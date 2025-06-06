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Новости Фото Монополизация аптечных сетей
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ТОП-5 аптечных сетей контролируют 64% рынка в Украине, - аналитики. ИНФОГРАФИКА

В Украине стремительно растет монополизация фармацевтического рынка - пять крупнейших аптечных сетей уже контролируют 64% продаж. В таких условиях независимым аптекам все труднее выдерживать конкуренцию, что грозит их полным исчезновением.

Таковы аналитические данные компании Proxima Research International, информирует Цензор.НЕТ.

Так, по состоянию на апрель 2025 года ТОП-5 аптечных сетей уже контролируют 64% всего розничного товарооборота и 41% всех аптек страны. А темпы роста - более 60 аптек в месяц.

Если эта тенденция сохранится, через три года 5 ведущих компаний будут контролировать до 80% продаж и более половины аптечной инфраструктуры Украины.

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Монополизация аптечного рынка: мелкие аптеки не выдерживают конкуренции

В то же время другие компании, в частности средние и локальные сети, демонстрируют стабильность или даже сокращение количества торговых точек. Это свидетельствует о постепенном вытеснении мелких игроков.

Монополизация аптечного рынка: мелкие аптеки не выдерживают конкуренции

В частности, собственные торговые марки (СТМ), электронная коммерция, цифровые сервисы - во всех этих сегментах лидерство принадлежит ТОП-5.

Эксперты отмечают, что небольшие, независимые аптеки не выдерживают конкуренции с крупными сетями, которые имеют больше ресурсов для скидок, маркетинга и цифровых решений. В результате мелкие аптечные учреждения, в частности в прифронтовых территориях, вынуждены закрываться или продаваться более крупным игрокам рынка.

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Монополизация аптечного рынка: мелкие аптеки не выдерживают конкуренции

Автор: 

монополия (106) аптека (132)


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Нова пошта майже. монополізувала ...тут ці майже монополізували ..так і дійдемо до світлого майбутнього🤣🤣🤣
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06.06.2025 16:44 Ответить
Ми вже там ...
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06.06.2025 17:00 Ответить
🤣🤣коли ми думали шо це дно нам знизу постукали
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06.06.2025 17:15 Ответить
якщо раніше в місті було 5 аптек то зараз 500, висновок-дуже це прибутковий бізнес, на рівні з торгівлею зброєю чи наркотиків але при тому цілком легальний)
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06.06.2025 16:53 Ответить
незалежним аптекам дедалі важче витримувати конкуренцію, що загрожує їх повним зникненням.

Ціни в усіх аптеках приблизно однакові. То нагуй нам співчувати незалежним аптекам? Звісно, якщо ми - не їхні хазяї!
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06.06.2025 16:58 Ответить
Приватизація державного майна в Україні - це процес передачі майна (включаючи землю, будинки, підприємства) з державної власності у власність фізичних або юридичних осіб
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06.06.2025 17:03 Ответить
Мафія
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06.06.2025 17:05 Ответить
 
 