одном из укрытий Киева умерла женщина. Ее сердце не выдержало стресса.
Об этом сообщают глава КГВА Тимур Ткаченко и платформа United24, информирует Цензор.НЕТ.
Ткаченко сообщил, что в результате массированной атаки РФ в Киеве погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 13 человек пострадали.
"Сегодня россияне ранили 13 киевлян, четырех - убили. россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. россияне убили наших людей в Институте кардиологии - тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", - рассказал чиновник.
В свою очередь платформа United24 уточнила, что женщину, которая умерла в укрытии, звали Илона Ревут.
"Сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но чрезвычайно тяжело переносила стресс во время атак РФ", - сказано в сообщении.
Напомним, что в результате массированной атаки РФ по Киеву в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибла 12-летняя Александра Полищук.
Массированный удар РФ 28 сентября
Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.
В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.
Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.
Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.
В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.
Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.
Проблема в тому,що рашистські виродки нам спати спокійно не дають.І до цього звикнути неможливо.
За даними Національної служби здоров'я, у 2024 році зафіксовано 168 702 інфаркти та інсульти, порівняно з 156 662 у 2022 році.
Частка людей старше 56 років, які перенісли інфаркт або інсульт, залишається високою, становлять 84-85%.