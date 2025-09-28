Серце не витримало стресу: у Києві під час масованої російської атаки в укритті померла жінка. ФОТО
У ніч на 28 вересня під час масованої атаки РФ в одному з укритів Києва померла жінка. Її серце не витримало стресу.
Про це повідомляють очільник КМВА Тимур Ткаченко і платформа United24, інформує Цензор.НЕТ.
Ткаченко повідомив, що внаслідок масованої атаки РФ у Києві загинули чотири людини, серед них дитина, ще 13 осіб постраждали.
"Сьогодні росіяни поранили 13 киян, чотирьох - вбили. росіяни вбили 12-річну Олександру, ученицю сьомого класу однієї зі шкіл Соломʼянського району. росіяни вбили наших людей в Інституті кардіології - тих, хто допомагав та потребував допомоги. Крім цього, одна жінка не витримала стресу, померла в укритті", - розповів посадовець.
Своєю чергою платформа United24 уточнила, що жінку, яка померла в укритті, звали Ілона Ревут.
"Серце 52-річної Ілони Ревут зупинилося в укритті під час російського обстрілу. За словами колег, жінка була здорова та вела активний спосіб життя, але надзвичайно важко переносила стрес під час атак РФ", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, що внаслідок масованої атаки РФ по Києву в ніч на неділю, 28 вересня, загинула 12-річна Олександра Поліщук.
Масований удар РФ 28 вересня
Нагадаємо, у ніч на 28 вересня російські окупанти атакували низку українських міст дронами й ракетами. Зокрема, через удар по Києву відомо про 14 поранених та 4 загиблих, серед яких 12-річна дівчинка.
У Києві росіяни також пошкодили Інститут кардіології, де виявили тіла двох загиблих. Крім того, росіяни атакували й Київщину, там поранень зазнали 27 людей.
Під російським обстрілом опинилося й Запоріжжя. Там внаслідок атаки постраждали понад 30 людей, серед них — троє дітей.
Зранку російські загарбники атакували Конотоп у Сумській області ударними безпілотниками. Двоє поранених.
В Одеській області російські окупанти завдали удару по винному заводу, внаслідок чого було знищено цех і склад готової продукції.
Як повідомили Повітряні сили, російська армія запустила по Україні дрони різних типів, крилаті та балістичні ракети. Сили ППО збили 611 цілей. Усього було застосовано 643 засобів повітряного нападу.
Проблема в тому,що рашистські виродки нам спати спокійно не дають.І до цього звикнути неможливо.
1) для Заходу Пуйло- "золотий хлопчик", завдяки якому на військово-промисловий комплекс США і Західної Європи, який до Пуйла ледь жеврів, посипався "золотий дощ";
2) Пуйло -це умова політичного, ,можливо, і фізичного виживання Вови **********, бо з закінченням війни Вові ********** зразу вказують на двері. А при Пуйлі Вова ********* може залишатися на посту президента скільки завгодно довго, доки не надоїсть йому особисто і Бєні Бородачу.
За даними Національної служби здоров'я, у 2024 році зафіксовано 168 702 інфаркти та інсульти, порівняно з 156 662 у 2022 році.
Частка людей старше 56 років, які перенісли інфаркт або інсульт, залишається високою, становлять 84-85%.
Але зараз, звичайно, для них, все дуже зручно - "війна все спише".
Хоча, по суті, "ковід" (а, особливо, боротьба з ним) - то й було початком війни психопатів проти людей, за фактом. Що загострило ситуацію в світі багатократно - особливо шалений друк купи "дурних грошей" (для "пом'якшення" наслідків "боротьби
зі здоровим глуздомковідом).
Проте, увага на екран!
Поки ось такі "ветеранські" організайї діятимуть в Україні, наводитимуть ракети та дрони, мріятимуть про реінкарнацію срср, чекатимуть рашу у своїх містах та селах, наьоти шахедів та ракет будуть систематичними.
Помилуйтесь лише на цих про-російських дідуганчиків з так званої про-рашистської (вереранської) організації "Союз радянських офіцерів",
що палко не можуть забути тоталітарне минуле!
І молодь у це втягують, бо підневільна, мабуть студентство!
Партизанську славу радянської армії їм давай! Вата радянська!
Де те СБУ, де Контррозвідка, де ГУР?!? Ось звідки плануються такі удари!
https://zhatk.zt.ua/podii/22-veresnya-vidbuvsya-mityng-rekviyem-prysvyachenyj-dnyu-partyzanskoyi-slavy-ta-geroyichnomu-partyzanskomu-ruhu-chasiv-drugoyi-svitovoyi-vijny/