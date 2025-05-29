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Фармацевтическое сообщество призывает Зеленского не допустить срыва реформы и поддержать согласованный механизм регулирования рынка

ліки

Представители фармацевтического рынка Украины обратились с открытым письмом к Президенту, правительству, парламентскому профильному комитету, Минздраву, Государственной регуляторной службе и Антимонопольному комитету с призывом сохранить аптечную инфраструктуру и не допустить разрушения системы обеспечения доступа к лекарственным средствам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В письме, подписанном представителями ведущих профильных ассоциаций, в частности АПАУ, Всеукраинской фармацевтической палаты, ВОМФАФР и региональных фармацевтических объединений, отмечается, что полностью поддерживается курс на прозрачное ценообразование, включая реферирование, декларирование цен, введение национального каталога и ограничение торговых надбавок.

Впрочем, как отмечают подписанты, введенные с 1 марта 2025 года ограничения, в частности полный запрет маркетинговых услуг, оказались нерыночными и чрезмерно зарегулированными, что уже привело к негативным последствиям: рост цен на препараты, сокращение ассортимента, замораживание инвестиций в аптечную сеть и риск перехода части оборота лекарств в теневой сегмент.

"Запрет маркетинговых сделок не дал ожидаемого результата по снижению стоимости медикаментов и поставил под угрозу финансовую устойчивость аптек", - говорится в обращении.

Фармацевты отмечают, что в течение трех месяцев совместно с Минздравом, ассоциациями, бизнесом и экспертами был наработан компромиссный механизм регулирования маркетинговых расходов - не выше 12% от объема розничной реализации. Этот подход, по их словам, получил поддержку большинства участников рынка, а также положительные выводы от Антимонопольного комитета и Государственной налоговой службы.

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Впрочем, как отмечается в письме, 26 мая Минздрав обнародовал новую версию регуляторного документа, которая не обсуждалась с рынком и, по оценкам аптечного сообщества, была подготовлена в интересах одного из производителей. Участники рынка расценили этот шаг как "пренебрежение к деятельности аптечного сектора" и "умышленное затягивание процесса".

"По глубокому убеждению профессионального сообщества, стратегическое решение Президента Украины заключалось в снижении цены на лекарственные средства для граждан, а не разрушении аптечной инфраструктуры в стране", - говорится в обращении.

Фармсообщество призывает власть поддержать согласованную редакцию регулирования маркетинговых расходов, что обеспечит сбалансированность системы, прозрачность ценообразования и сохранение доступа населения к лекарствам, особенно в условиях войны.

Обращение подписали Аптечная профессиональная ассоциация Украины, Всеукраинская фармацевтическая палата, "ВОМФАФР", "Кум Део" и Фармацевтическая Ассоциация Днепропетровской области.

Автор: 

лекарства (1225) Минздрав (4902) аптека (129) фармацевтика (36)


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Топ комментарии
+2
Мафія хоче і далі заробляти ....
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29.05.2025 19:11
+2
Казлы . За месяц лекарства ,которые я принимаю , подорожали на 30% .
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29.05.2025 19:17
+1
Вернули к власти фарммафию когда весело и задорно убрали Ульяну Супрун? Тож кушайте теперь и не сильно обляпайтесь.
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29.05.2025 19:13
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Мафія хоче і далі заробляти ....
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29.05.2025 19:11 Ответить
Вернули к власти фарммафию когда весело и задорно убрали Ульяну Супрун? Тож кушайте теперь и не сильно обляпайтесь.
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29.05.2025 19:13 Ответить
вождь і павєлітєль найвеличніший гундосий зе!лідар не допустить та підтримає!
слава слава слава
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29.05.2025 19:15 Ответить
Ти глянь як падли зашифрувались - "маркетингові послуги" це були, виявляється. Коли дохтур прописував ліки не ті які потрібно, а за які отримував відкат в найближчій аптеці. Це, сккк, маркетингові послуги...
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29.05.2025 19:16 Ответить
Лікар отримував відкат від виробника ліків. І це продовжується і зараз.
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29.05.2025 19:35 Ответить
Казлы . За месяц лекарства ,которые я принимаю , подорожали на 30% .
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29.05.2025 19:17 Ответить
"підтримати узгоджений механізм регулювання ринку" - очевидно, що хтось звик гарно харчуватись. Нагадує "польських фермерів" та інших "перевізників".
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29.05.2025 19:17 Ответить
Вернулось крепостное право?
Чуть что - бежим к барину ?
В ножки кланяться и просить
Ручки целовать не пробовали?
А вы попробуйте
Нашему барину понравится
Вот только плохо такие барины заканчивают
Уж какой был барин Портнов
А пуле ведь плевать
На любого барина всегда найдется как минимум веревка - или пуля

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29.05.2025 19:20 Ответить
Скрізь керований пісдець(
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29.05.2025 19:21 Ответить
Як це не допустити? Це ж їхня основна діяльність. Всі реформи в дупу, закони і Конституцію туди ж.
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29.05.2025 19:57 Ответить
Філя жебривська - королева української фармомафії !!
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29.05.2025 20:05 Ответить
 
 