Програмою "Доступні ліки" за вісім років скористалося 5 мільйонів пацієнтів. Половина з них – лише цьогоріч

Від початку дії програми "Доступні ліки" в 2017 році нею скористалося понад 5 млн пацієнтів.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Євген Гончар у телеефірі, передає Укрінформ.

"Кількість пацієнтів, які користуються програмою, щороку зростає. Загалом за весь час її дії програмою скористалися понад 5 млн осіб. Лише за перше півріччя цього року – вже понад 2,5 млн. Очікується, що ця динаміка зростання збережеться й надалі", – сказав Гончар.

Кабінет Міністрва України в квітні 2017 року впровадив програму реімбурсації "Доступні ліки" для зменшення фінансового навантаження на пацієнтів та збільшення доступності ліків. Завдяки їй люди з хронічними захворюваннями мають змогу отримувати необхідні препарати безоплатно або з частковою доплатою. Із 1 квітня 2019 року Національна служба здоров'я України адмініструє програму реімбурсації "Доступні ліки" і напряму відшкодовує аптекам вартість відпущених пацієнтам ліків за рецептом.

Він зазначив, що у програмі є майже 600 лікарських засобів та медичних виробів, які можуть отримати пацієнти або безоплатно, або з мінімальною доплатою. За словами Гончара, цей перелік розширюватиметься.

"Щороку ми також збільшуємо фінансування програми. Цього року на неї передбачено понад 6 млрд грн. У разі перевикористання коштів ми ініціюватимемо питання щодо додаткового перерозподілу або застосування інших інструментів, доступних уряду, аби забезпечити необхідне фінансування. Розширення програми "Доступні ліки" – один із наших пріоритетів, адже вона дає змогу дедалі більшій кількості пацієнтів отримувати необхідні медикаменти", – зауважив Гончар.

Він додав, що вже понад 2000 аптечних закладів долучилися до програми.

Як повідомлялося, раніше голова Національної служби здоров'я Наталія Гусак заявила, що аптеки, які не стануть учасниками державної програми "Доступні ліки", можуть втратити ліцензію.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2025 рік на програму "Доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн. Минулого року на її фінансування передбачили 5,2 млрд грн, проте цих коштів не вистачило і наприкінці року на неї додатково виділили 300 млн грн.

Наприкінці червня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні роздрібні ціни на велику кількість лікарських засобів будуть знижені вже до кінця цього літа.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців. Із 1 березня ціни на 100 найпопулярніших медичних засобів мали знизитися на 30%.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: Як Зеленський наказав "найбільш затребуваним" лікам дешевшати