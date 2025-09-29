Сердце не выдержало стресса: в Киеве во время массированной российской атаки в укрытии умерла женщина. ФОТО

В ночь на 28 сентября во время массированной атаки РФ в одном из укрытий Киева умерла женщина. Ее сердце не выдержало стресса.

Об этом сообщают глава КГВА Тимур Ткаченко и платформа United24, информирует Цензор.НЕТ.

Ткаченко сообщил, что в результате массированной атаки РФ в Киеве погибли четыре человека, среди них ребенок, еще 13 человек пострадали.

Больше читайте в нашем Телеграмм-канале!

"Сегодня россияне ранили 13 киевлян, четырех - убили. россияне убили 12-летнюю Александру, ученицу седьмого класса одной из школ Соломенского района. россияне убили наших людей в Институте кардиологии - тех, кто помогал и нуждался в помощи. Кроме этого, одна женщина не выдержала стресса, умерла в укрытии", - рассказал чиновник.

В свою очередь платформа United24 уточнила, что женщину, которая умерла в укрытии, звали Илона Ревут.

Фото: United24

"Сердце 52-летней Илоны Ревут остановилось в укрытии во время российского обстрела. По словам коллег, женщина была здорова и вела активный образ жизни, но чрезвычайно тяжело переносила стресс во время атак РФ", - сказано в сообщении.

Напомним, что в результате массированной атаки РФ по Киеву в ночь на воскресенье, 28 сентября, погибла 12-летняя Александра Полищук.

Смотрите также: 12-летняя Александра Полищук погибла в результате массированного российского удара по Киеву. ФОТО

Массированный удар РФ 28 сентября

Напомним, в ночь на 28 сентября российские оккупанты атаковали ряд украинских городов дронами и ракетами. В частности, из-за удара по Киеву известно о 14 раненых и 4 погибших, среди которых 12-летняя девочка.

В Киеве россияне также повредили Институт кардиологии, где обнаружили тела двух погибших. Кроме того, россияне атаковали и Киевскую область, там ранения получили 27 человек.

Под российским обстрелом оказалось и Запорожье. Там в результате атаки пострадали более 30 человек, среди них - трое детей.

Утром российские захватчики атаковали Конотоп в Сумской области ударными беспилотниками. Двое раненых.

В Одесской области российские оккупанты нанесли удар по винному заводу, в результате чего были уничтожены цех и склад готовой продукции.

Как сообщили Воздушные силы, российская армия запустила по Украине дроны различных типов, крылатые и баллистические ракеты. Силы ПВО сбили 611 целей. Всего было применено 643 средств воздушного нападения.

Смотрите также: Российская атака: разрушенные дома, сожженные автомобили в Киеве. ВИДЕО