Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава
Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються за кошти державного бюджету та надаються пацієнтам безоплатно.
До оновленого переліку внесли:
• лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань;
• медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.
