Национальный перечень лекарств пополнили препаратами для сердца, эндокринного и психического здоровья

В Украине расширили национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

В обновленный список включены препараты для лечения сердечно-сосудистых болезней, дислипидемии, заболеваний эндокринной системы, психических расстройств и противогрибковых инфекций.

Следующим этапом станет их включение в программу "Доступные лекарства" в 2026 году, что значительно расширит доступ украинцев к современным и безопасным препаратам.

Премьер добавила, что обновленный перечень совпадает с подготовкой к запуску Национальной программы скрининга здоровья, которая позволит гражданам в возрасте от 40 лет бесплатно проходить профилактические медосмотры.

Ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщал, что украинцы старше 40 лет будут получать средства на виртуальную карточку для прохождения чекапов.

Благодаря новым дополнениям национальный перечень лекарств теперь полностью соответствует рекомендациям ВОЗ и приближает стандарты лечения в Украине к международным.

