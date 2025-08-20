РУС
Кабмин расширил перечень бесплатных лекарств и медпродуктов, закупаемых государством

ліки

Кабинет Министров Украины принял решение расширить перечень лекарственных средств и медицинских изделий, закупаемых за средства государственного бюджета и предоставляемых пациентам бесплатно.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

В обновленный перечень внесли:

- лекарственные средства для лечения аутоиммунных заболеваний нервной системы и нейромышечных заболеваний;

- медицинские изделия для коррекции сложных сколиотических деформаций позвоночника.

Читайте: Программой "Доступные лекарства" за восемь лет воспользовалось 5 миллионов пациентов. Половина из них - только в этом году

За звичай це повне фуфло
20.08.2025 20:31 Ответить
Ні.
20.08.2025 20:41 Ответить
Можливо але я на жаль маю сумний досвід
20.08.2025 20:43 Ответить
Щомісяця. Отримати важко, але ліки - норм, працюють.
20.08.2025 20:46 Ответить
Що опіати,витяжки з *маріухи*будуть безкоштовно,ну-ну.
20.08.2025 20:49 Ответить
мати попала з інсультом в лікарню. ліки всі з лікарні. лікарня велика але аптек не мае. ви таке бачили?
