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Новини Фото Монополізація аптечних мереж
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ТОП-5 аптечних мереж контролюють 64% ринку в Україні, - аналітики. ІНФОГРАФІКА

В Україні стрімко зростає монополізація фармацевтичного ринку – п’ять найбільших аптечних мереж уже контролюють 64% продажів. У таких умовах незалежним аптекам дедалі важче витримувати конкуренцію, що загрожує їх повним зникненням.

Такі аналітичні дані компанії Proxima Research International, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на квітень 2025 року ТОП-5 аптечних мереж вже контролюють 64% усього роздрібного товарообігу та 41% усіх аптек країни. А темпи зростання — понад 60 аптек на місяць.

Якщо ця тенденція збережеться, через три роки 5 провідних компаній контролюватимуть до 80% продажів і понад половину аптечної інфраструктури України.

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Монополізація аптечного ринку: дрібні аптеки не витримують конкуренції

Водночас інші компанії, зокрема середні та локальні мережі, демонструють стабільність або навіть скорочення кількості торгових точок. Це свідчить про поступове витіснення дрібних гравців.

Монополізація аптечного ринку: дрібні аптеки не витримують конкуренції

Зокрема, власні торгові марки (ВТМ), електронна комерція, цифрові сервіси — у всіх цих сегментах лідерство належить ТОП-5.

Експерти наголошують, що невеликі, незалежні аптеки не витримують конкуренції з великими мережами, які мають більше ресурсів для знижок, маркетингу та цифрових рішень. У результаті дрібні аптечні заклади, зокрема у прифронтових територіях, змушені закриватися або продаватися більшим гравцям ринку.

Монополізація аптечного ринку: дрібні аптеки не витримують конкуренції

Автор: 

монополія (135) аптека (193)


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Нова пошта майже. монополізувала ...тут ці майже монополізували ..так і дійдемо до світлого майбутнього🤣🤣🤣
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06.06.2025 16:44 Відповісти
Ми вже там ...
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06.06.2025 17:00 Відповісти
🤣🤣коли ми думали шо це дно нам знизу постукали
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06.06.2025 17:15 Відповісти
якщо раніше в місті було 5 аптек то зараз 500, висновок-дуже це прибутковий бізнес, на рівні з торгівлею зброєю чи наркотиків але при тому цілком легальний)
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06.06.2025 16:53 Відповісти
незалежним аптекам дедалі важче витримувати конкуренцію, що загрожує їх повним зникненням.

Ціни в усіх аптеках приблизно однакові. То нагуй нам співчувати незалежним аптекам? Звісно, якщо ми - не їхні хазяї!
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06.06.2025 16:58 Відповісти
Приватизація державного майна в Україні - це процес передачі майна (включаючи землю, будинки, підприємства) з державної власності у власність фізичних або юридичних осіб
.
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06.06.2025 17:03 Відповісти
Мафія
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06.06.2025 17:05 Відповісти
 
 