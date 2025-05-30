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Новости Снижение цен на лекарства Снижение цен на лекарства в аптеках
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Фармкомпании требуют честных правил рынка: пациент должен стать центром новой реформы

фармринок

Украинские фармацевтические производители обнародовали письмо к властям, в котором призвали урегулировать рынок и создать прозрачные правила ценообразования на лекарственные средства, после чего выступили с принципиальной позицией: реформа здравоохранения потеряет смысл, если в ее центре не окажется пациент.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В обращении производители напоминают: более 30 из компаний добровольно снизили цены на три сотни популярных наименований лекарств в среднем на 30%, что продемонстрировало готовность к реальным изменениям. Производители поддерживают инициативу президента и правительства относительно доступности лекарств, однако предупреждают: без принятия ключевых решений пациенты не смогут почувствовать обещанное облегчение.

"В условиях искривленной модели аптечного рынка пациенты снова оказались в уязвимом положении. Несмотря на снижение цен, многие препараты исчезли с аптечных полок. Причина - отсутствие прозрачных правил маркетинга и регулирования розничной наценки. Крупнейшие аптечные сети фактически блокируют доступ к более дешевым лекарствам, навязывая потребителю более дорогие аналоги с более высокой коммерческой выгодой", - отмечают производители.

За право "быть на полке" производитель вынужден платить до 12% стоимости лекарств, а в случае безрецептурных препаратов - эти расходы могут достигать +40%. В сочетании с 35% розничной наценкой это приводит к 75% удорожанию препарата для потребителя - каждого украинца.

Это особенно бьет по наиболее уязвимым категориям населения - пожилым людям, пациентам с хроническими болезнями, жителям отдаленных и прифронтовых районов. Ведь аптеки часто навязывают более дорогие аналоги, приносящие большую прибыль.

Производители считают: компромисс возможно найти, если поддержать новый проект постановления от Минздрава, опубликованный Минздравом 26 мая 2025 года. Он предусматривает ограничение расходов на маркетинг и дифференциацию условий для рецептурных и безрецептурных лекарств. Этот шаг, по мнению участников рынка, возвращает реформу к ее первоочередной цели - защите прав пациента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цены на лекарства в Украине снижаются, - Минздрав

С целью поддержать этот компромиссный проект представители Ассоциации "Производители лекарств Украины" и Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности направили открытое письмо в Офис президента, правительство и ответственные регуляторные органы, в котором призвали к недопущению восстановления аптечной монополии.

"[Производители] - единственное звено рынка, которое не имеет прямого доступа к потребителю и не контролирует точку продажи. Именно поэтому они заинтересованы, чтобы ключевым фактором конкуренции была цена, качество и доверие. Мы верим: успех реформы - не в сохранении доходов бизнеса, а в возможности миллионов украинцев лечиться качественно и доступно", - отмечается в обращении.

Напомним, 7 февраля 2025 года украинские фармпроизводители подписали Декларацию о взаимодействии по снижению и стабилизации цен на лекарственные средства. Документ стал свидетельством поддержки реформ, направленных на уменьшение стоимости лекарств и обеспечение доступа к качественному лечению. На 100 самых популярных препаратов цена была снижена с 1 марта 2025 года. Также с 1 января 2025 года был запущен регулятор цен на лекарства, а Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) начала осуществлять реимбурсацию лекарственных средств в рамках Программы медицинских гарантий, включая те, которые указаны в дополнительном перечне от 1 января 2025 года.

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Чесних правил? В Україні?
При міністрі ляшко? Ви шуткуєте так?
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30.05.2025 18:10 Ответить
вимагають чесних правил ринку: пацієнт має стати центром нової реформи

Центром нової реформи і усіх майбутніх "реформ" в Україні ніколи не буде якийсь задрипаний "паціент". Центром завжди буде чиновник-шкуродер на пару з бандюгою-правоохоронцем.

А "чесні правила ринку в Україні" це такий короткий анекдот?
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30.05.2025 18:15 Ответить
Нісенітниця. Пацієнт - останнє, що турбує фармкомпанії.
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30.05.2025 18:17 Ответить
Виробники української фарми хотять продавати її по ціні імпортного виробника, та ще й вижити імпорт з ринку, щоб отримати повну монополію на свої вироби.
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30.05.2025 18:22 Ответить
бодяжное говно и продавать втрое дороже чем в европе и у них получится, уверен, кагал заточен только на бабло
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30.05.2025 18:37 Ответить
реформа охорони здоров'я втратить сенс, якщо в її центрі не опиниться пацієнт.

Так ясно уявляю собі усіх глитаїв від фармакології, які оточили раптом збагатілого пацієнта та розпачливо розводять руками!
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30.05.2025 18:25 Ответить
я из черновиц, румыния рядом, там покупаю лекарства- 50-30% дешевле
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30.05.2025 18:35 Ответить
Тут виробники праві,мережі *заникали*дешевші ліки,але і в виробників *рильце в пушку*т.я.хочуть монополії,а їхні аналоги гірші за якістю,від оригіналів.
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30.05.2025 18:40 Ответить
как украина могла допустить, чтобы кагал захватил все, всю власть, все бабло, все надра, а украинца отправил на смерть в окопы
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30.05.2025 18:41 Ответить
 
 