Аптеки руководствуются законом и доступностью лекарств: профессиональное сообщество ожидает объективности от АМКУ, - заявление союза
Аптеки и аптечные сети выполняют требования законодательства, обязывающего их обеспечивать наличие лекарств по наиболее доступным ценам. Оценка ситуации на рынке со стороны Антимонольпного комитета должна основываться на объективном анализе.
Об этом заявили в Общественном союзе "Аптечная профессиональная ассоциация Украины" (АПАУ), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
В ассоциации отметили, что статья 20-3 Закона Украины "О лекарственных средствах" обязывает каждое аптечное учреждение иметь в наличии препарат с одной из трех наиболее экономически выгодных цен, определенных в Национальном каталоге цен.
В то же время в законодательстве отсутствует требование закупать или реализовывать весь ассортимент каждого производителя.
"Государство обеспечивает баланс между регуляторными требованиями, экономической целесообразностью и потребностями потребителей. Оценка ситуации на рынке должна основываться на объективном и всестороннем анализе с учетом регуляторных, логистических и экономических факторов, влияющих на деятельность аптек", - отметили в АПАУ.
Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины по заявлению одного из производителей завода "Дарница" начал исследование розничного рынка лекарственных средств.
Ранее "Дарница" пожаловалась на падение продаж своих лекарств. Причиной этого эксперты называют завышенные цены на ее препараты по сравнению с аналогами.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
В США про це знали ще в ХІХ ст. і тому вели боротьбу з таким монополізмом. Про антитрестівське законодавство Тафта-Хартлі почитай, а потім лізь на публіку з ідіотськими "істинами"
Не те що мазі, але навіть примочки до виразок (до ран), які виготовляють самі аптеки, до біса дорогущі.
У нас існують магазини по продажу товару медичного призначення, з усіма проблемами цієї форми. 90% цього товару просто небезпечні для більшості населення, але дохідність цього бізнесу зносить мізки і законодавцям і виробникам. Ще 20 років тому було встановлено що одноразова доза парацетамолу не може перевищувати 100 мг. Але в таких дозах він не дає того ефекту, тому вбиваючи ваші нирки вам дають х5