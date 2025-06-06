ТОП-5 аптечних мереж контролюють 64% ринку в Україні, - аналітики. ІНФОГРАФІКА

В Україні стрімко зростає монополізація фармацевтичного ринку – п’ять найбільших аптечних мереж уже контролюють 64% продажів. У таких умовах незалежним аптекам дедалі важче витримувати конкуренцію, що загрожує їх повним зникненням.

Такі аналітичні дані компанії Proxima Research International, інформує Цензор.НЕТ.

Так, станом на квітень 2025 року ТОП-5 аптечних мереж вже контролюють 64% усього роздрібного товарообігу та 41% усіх аптек країни. А темпи зростання — понад 60 аптек на місяць.

Якщо ця тенденція збережеться, через три роки 5 провідних компаній контролюватимуть до 80% продажів і понад половину аптечної інфраструктури України.

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Водночас інші компанії, зокрема середні та локальні мережі, демонструють стабільність або навіть скорочення кількості торгових точок. Це свідчить про поступове витіснення дрібних гравців.

Зокрема, власні торгові марки (ВТМ), електронна комерція, цифрові сервіси — у всіх цих сегментах лідерство належить ТОП-5.

Експерти наголошують, що невеликі, незалежні аптеки не витримують конкуренції з великими мережами, які мають більше ресурсів для знижок, маркетингу та цифрових рішень. У результаті дрібні аптечні заклади, зокрема у прифронтових територіях, змушені закриватися або продаватися більшим гравцям ринку.