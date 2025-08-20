Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються за кошти державного бюджету та надаються пацієнтам безоплатно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

До оновленого переліку внесли:

• лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань;

• медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Читайте: Програмою "Доступні ліки" за вісім років скористалося 5 мільйонів пацієнтів. Половина з них – лише цьогоріч