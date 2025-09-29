Атака РФ на Інститут кардіології ім.Стражеска: пошкоджено відділення на трьох поверхах, пацієнтів перевели, - МОЗ. ФОТО

Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска продовжує працювати в штатному режимі й приймає пацієнтів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ.

Як зазначається, внаслідок вчорашньої російської атаки найбільших ушкоджень зазнали відділення, які перебували на третьому, четвертому і п’ятому поверхах ураженої будівлі: ендокринної кардіології та дисліпідемії, а також хронічної ішемічної хвороби серця.

"Пацієнтів, що перебувають на лікуванні в цих відділеннях, перевели до інших відділень Інституту", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Серце не витримало стресу: у Києві під час масованої російської атаки в укритті померла жінка. ФОТО

Наразі триває оцінювання збитків та визначення обсягу відновлювальних робіт.

"Та найстрашніше, що внаслідок обстрілу загинули люди: пацієнт та медпрацівниця", - нагадують у МОЗ.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що через ворожу атаку пошкоджено будівлю Інституту кардіології у Солом’янському районі, там загинули двоє людей.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!