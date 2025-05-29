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Новини
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Фармацевтична спільнота закликає Зеленського не допустити зриву реформи та підтримати узгоджений механізм регулювання ринку

ліки

Представники фармацевтичного ринку України звернулися з відкритим листом до Президента, уряду, парламентського профільного комітету, МОЗ, Державної регуляторної служби та Антимонопольного комітету з закликом зберегти аптечну інфраструктуру та не допустити руйнування системи забезпечення доступу до лікарських засобів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

У листі, підписаному представниками провідних профільних асоціацій, зокрема АПАУ, Всеукраїнської фармацевтичної палати, ВОМФАФР та регіональних фармацевтичних об’єднань, наголошується, що повністю підтримується курс на прозоре ціноутворення, включно з реферуванням, декларуванням цін, запровадженням національного каталогу та обмеженням торгових надбавок.

Втім, як зазначають підписанти, запроваджені з 1 березня 2025 року обмеження, зокрема повна заборона маркетингових послуг, виявилися неринковими та надмірно зарегульованими, що вже призвело до негативних наслідків: зростання цін на препарати, скорочення асортименту, заморожування інвестицій в аптечну мережу та ризик переходу частини обігу ліків у тіньовий сегмент.

"Заборона маркетингових угод не дала очікуваного результату щодо зниження вартості медикаментів, та поставила під загрозу фінансову стійкість аптек", - йдеться у зверненні.

Фармацевти наголошують, що протягом трьох місяців спільно з МОЗ, асоціаціями, бізнесом та експертами було напрацьовано компромісний механізм регулювання маркетингових витрат - не вище 12% від обсягу роздрібної реалізації. Цей підхід, за їх словами, отримав підтримку більшості учасників ринку, а також позитивні висновки від Антимонопольного комітету та Державної податкової служби.

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Втім, як зазначається у листі, 26 травня МОЗ оприлюднило нову версію регуляторного документа, яка не обговорювалася з ринком та, за оцінками аптечної спільноти, була підготовлена в інтересах одного з виробників. Учасники ринку розцінили цей крок як "зневагу до діяльності аптечного сектору" та "навмисне затягування процесу".

"На глибоке переконання фахової спільноти, стратегічне рішення Президента України полягало у зниженні ціни на лікарські засоби для громадян, а не зруйнуванні аптечної інфраструктури в країні", - йдеться у зверненні.

Фармспільнота закликає владу підтримати узгоджену редакцію регулювання маркетингових витрат, що забезпечить збалансованість системи, прозорість ціноутворення і збереження доступу населення до ліків, особливо в умовах війни.

Звернення підписали Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська фармацевтична палата, "ВОМФАФР", "Кум Део" та Фармацевтична Асоціація Дніпропетровської області.

Автор: 

ліки (1329) МОЗ (5400) аптека (190) фармацевтика (83)


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Топ коментарі
+3
Мафія хоче і далі заробляти ....
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29.05.2025 19:11
+3
Казлы . За месяц лекарства ,которые я принимаю , подорожали на 30% .
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29.05.2025 19:17
+2
Ти глянь як падли зашифрувались - "маркетингові послуги" це були, виявляється. Коли дохтур прописував ліки не ті які потрібно, а за які отримував відкат в найближчій аптеці. Це, сккк, маркетингові послуги...
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29.05.2025 19:16
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Мафія хоче і далі заробляти ....
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29.05.2025 19:11 Відповісти
Порівняно з радянськими цінами ціни на горілку виросли у 16 разів; на пиво - у 150, а на ліки - у 800. І їм все мало. Жмоти.
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29.05.2025 20:27 Відповісти
Вернули к власти фарммафию когда весело и задорно убрали Ульяну Супрун? Тож кушайте теперь и не сильно обляпайтесь.
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29.05.2025 19:13 Відповісти
вождь і павєлітєль найвеличніший гундосий зе!лідар не допустить та підтримає!
слава слава слава
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29.05.2025 19:15 Відповісти
Ти глянь як падли зашифрувались - "маркетингові послуги" це були, виявляється. Коли дохтур прописував ліки не ті які потрібно, а за які отримував відкат в найближчій аптеці. Це, сккк, маркетингові послуги...
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29.05.2025 19:16 Відповісти
Лікар отримував відкат від виробника ліків. І це продовжується і зараз.
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29.05.2025 19:35 Відповісти
Казлы . За месяц лекарства ,которые я принимаю , подорожали на 30% .
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29.05.2025 19:17 Відповісти
"підтримати узгоджений механізм регулювання ринку" - очевидно, що хтось звик гарно харчуватись. Нагадує "польських фермерів" та інших "перевізників".
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29.05.2025 19:17 Відповісти
Вернулось крепостное право?
Чуть что - бежим к барину ?
В ножки кланяться и просить
Ручки целовать не пробовали?
А вы попробуйте
Нашему барину понравится
Вот только плохо такие барины заканчивают
Уж какой был барин Портнов
А пуле ведь плевать
На любого барина всегда найдется как минимум веревка - или пуля

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29.05.2025 19:20 Відповісти
Скрізь керований пісдець(
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29.05.2025 19:21 Відповісти
Як це не допустити? Це ж їхня основна діяльність. Всі реформи в дупу, закони і Конституцію туди ж.
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29.05.2025 19:57 Відповісти
Філя жебривська - королева української фармомафії !!
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29.05.2025 20:05 Відповісти
А хто вона така? Винна у геноциді палестинців?
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29.05.2025 20:54 Відповісти
 
 