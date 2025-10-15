Минздрав ищет механизм оплаты медосмотров для украинцев 40+
Министерство здравоохранения ищет, как удобнее всего организовать оплату государственной программы бесплатных медицинских осмотров (чекапов) для людей от 40 лет.
Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Ляшко, программу планируют запустить с 1 января 2026 года. Сначала украинцам предложат пройти проверку сердца, сосудов, уровня сахара в крови и состояния ментального здоровья.
Механизм будет простым: человеку создадут электронную карточку, на которую государство перечислит средства. После этого каждый сможет сам выбрать, где и когда пройти обследование - в государственной или частной клинике.
Минздрав сейчас обсуждает, на какой период будут выдавать эти средства и какие медучреждения будут участвовать в программе. Также уже определяют стоимость базового чекапа, которую будет компенсировать государство.
В проекте госбюджета на 2026 год заложено 10 миллиардов гривен на реализацию этой программы. Ее цель - помочь украинцам вовремя выявлять опасные болезни и заботиться о своем здоровье.
Ранее сообщалось, что в Украине расширили национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов.
На цьому медогляді хворі стають здоровими, а мертві воскресають.
Далі придивляймося, кому та оплата на кишеню крапатиме.
Після сорока років ганятимуть на огляд усіх: і здорових, і хворих; і тих, кому треба, і тих кому не треба; що наперевіряють, не вгадаєш (можуть невідомо що наговорити й послати на додаткове платне обстеження до кума-брата-свата); а от гроші на ту масовий геть неефективний "чекап" (уже від самого слова пахне дешевими понтами) спишуть кому треба, - скоріш за все, то будуть приватні шарашки за окремою угодою.