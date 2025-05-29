Фармацевтична спільнота закликає Зеленського не допустити зриву реформи та підтримати узгоджений механізм регулювання ринку
Представники фармацевтичного ринку України звернулися з відкритим листом до Президента, уряду, парламентського профільного комітету, МОЗ, Державної регуляторної служби та Антимонопольного комітету з закликом зберегти аптечну інфраструктуру та не допустити руйнування системи забезпечення доступу до лікарських засобів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
У листі, підписаному представниками провідних профільних асоціацій, зокрема АПАУ, Всеукраїнської фармацевтичної палати, ВОМФАФР та регіональних фармацевтичних об’єднань, наголошується, що повністю підтримується курс на прозоре ціноутворення, включно з реферуванням, декларуванням цін, запровадженням національного каталогу та обмеженням торгових надбавок.
Втім, як зазначають підписанти, запроваджені з 1 березня 2025 року обмеження, зокрема повна заборона маркетингових послуг, виявилися неринковими та надмірно зарегульованими, що вже призвело до негативних наслідків: зростання цін на препарати, скорочення асортименту, заморожування інвестицій в аптечну мережу та ризик переходу частини обігу ліків у тіньовий сегмент.
"Заборона маркетингових угод не дала очікуваного результату щодо зниження вартості медикаментів, та поставила під загрозу фінансову стійкість аптек", - йдеться у зверненні.
Фармацевти наголошують, що протягом трьох місяців спільно з МОЗ, асоціаціями, бізнесом та експертами було напрацьовано компромісний механізм регулювання маркетингових витрат - не вище 12% від обсягу роздрібної реалізації. Цей підхід, за їх словами, отримав підтримку більшості учасників ринку, а також позитивні висновки від Антимонопольного комітету та Державної податкової служби.
Втім, як зазначається у листі, 26 травня МОЗ оприлюднило нову версію регуляторного документа, яка не обговорювалася з ринком та, за оцінками аптечної спільноти, була підготовлена в інтересах одного з виробників. Учасники ринку розцінили цей крок як "зневагу до діяльності аптечного сектору" та "навмисне затягування процесу".
"На глибоке переконання фахової спільноти, стратегічне рішення Президента України полягало у зниженні ціни на лікарські засоби для громадян, а не зруйнуванні аптечної інфраструктури в країні", - йдеться у зверненні.
Фармспільнота закликає владу підтримати узгоджену редакцію регулювання маркетингових витрат, що забезпечить збалансованість системи, прозорість ціноутворення і збереження доступу населення до ліків, особливо в умовах війни.
Звернення підписали Аптечна професійна асоціація України, Всеукраїнська фармацевтична палата, "ВОМФАФР", "Кум Део" та Фармацевтична Асоціація Дніпропетровської області.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
слава слава слава
Чуть что - бежим к барину ?
В ножки кланяться и просить
Ручки целовать не пробовали?
А вы попробуйте
Нашему барину понравится
Вот только плохо такие барины заканчивают
Уж какой был барин Портнов
А пуле ведь плевать
На любого барина всегда найдется как минимум веревка - или пуля