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Новини Зниження цін на ліки Зниження цін на ліки в аптеках
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Фармкомпанії вимагають чесних правил ринку: пацієнт має стати центром нової реформи

фармринок

Українські фармацевтичні виробники оприлюднили лист до влади, в якому закликали врегулювати ринок і створити прозорі правила ціноутворення на лікарські засоби, після чого виступили з принциповою позицією: реформа охорони здоров’я втратить сенс, якщо в її центрі не опиниться пацієнт.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У зверненні виробники нагадують: понад 30 з компаній добровільно знизили ціни на три сотні популярних найменувань ліків у середньому на 30%, що продемонструвало готовність до реальних змін. Виробники підтримують ініціативу Президента та Уряду щодо доступності ліків, однак попереджають: без ухвалення ключових рішень пацієнти не зможуть відчути обіцяне полегшення.

"В умовах викривленої моделі аптечного ринку, пацієнти знову опинились у вразливому становищі. Попри зниження цін, багато препаратів зникли з аптечних полиць. Причина — відсутність прозорих правил маркетингу й регулювання роздрібної націнки. Найбільші аптечні мережі фактично блокують доступ до дешевших ліків, нав’язуючи споживачеві дорожчі аналоги з вищою комерційною вигодою", — зазначають виробники.

За право "бути на полиці" виробник змушений платити до 12% вартості ліків, а в разі безрецептурних препаратів — ці витрати можуть сягати +40%. У поєднанні з 35% роздрібною націнкою це призводить до 75% подорожчання препарату для споживача — кожного українця.

Це особливо б'є по найвразливіших категоріях населення — літніх людях, пацієнтах з хронічними хворобами, мешканцях віддалених та прифронтових районів. Адже аптеки часто нав'язують дорожчі аналоги, що приносять більший прибуток.

Виробники вважають: компроміс можливо знайти, якщо підтримати новий проєкт постанови від МОЗ, опублікований МОЗ 26 травня 2025 року. Він передбачає обмеження витрат на маркетинг і диференціацію умов для рецептурних та безрецептурних ліків. Цей крок, на думку учасників ринку, повертає реформу до її першочергової мети — захисту прав пацієнта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ціни на ліки в Україні знижуються, - МОЗ

З метою підтримати цей компромісний проєкт представники Асоціації "Виробники ліків України" та Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості спрямували відкритого листа до Офісу президента, Уряду та відповідальних регуляторних органів, в якому закликали до недопущення відновлення аптечної монополії.

"[Виробники] — єдина ланка ринку, яка не має прямого доступу до споживача і не контролює точку продажу. Саме тому вони зацікавлені, щоб ключовим фактором конкуренції була ціна, якість і довіра. Ми віримо: успіх реформи — не у збереженні доходів бізнесу, а у можливості мільйонів українців лікуватися якісно та доступно", — наголошується у зверненні.

Нагадаємо, 7 лютого 2025 року українські фармвиробники підписали Декларацію про взаємодію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Документ став свідченням підтримки реформ, спрямованих на зменшення вартості ліків і забезпечення доступу до якісного лікування. На 100 найпопулярніших препаратів ціну було знижено з 1 березня 2025 року. Також з 1 січня 2025 року був запущений регулятор цін на ліки, а Національна служба здоров'я України (НСЗУ) почала здійснювати реімбурсацію лікарських засобів в межах Програми медичних гарантій, включаючи ті, які вказані в додатковому переліку від 1 січня 2025 року.

Автор: 

ліки (1330) аптека (192) фармацевтика (85)


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Топ коментарі
+6
Нісенітниця. Пацієнт - останнє, що турбує фармкомпанії.
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30.05.2025 18:17
+3
Виробники української фарми хотять продавати її по ціні імпортного виробника, та ще й вижити імпорт з ринку, щоб отримати повну монополію на свої вироби.
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30.05.2025 18:22
+2
вимагають чесних правил ринку: пацієнт має стати центром нової реформи

Центром нової реформи і усіх майбутніх "реформ" в Україні ніколи не буде якийсь задрипаний "паціент". Центром завжди буде чиновник-шкуродер на пару з бандюгою-правоохоронцем.

А "чесні правила ринку в Україні" це такий короткий анекдот?
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30.05.2025 18:15
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Чесних правил? В Україні?
При міністрі ляшко? Ви шуткуєте так?
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30.05.2025 18:10 Відповісти
вимагають чесних правил ринку: пацієнт має стати центром нової реформи

Центром нової реформи і усіх майбутніх "реформ" в Україні ніколи не буде якийсь задрипаний "паціент". Центром завжди буде чиновник-шкуродер на пару з бандюгою-правоохоронцем.

А "чесні правила ринку в Україні" це такий короткий анекдот?
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30.05.2025 18:15 Відповісти
Нісенітниця. Пацієнт - останнє, що турбує фармкомпанії.
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30.05.2025 18:17 Відповісти
Виробники української фарми хотять продавати її по ціні імпортного виробника, та ще й вижити імпорт з ринку, щоб отримати повну монополію на свої вироби.
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30.05.2025 18:22 Відповісти
бодяжное говно и продавать втрое дороже чем в европе и у них получится, уверен, кагал заточен только на бабло
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30.05.2025 18:37 Відповісти
реформа охорони здоров'я втратить сенс, якщо в її центрі не опиниться пацієнт.

Так ясно уявляю собі усіх глитаїв від фармакології, які оточили раптом збагатілого пацієнта та розпачливо розводять руками!
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30.05.2025 18:25 Відповісти
я из черновиц, румыния рядом, там покупаю лекарства- 50-30% дешевле
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30.05.2025 18:35 Відповісти
Тут виробники праві,мережі *заникали*дешевші ліки,але і в виробників *рильце в пушку*т.я.хочуть монополії,а їхні аналоги гірші за якістю,від оригіналів.
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30.05.2025 18:40 Відповісти
как украина могла допустить, чтобы кагал захватил все, всю власть, все бабло, все надра, а украинца отправил на смерть в окопы
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30.05.2025 18:41 Відповісти
Очень просто
Украина в 2019 проголосовала за КАГАЛ
КАГАЛ - это выбор большинства
13 миллионов украинцев - за КАГАЛ
Все идет по плану....
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30.05.2025 19:37 Відповісти
Поддерживаю
Украинские фирмы производят отличные препараты
Их импортные аналоги в разы дороже
Хотите ,чтобы украинского производителя задушили?
Хотите платить больше ?
Хотите платить перекупщикам - которые в доле с президентом ?
Ну давайте - поможем президенту еще одну галузь замордовать
Он свои ручонки тянет ко всему
Так хочется треснуть по этим
ЗАГРЕБУЩИМ РУЧОНКАМ
Или отправить в Испанию
Хорошая страна Испания .......
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30.05.2025 19:07 Відповісти
Так і бачу як ці особи вболівають за добробут пацієнта, а не за свій
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30.05.2025 19:21 Відповісти
 
 