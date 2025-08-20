УКР
Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення розширити перелік лікарських засобів і медичних виробів, що закуповуються за кошти державного бюджету та надаються пацієнтам безоплатно.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

До оновленого переліку внесли:

• лікарські засоби для лікування аутоімунних захворювань нервової системи та нейром’язових захворювань;

• медичні вироби для корекції складних сколіотичних деформацій хребта.

Кабмін (14313) ліки (1356)
За звичай це повне фуфло
20.08.2025 20:31 Відповісти
Ні.
20.08.2025 20:41 Відповісти
Можливо але я на жаль маю сумний досвід
20.08.2025 20:43 Відповісти
Щомісяця. Отримати важко, але ліки - норм, працюють.
20.08.2025 20:46 Відповісти
Що опіати,витяжки з *маріухи*будуть безкоштовно,ну-ну.
20.08.2025 20:49 Відповісти
мати попала з інсультом в лікарню. ліки всі з лікарні. лікарня велика але аптек не мае. ви таке бачили?
20.08.2025 21:46 Відповісти
Вони просто крадуть гроші з бюджету централізовано. 🤬
20.08.2025 22:26 Відповісти
 
 