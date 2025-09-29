Атака РФ на Інститут кардіології ім.Стражеска: пошкоджено відділення на трьох поверхах, пацієнтів перевели, - МОЗ. ФОТО
Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска продовжує працювати в штатному режимі й приймає пацієнтів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.
Як зазначається, внаслідок вчорашньої російської атаки найбільших ушкоджень зазнали відділення, які перебували на третьому, четвертому і п’ятому поверхах ураженої будівлі: ендокринної кардіології та дисліпідемії, а також хронічної ішемічної хвороби серця.
"Пацієнтів, що перебувають на лікуванні в цих відділеннях, перевели до інших відділень Інституту", - йдеться у повідомленні.
Наразі триває оцінювання збитків та визначення обсягу відновлювальних робіт.
"Та найстрашніше, що внаслідок обстрілу загинули люди: пацієнт та медпрацівниця", - нагадують у МОЗ.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через ворожу атаку пошкоджено будівлю Інституту кардіології у Солом’янському районі, там загинули двоє людей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
терміново фонд на збір коштів.
кошторис ремонту. туди сюди.
на кіпрські офшори свіжа копійчина.
охматдит не дасть збрехати!!!!