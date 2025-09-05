Аптечные дистрибьюторы будут обжаловать решение государства относительно их монопольного положения

Два крупнейших украинских дистрибьютора фармацевтического сектора - компании "БаДМ" и "Оптима-Фарм" - готовятся оспаривать в суде рекордные штрафы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ). Ранее регулятор оштрафовал компании на общую сумму более 4,8 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия по манипулированию ценами, которые имели место с 2020 по 2023 год.

Ситуацию прокомментировал Сергей Ищенко, CPO ProximaResearch, во время экспертной конференции "Фармбюджет 2026". Он признал, что концентрация на рынке произошла, и назвал ее экономическим процессом:

"Процесс консолидации экономический - мы помним громкие выходы дистрибьюторов с рынка. И сейчас он прошел до уровня, который имеем сейчас. Хорошо это или плохо? Если посмотреть на практику ЕС, это нормально, это экономика. Путем такой консолидации сами поставки могут быть значительно дешевле. Если все сконцентрировано на одном дистрибьюторе, то это меньшие затраты на логистику. Но мы имеем решение АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и наложении штрафа", - отметил он.

Вместе с тем Ищенко раскритиковал выводы АМКУ, отметив, что цены на лекарства в условиях двух игроков объективно не могут существенно отличаться.

"В решении АМКУ было указано, что анализ ситуации на рынке опровергает наличие объективных причин для такого поведения указанных субъектов хозяйствования. Я говорю, что не опровергает, а наоборот - ситуация на рынке вынуждает участников действовать с ценами именно так. Не могут участники торговать одним препаратом по разным ценам. Когда дистрибьюторов было 20, еще был разброс цен, но двое - это все, не могут они по-другому, вынуждены быть с равными ценами", - заявил аналитик.

При этом Сергей Ищенко не отметил, какие именно процессы привели к ситуации, когда на рынке дистрибьюторских услуг в фармацевтическом сегменте по сути остались лишь двое игроков.

Напомним, в 2024 году АМКУ завершил расследование, установив, что "БаДМ" и "Оптима-Фарм" синхронно меняли цены на популярные лекарственные средства (в частности Спазмалгон, Эвказолин, Бифрен, Нейроксон). Прибыли компаний за период с 2020-го по 2023-й резко выросли: у "БаДМ" - в 3,5 раза, у "Оптима-Фарм" - в 11 раз.

Эксперты отмечают, что это не первый случай концентрации на фармрынке. Процесс поглощения и выхода из бизнеса малых и средних игроков почти всегда сопровождается согласованием ценовой практики между крупнейшими конкурентами. Заслуженный врач Украины Ольга Голубовская ранее назвала такие процессы "бандитизмом", имея в виду явные признаки рыночного сговора, а председатель координационного совета БО "100% Жизнь" Дмитрий Шерембей оценил суммарные переплаты пациентов из-за таких сговоров в 20 млрд гривен.

Похожие процессы происходят и в розничном секторе: по исследованиям топ-5 аптечных сетей контролируют более 60% товарооборота, что также вызывает вопросы относительно уровня конкуренции.

Фармрынок, по словам чиновников Минздрава, не справился с саморегуляцией, поэтому государство вынуждено вводить новые механизмы контроля. Кроме дела против дистрибьюторов, в июле 2025 года вступил в силу Национальный каталог цен на лекарства и закон о запрете маркетинговых платежей. Также в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "Об аптечной деятельности", который должен приблизить правила к европейским стандартам.