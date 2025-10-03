РУС
394 14

Аптеки руководствуются законом и доступностью лекарств: профессиональное сообщество ожидает объективности от АМКУ, - заявление союза

ліки

Аптеки и аптечные сети выполняют требования законодательства, обязывающего их обеспечивать наличие лекарств по наиболее доступным ценам. Оценка ситуации на рынке со стороны Антимонольпного комитета должна основываться на объективном анализе.

Об этом заявили в Общественном союзе "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ассоциации отметили, что статья 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" обязывает каждое аптечное учреждение иметь в наличии препарат с одной из трех наиболее экономически выгодных цен, определенных в Национальном каталоге цен.

В то же время в законодательстве отсутствует требование закупать или реализовывать весь ассортимент каждого производителя.

"Государство обеспечивает баланс между регуляторными требованиями, экономической целесообразностью и потребностями потребителей. Оценка ситуации на рынке должна основываться на объективном и всестороннем анализе с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптек", - отметили в АПАУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аптечные дистрибьюторы будут оспаривать решение государства относительно их монопольного положения

Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины по заявлению одного из производителей завода "Дарница" начал исследование розничного рынка лекарственных средств.

Ранее "Дарница" пожаловалась на падение продаж своих лекарств. Причиной этого эксперты называют завышенные цены на ее препараты по сравнению с аналогами.

+1
Брешуть.
Не те що мазі, але навіть примочки до виразок (до ран), які виготовляють самі аптеки, до біса дорогущі.
03.10.2025 20:35 Ответить
+1
У нас капіталізм, не подобаються ціни - шукайте альтернативи.
03.10.2025 20:41 Ответить
+1
Давайте ціни з сирійських аптек, будемо порівнювати. А взагалі, вам цивілізація потрібна, чи життя як в сирії?
03.10.2025 20:50 Ответить
Ціни в Аптеках та асортимент ліків, не турбують стефанчука - зеленського, КМУ ВРУ РНБОУ??!!
03.10.2025 20:33 Ответить
У нас капіталізм, не подобаються ціни - шукайте альтернативи.
03.10.2025 20:41 Ответить
В Сирії, просто вішають цих осіб «капіталістів з аптек», і ціни прийнятні і асортимент ліків!!
03.10.2025 20:47 Ответить
Давайте ціни з сирійських аптек, будемо порівнювати. А взагалі, вам цивілізація потрібна, чи життя як в сирії?
03.10.2025 20:50 Ответить
Ти, примітивний прихильник шахрайського капіталізму, знаєш про таку штуку, як одна з різновидностей штучного монополізму картельна змова?
В США про це знали ще в ХІХ ст. і тому вели боротьбу з таким монополізмом. Про антитрестівське законодавство Тафта-Хартлі почитай, а потім лізь на публіку з ідіотськими "істинами"
03.10.2025 22:20 Ответить
Монополія, не чули? Яка може бути альтернатива. Увесь ринок поділені між 4 ігроками, та декількома фірмами дистрибуції. А те що робить АМКУ це імітація і щоб баблом ділилися, а аптечні мережі не хочуть, вот і весь розклад. Адекватні ціни ні першим ні другим ні АМКУ не потрібні.
03.10.2025 21:59 Ответить
купую ліки через tabletki.ua, завжди є вибір з нормальною ціною
03.10.2025 22:21 Ответить
Не дешевше, тим більше що як правило ціни на ліки там залежать від мед. страхування, я теж, РАПТОВО, не безкоштовне.
показать весь комментарий
Брешуть.
Не те що мазі, але навіть примочки до виразок (до ран), які виготовляють самі аптеки, до біса дорогущі.
03.10.2025 20:35 Ответить
Ти дивись, "дарницю" образили. А нєфіг такий дорогий цитрамон робити.
03.10.2025 20:52 Ответить
а де державні аптеки ? чи аптечна мафія тримає кого треба за зелені яйця ?
03.10.2025 21:17 Ответить
Доступні ціни в аптеках- це найсмішніше на сьогодні.
03.10.2025 21:49 Ответить
Ніяких "аптек" в Україна немає взагалі. Аптека - це місце де провізори виготовляють ліки для хворих по індивідуальним прописам лікарів.
У нас існують магазини по продажу товару медичного призначення, з усіма проблемами цієї форми. 90% цього товару просто небезпечні для більшості населення, але дохідність цього бізнесу зносить мізки і законодавцям і виробникам. Ще 20 років тому було встановлено що одноразова доза парацетамолу не може перевищувати 100 мг. Але в таких дозах він не дає того ефекту, тому вбиваючи ваші нирки вам дають х5
03.10.2025 22:16 Ответить
 
 