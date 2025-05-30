Фармкомпанії вимагають чесних правил ринку: пацієнт має стати центром нової реформи
Українські фармацевтичні виробники оприлюднили лист до влади, в якому закликали врегулювати ринок і створити прозорі правила ціноутворення на лікарські засоби, після чого виступили з принциповою позицією: реформа охорони здоров’я втратить сенс, якщо в її центрі не опиниться пацієнт.
Про це інформує Цензор.НЕТ.
У зверненні виробники нагадують: понад 30 з компаній добровільно знизили ціни на три сотні популярних найменувань ліків у середньому на 30%, що продемонструвало готовність до реальних змін. Виробники підтримують ініціативу Президента та Уряду щодо доступності ліків, однак попереджають: без ухвалення ключових рішень пацієнти не зможуть відчути обіцяне полегшення.
"В умовах викривленої моделі аптечного ринку, пацієнти знову опинились у вразливому становищі. Попри зниження цін, багато препаратів зникли з аптечних полиць. Причина — відсутність прозорих правил маркетингу й регулювання роздрібної націнки. Найбільші аптечні мережі фактично блокують доступ до дешевших ліків, нав’язуючи споживачеві дорожчі аналоги з вищою комерційною вигодою", — зазначають виробники.
За право "бути на полиці" виробник змушений платити до 12% вартості ліків, а в разі безрецептурних препаратів — ці витрати можуть сягати +40%. У поєднанні з 35% роздрібною націнкою це призводить до 75% подорожчання препарату для споживача — кожного українця.
Це особливо б'є по найвразливіших категоріях населення — літніх людях, пацієнтах з хронічними хворобами, мешканцях віддалених та прифронтових районів. Адже аптеки часто нав'язують дорожчі аналоги, що приносять більший прибуток.
Виробники вважають: компроміс можливо знайти, якщо підтримати новий проєкт постанови від МОЗ, опублікований МОЗ 26 травня 2025 року. Він передбачає обмеження витрат на маркетинг і диференціацію умов для рецептурних та безрецептурних ліків. Цей крок, на думку учасників ринку, повертає реформу до її першочергової мети — захисту прав пацієнта.
З метою підтримати цей компромісний проєкт представники Асоціації "Виробники ліків України" та Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості спрямували відкритого листа до Офісу президента, Уряду та відповідальних регуляторних органів, в якому закликали до недопущення відновлення аптечної монополії.
"[Виробники] — єдина ланка ринку, яка не має прямого доступу до споживача і не контролює точку продажу. Саме тому вони зацікавлені, щоб ключовим фактором конкуренції була ціна, якість і довіра. Ми віримо: успіх реформи — не у збереженні доходів бізнесу, а у можливості мільйонів українців лікуватися якісно та доступно", — наголошується у зверненні.
Нагадаємо, 7 лютого 2025 року українські фармвиробники підписали Декларацію про взаємодію щодо зниження та стабілізації цін на лікарські засоби. Документ став свідченням підтримки реформ, спрямованих на зменшення вартості ліків і забезпечення доступу до якісного лікування. На 100 найпопулярніших препаратів ціну було знижено з 1 березня 2025 року. Також з 1 січня 2025 року був запущений регулятор цін на ліки, а Національна служба здоров'я України (НСЗУ) почала здійснювати реімбурсацію лікарських засобів в межах Програми медичних гарантій, включаючи ті, які вказані в додатковому переліку від 1 січня 2025 року.
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При міністрі ляшко? Ви шуткуєте так?
Центром нової реформи і усіх майбутніх "реформ" в Україні ніколи не буде якийсь задрипаний "паціент". Центром завжди буде чиновник-шкуродер на пару з бандюгою-правоохоронцем.
А "чесні правила ринку в Україні" це такий короткий анекдот?
Так ясно уявляю собі усіх глитаїв від фармакології, які оточили раптом збагатілого пацієнта та розпачливо розводять руками!
Украина в 2019 проголосовала за КАГАЛ
КАГАЛ - это выбор большинства
13 миллионов украинцев - за КАГАЛ
Все идет по плану....
Украинские фирмы производят отличные препараты
Их импортные аналоги в разы дороже
Хотите ,чтобы украинского производителя задушили?
Хотите платить больше ?
Хотите платить перекупщикам - которые в доле с президентом ?
Ну давайте - поможем президенту еще одну галузь замордовать
Он свои ручонки тянет ко всему
Так хочется треснуть по этим
ЗАГРЕБУЩИМ РУЧОНКАМ
Или отправить в Испанию
Хорошая страна Испания .......