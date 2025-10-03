Лікарні в зоні бойових дій отримають додаткові гроші на зарплати медикам. На скільки зростуть виплати?

Українські медичні заклади в зоні бойових дій отримають додаткове фінансування на зарплати медикам.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, нагадавши, що минулого тижня уряд ухвалив відповідні зміни, що стосуються заробітних плат медпрацівників на прифронтових територіях.

Раніше мінімальні розміри оплати праці для медиків у зоні активних бойових дій вони становили: 28 тис. грн – для лікарів, фармацевтів і професіоналів у сфері охорони здоров'я, 18 тис. грн – для медичних сестер та інших середніх медичних працівників, 9 тис. грн – для молодших медичних працівників.

Для територій можливих бойових дій мінімальний рівень оплати складав: 23 тис. грн – для лікарів і фармацевтів, 15,5 тис. грн – для медичних сестер та інших середніх медичних працівників, 8 тис. грн – для молодших медичних працівників.

"Відтепер для збільшення фонду заробітної плати щомісяця за кожного працюючого лікаря медзаклад на території активних бойових дій отримуватиме додатково 12 тис. грн, а за медичних сестер, інших середніх та молодших медичних працівників – додатково 9 тис. грн", – заявили в МОЗ.

Сформований додатковий фонд заробітної плати розподілятиметься між медичними працівниками залежно від навантаження та умов роботи, а також відповідно до колективного договору медзакладу.

Змодельований рівень заробітної плати у зонах активний бойових дій при такому формуванні нового пакета становить:

для лікарів – 40 тис. грн;

для медичних сестер та інших середніх медичних працівників – 27 тис. грн;

для молодших медичних працівників – 18 тис. грн.

Водночас реальна зарплата може відрізнятися від змодельованої через різне навантаження та специфіку роботи у конкретному закладі.

Для територій можливих бойових дій модельований рівень оплати підвищується:

для лікарів – на 5 тис. грн і становитиме 28 тис. грн;

для медичних сестер та інших середніх медичних працівників – на 2,5 тис. грн і становитиме 18 тис. грн;

для молодших медичних працівників – на 1 тис. грн і становитиме 9 тис. грн.

Окрім того, для медзакладів, що надають первинну медичну допомогу на територіях активних бойових дій, застосовуватиметься коригувальний коефіцієнт 1,2, тобто додатково 20% фінансування за кожного задекларованого пацієнта.

Відтепер ця норма поширюється не лише на сільську місцевість, а й на всі населені пункти в зонах активних бойових дій.

"Це рішення дозволить підвищити рівень фінансування медзакладів і, відповідно, оплату праці медичних працівників, зокрема у прифронтових містах, таких як Нікополь, Марганець, Херсон. Механізм поширюється на установи, які фактично працюють із пацієнтами та мають укладені декларації", – пояснили в МОЗ.

На початку вересня уряд ухвалив рішення, що знижувальні коефіцієнти (звернень і вартості декларацій) не застосовуватимуться до медзакладів первинки, що працюють у зонах активних або можливих бойових дій.

Раніше стало відомо, що держава одноразово виділить 200 тис. грн кожному лікарю, який цього року завершив підготовку в інтернатурі й працюватиме у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Зокрема, йдеться про випускників інтернатури 20 державних закладів вищої освіти у сфері управління Міністерства охорони здоров'я та Міністерства освіти й науки України.

Перед тим повідомлялося, що Кабінет Міністрів України запустить другий етап підтримки прифронтових територій, що передбачає зміни підходу до оплати праці працівників соціальної сфери, зокрема для лікарів і вчителів.

До того стало відомо, що Кабінет Міністрів України розподілив 6,22 млрд грн субвенції на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.