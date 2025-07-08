Аптекарів попередили про втрату ліцензій через відмову від участі у держпрограмі "Доступні ліки"

Аптеки, які не стануть учасниками державної програми "Доступні ліки", можуть втратити ліцензію.

Про це заявила голова Національної служби здоровʼя Наталія Гусак, передає Укрінформ.

Вона нагадала, що з 1 липня внесено зміни до ліцензійних умов і всі аптеки, які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів, зобов’язані бути учасниками програми "Доступні ліки". Перевіряти дотримання цих вимог має Держлікслужба.

"Я розумію, що першочергово ті аптеки, які не приєдналися, швидше за все отримають припис щодо швидкого усунення цього порушення. Але з огляду на те, що це є ліцензійною умовою, окремі аптеки можуть втратити ліцензію, якщо вони не стануть учасниками програми "Доступні ліки", – пояснила очільниця Національної служби здоров’я.

За словами голови НСЗУ, на сьогодні в електронній системі охорони здоров’я зареєстровані 3154 суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів.

"Близько 1966 з них уже є учасниками програми "Доступні ліки" і більше 1700 уже відпустили мінімум перший електронний рецепт для пацієнтів з лікарськими засобами програми. Ми бачимо безпрецедентну кількість місць відпуску за програмою "Доступні ліки", що становить більш як 16,5 тисячі", – зазначила Гусак.

Читайте також: Кабмін пропонує збільшити видатки на ліки на 3,1 мільярда, але реальна потреба у 2,5 раза більша, – "слуга народу" Радуцький

Як повідомлялося, у держбюджеті на 2025 рік на програму "Доступні ліки" закладено 6,6 млрд грн. Минулого року на її фінансування передбачили 5,2 млрд грн, проте цих коштів не вистачило і наприкінці року на неї додатково виділили 300 млн грн.