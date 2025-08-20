Кабмин расширил перечень бесплатных лекарств и медпродуктов, закупаемых государством

Кабинет Министров Украины принял решение расширить перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за средства государственного бюджета и предоставляемых пациентам бесплатно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В обновленный перечень внесли:

- лекарственные средства для лечения аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;

- медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

Читайте: Программой "Доступные лекарства" за восемь лет воспользовалось 5 миллионов пациентов. Половина из них - только в этом году