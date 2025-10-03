УКР
393 13

Аптеки керуються законом і доступністю ліків: професійна спільнота очікує об’єктивності від АМКУ, - заява спілки

ліки

Аптеки та аптечні мережі виконують вимоги законодавства, що зобов’язує їх забезпечувати наявність ліків за найбільш доступними цінами. Оцінка ситуації на ринку з боку Антимонольпного комітету має ґрунтуватися на об’єктивному аналізі.

Про це заявили в Громадській спілці "Аптечна професійна асоціація України" (АПАУ), інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

В асоціації наголосили, що стаття 20-3 Закону України "Про лікарські засоби" зобов’язує кожен аптечний заклад мати в наявності препарат з однією з трьох найбільш економічно вигідних цін, визначених у Національному каталозі цін.

Водночас у законодавстві відсутня вимога закуповувати чи реалізовувати увесь асортимент кожного виробника.

"Держава забезпечує баланс між регуляторними вимогами, економічною доцільністю та потребами споживачів. Оцінка ситуації на ринку має ґрунтуватися на об’єктивному і всебічному аналізі з урахуванням регуляторних, логістичних та економічних факторів, які впливають на діяльність аптек", – зазначили в АПАУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аптечні дистриб’ютори оскаржуватимуть рішення держави щодо їх монопольного становища

Як повідомлялося, Антимонопольний комітет України за заявою одного з виробників заводу Дарниця почав дослідження роздрібного ринку лікарських засобів.

Раніше Дарниця поскаржилася на падіння продажів своїх ліків. Причиною цього експерти називають завищені ціни на її препарати у порівнянні з аналогами.

ліки (1367) Антимонопольний комітет (1802) аптека (217)
Топ коментарі
+1
Брешуть.
Не те що мазі, але навіть примочки до виразок (до ран), які виготовляють самі аптеки, до біса дорогущі.
03.10.2025 20:35 Відповісти
03.10.2025 20:35 Відповісти
+1
У нас капіталізм, не подобаються ціни - шукайте альтернативи.
03.10.2025 20:41 Відповісти
03.10.2025 20:41 Відповісти
+1
Давайте ціни з сирійських аптек, будемо порівнювати. А взагалі, вам цивілізація потрібна, чи життя як в сирії?
03.10.2025 20:50 Відповісти
03.10.2025 20:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ціни в Аптеках та асортимент ліків, не турбують стефанчука - зеленського, КМУ ВРУ РНБОУ??!!
03.10.2025 20:33 Відповісти
03.10.2025 20:33 Відповісти
У нас капіталізм, не подобаються ціни - шукайте альтернативи.
03.10.2025 20:41 Відповісти
03.10.2025 20:41 Відповісти
В Сирії, просто вішають цих осіб «капіталістів з аптек», і ціни прийнятні і асортимент ліків!!
03.10.2025 20:47 Відповісти
03.10.2025 20:47 Відповісти
Давайте ціни з сирійських аптек, будемо порівнювати. А взагалі, вам цивілізація потрібна, чи життя як в сирії?
03.10.2025 20:50 Відповісти
03.10.2025 20:50 Відповісти
Ти, примітивний прихильник шахрайського капіталізму, знаєш про таку штуку, як одна з різновидностей штучного монополізму картельна змова?
В США про це знали ще в ХІХ ст. і тому вели боротьбу з таким монополізмом. Про антитрестівське законодавство Тафта-Хартлі почитай, а потім лізь на публіку з ідіотськими "істинами"
03.10.2025 22:20 Відповісти
03.10.2025 22:20 Відповісти
Монополія, не чули? Яка може бути альтернатива. Увесь ринок поділені між 4 ігроками, та декількома фірмами дистрибуції. А те що робить АМКУ це імітація і щоб баблом ділилися, а аптечні мережі не хочуть, вот і весь розклад. Адекватні ціни ні першим ні другим ні АМКУ не потрібні.
03.10.2025 21:59 Відповісти
03.10.2025 21:59 Відповісти
Не дешевше, тим більше що як правило ціни на ліки там залежать від мед. страхування, я теж, РАПТОВО, не безкоштовне.
03.10.2025 21:21 Відповісти
03.10.2025 21:21 Відповісти
Брешуть.
Не те що мазі, але навіть примочки до виразок (до ран), які виготовляють самі аптеки, до біса дорогущі.
03.10.2025 20:35 Відповісти
03.10.2025 20:35 Відповісти
Ти дивись, "дарницю" образили. А нєфіг такий дорогий цитрамон робити.
03.10.2025 20:52 Відповісти
03.10.2025 20:52 Відповісти
а де державні аптеки ? чи аптечна мафія тримає кого треба за зелені яйця ?
03.10.2025 21:17 Відповісти
03.10.2025 21:17 Відповісти
Доступні ціни в аптеках- це найсмішніше на сьогодні.
03.10.2025 21:49 Відповісти
03.10.2025 21:49 Відповісти
Ніяких "аптек" в Україна немає взагалі. Аптека - це місце де провізори виготовляють ліки для хворих по індивідуальним прописам лікарів.
У нас існують магазини по продажу товару медичного призначення, з усіма проблемами цієї форми. 90% цього товару просто небезпечні для більшості населення, але дохідність цього бізнесу зносить мізки і законодавцям і виробникам. Ще 20 років тому було встановлено що одноразова доза парацетамолу не може перевищувати 100 мг. Але в таких дозах він не дає того ефекту, тому вбиваючи ваші нирки вам дають х5
03.10.2025 22:16 Відповісти
03.10.2025 22:16 Відповісти
 
 