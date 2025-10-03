Аптеки керуються законом і доступністю ліків: професійна спільнота очікує об’єктивності від АМКУ, - заява спілки
Аптеки та аптечні мережі виконують вимоги законодавства, що зобов’язує їх забезпечувати наявність ліків за найбільш доступними цінами. Оцінка ситуації на ринку з боку Антимонольпного комітету має ґрунтуватися на об’єктивному аналізі.
Про це заявили в Громадській спілці "Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
В асоціації наголосили, що стаття 20-3 Закону України "Про лікарські засоби" зобов’язує кожен аптечний заклад мати в наявності препарат з однією з трьох найбільш економічно вигідних цін, визначених у Національному каталозі цін.
Водночас у законодавстві відсутня вимога закуповувати чи реалізовувати увесь асортимент кожного виробника.
"Держава забезпечує баланс між регуляторними вимогами, економічною доцільністю та потребами споживачів. Оцінка ситуації на ринку має ґрунтуватися на об’єктивному і всебічному аналізі з урахуванням регуляторних, логістичних та економічних факторів, які впливають на діяльність аптек", – зазначили в АПАУ.
Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України за заявою одного з виробників заводу Дарниця почав дослідження роздрібного ринку лікарських засобів.
Раніше Дарниця поскаржилася на падіння продажів своїх ліків. Причиною цього експерти називають завищені ціни на її препарати у порівнянні з аналогами.
В США про це знали ще в ХІХ ст. і тому вели боротьбу з таким монополізмом. Про антитрестівське законодавство Тафта-Хартлі почитай, а потім лізь на публіку з ідіотськими "істинами"
Не те що мазі, але навіть примочки до виразок (до ран), які виготовляють самі аптеки, до біса дорогущі.
У нас існують магазини по продажу товару медичного призначення, з усіма проблемами цієї форми. 90% цього товару просто небезпечні для більшості населення, але дохідність цього бізнесу зносить мізки і законодавцям і виробникам. Ще 20 років тому було встановлено що одноразова доза парацетамолу не може перевищувати 100 мг. Але в таких дозах він не дає того ефекту, тому вбиваючи ваші нирки вам дають х5