Национальный перечень лекарств пополнили препаратами для сердца, эндокринного и психического здоровья

Национальный перечень лекарств обновлен

В Украине расширили национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

В обновленный список включены препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, дислипидемии, заболеваний эндокринной системы, психических расстройств и противогрибковых инфекций.

Следующим этапом станет их включение в программу "Доступные лекарства" в 2026 году, что значительно расширит доступ украинцев к современным и безопасным препаратам.

Премьер добавила, что обновленный перечень совпадает с подготовкой к запуску Национальной программы скрининга здоровья, которая позволит гражданам в возрасте от 40 лет бесплатно проходить профилактические медосмотры.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что украинцы старше 40 лет будут получать средства на виртуальную карточку для прохождения чекапов.

Благодаря новым дополнениям национальный перечень лекарств теперь полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и приближает стандарты лечения в Украине к международным.

Норм. Залишилось лише щоб це було забезпечено.
А то вийде, що лікарні будуть казати "нам служба здоров"я не компенсує"
показать весь комментарий
08.10.2025 22:28 Ответить
В перелік всунули то що дешеве типу аспірину та гідрохлртиазиду, або щось старе, що вже ввжається барахлом років 20, як симвастатин, а ******* , дорожчі ліки і надалі недоступні.
показать весь комментарий
08.10.2025 22:46 Ответить
 
 