Кабмин расширил перечень бесплатных лекарств и медпродуктов, закупаемых государством
Кабинет Министров Украины принял решение расширить перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за средства государственного бюджета и предоставляемых пациентам бесплатно.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
В обновленный перечень внесли:
- лекарственные средства для лечения аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;
- медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.
