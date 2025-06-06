ТОП-5 аптечных сетей контролируют 64% рынка в Украине, - аналитики. ИНФОГРАФИКА

В Украине стремительно растет монополизация фармацевтического рынка - пять крупнейших аптечных сетей уже контролируют 64% продаж. В таких условиях независимым аптекам все труднее выдерживать конкуренцию, что грозит их полным исчезновением.

Таковы аналитические данные компании Proxima Research International, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на апрель 2025 года ТОП-5 аптечных сетей уже контролируют 64% всего розничного товарооборота и 41% всех аптек страны. А темпы роста - более 60 аптек в месяц.

Если эта тенденция сохранится, через три года 5 ведущих компаний будут контролировать до 80% продаж и более половины аптечной инфраструктуры Украины.

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В то же время другие компании, в частности средние и локальные сети, демонстрируют стабильность или даже сокращение количества торговых точек. Это свидетельствует о постепенном вытеснении мелких игроков.

В частности, собственные торговые марки (СТМ), электронная коммерция, цифровые сервисы - во всех этих сегментах лидерство принадлежит ТОП-5.

Эксперты отмечают, что небольшие, независимые аптеки не выдерживают конкуренции с крупными сетями, которые имеют больше ресурсов для скидок, маркетинга и цифровых решений. В результате мелкие аптечные учреждения, в частности в прифронтовых территориях, вынуждены закрываться или продаваться более крупным игрокам рынка.

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