Минздрав ищет механизм оплаты медосмотров для украинцев 40+

Минздрав ищет механизм оплаты госпрограммы чекапов для украинцев 40+

Министерство здравоохранения ищет, как удобнее всего организовать оплату государственной программы бесплатных медицинских осмотров (чекапов) для людей от 40 лет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, программу планируют запустить с 1 января 2026 года. Сначала украинцам предложат пройти проверку сердца, сосудов, уровня сахара в крови и состояния ментального здоровья.

Читайте: Государство предлагает по 200 тысяч для молодых врачей за переезд в село. Как получить выплату?

Механизм будет простым: человеку создадут электронную карточку, на которую государство перечислит средства. После этого каждый сможет сам выбрать, где и когда пройти обследование - в государственной или частной клинике.

Минздрав сейчас обсуждает, на какой период будут выдавать эти средства и какие медучреждения будут участвовать в программе. Также уже определяют стоимость базового чекапа, которую будет компенсировать государство.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Продавал фиктивные результаты анализов: в Киеве задержан врач-нарколог, который зарабатывал на водителях-нарушителях и наркопотребителях. ФОТОрепортаж

В проекте госбюджета на 2026 год заложено 10 миллиардов гривен на реализацию этой программы. Ее цель - помочь украинцам вовремя выявлять опасные болезни и заботиться о своем здоровье.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов.

Автор: 

здоровье (1390) Минздрав (4920) программа (185) врачи (1530)
Топ комментарии
+15
Механізм давно вже існує це ВЛК.
На цьому медогляді хворі стають здоровими, а мертві воскресають.
15.10.2025 21:03 Ответить
15.10.2025 21:03 Ответить
+6
Діра в бюджеті, а ці нові передвиборні плюшки вигадують для підняття рейтингу найвеличнішого. Ідіоти.
15.10.2025 21:03 Ответить
15.10.2025 21:03 Ответить
+4
Орнанізувати "оплату безплатної" - це прекрасно.

Далі придивляймося, кому та оплата на кишеню крапатиме.
15.10.2025 21:12 Ответить
15.10.2025 21:12 Ответить
Діра в бюджеті, а ці нові передвиборні плюшки вигадують для підняття рейтингу найвеличнішого. Ідіоти.
15.10.2025 21:03 Ответить
15.10.2025 21:03 Ответить
Механізм давно вже існує це ВЛК.
На цьому медогляді хворі стають здоровими, а мертві воскресають.
15.10.2025 21:03 Ответить
15.10.2025 21:03 Ответить
Как как, турне по Европе с рукой просящей, как все вы делаете. Обеды школьникам Европа недавно сказала будет оплачивать, то есть полит балы голобородько, расходы Европе
15.10.2025 21:03 Ответить
15.10.2025 21:03 Ответить
Навіщо такі заморочки, просто киньте все міндічу на криптогаманець, він розбереться, кому яка доля належить
15.10.2025 21:07 Ответить
15.10.2025 21:07 Ответить
Прочекаплені будуть фарбуватися рожевою фарбою.
15.10.2025 21:10 Ответить
15.10.2025 21:10 Ответить
Замість лікарів тепер чекапери? чекапка...чекаперка...чекаперчиня...у чепінституті будуть вивчати чекаперство...
15.10.2025 21:08 Ответить
15.10.2025 21:08 Ответить
Генерують ідеї не думаючи про фінансування.Трамп,дай грошей!
15.10.2025 21:09 Ответить
15.10.2025 21:09 Ответить
Орнанізувати "оплату безплатної" - це прекрасно.

Далі придивляймося, кому та оплата на кишеню крапатиме.
15.10.2025 21:12 Ответить
15.10.2025 21:12 Ответить
За надані послуги, хтось платить обов'язково. Чи держава, чи сама людина, чи якийсь спонсор цієї людини. Ти як маленький
15.10.2025 21:34 Ответить
15.10.2025 21:34 Ответить
А ти - як великий-превеликий…

Після сорока років ганятимуть на огляд усіх: і здорових, і хворих; і тих, кому треба, і тих кому не треба; що наперевіряють, не вгадаєш (можуть невідомо що наговорити й послати на додаткове платне обстеження до кума-брата-свата); а от гроші на ту масовий геть неефективний "чекап" (уже від самого слова пахне дешевими понтами) спишуть кому треба, - скоріш за все, то будуть приватні шарашки за окремою угодою.
15.10.2025 22:30 Ответить
15.10.2025 22:30 Ответить
Коли в Японії, різко виріс рівень раку шлунка, то прогнали через обстеження, все доросле населення. Ніхто згоди не питав. Зате тепер, цей рівень, чи не найнижчий в світі. Всім треба, всім. Сьогодні виписував дідусеві довідку про смерть. Подивився журнал, це ж просто жах. Суцільна онкологія. В нашій країні, дожити до старечої деменції, стає неабияким бонусом
15.10.2025 22:38 Ответить
15.10.2025 22:38 Ответить
можно по прикладу "стоматологія з самообслуговуванням" ))
15.10.2025 21:20 Ответить
15.10.2025 21:20 Ответить
Запросто. Нитка до зуба та до дверної ручки. І чекаєш. Чи просиш, щоб хтось налякав
15.10.2025 21:28 Ответить
15.10.2025 21:28 Ответить
Генеральний спонсор медоглядів для українців 40+ ТЦКСП
15.10.2025 21:21 Ответить
15.10.2025 21:21 Ответить
Крадії не знають, щоб таке ще придумати, щоб побільше вкрасти і щоб підкупити зелохів)))
15.10.2025 21:25 Ответить
15.10.2025 21:25 Ответить
ВЛК! кілька хвилин і ти здоровий!!!
15.10.2025 21:28 Ответить
15.10.2025 21:28 Ответить
Обследоваться, это пройти кучу разных процедур, очень дорогих процедур....а у нас как будет, пришёл, врач на тебя посмотрел, может в лучшем случае давление измерил и всё. Все довольны, человек думает что на шару прошёл обследование и оказался здоровым а медики получили капеечку.
15.10.2025 21:31 Ответить
15.10.2025 21:31 Ответить
ЛІкарів залишилось дуже мало. Жінки з дітьми за кордоном, мужиків мобілізували. А тим, хто залишився, викручує руки Національна служба здоров'я, урізаючи зарплати. Бо бачте, під обстрілами, не виконуються рейтингові показники!
15.10.2025 21:38 Ответить
15.10.2025 21:38 Ответить
Всі кафедри медуніверів заповнені. А медицина в країні безкоштовна в державних та комунальних медзакладах що гарантовано Конституцією. Влада зобов'язана виконувати основний закон а не шукати відмовки. Негодна - складайте владеі повноваження.
15.10.2025 21:44 Ответить
15.10.2025 21:44 Ответить
Ким заповнені?
15.10.2025 22:39 Ответить
15.10.2025 22:39 Ответить
Безкоштовна. В тому обсязі, який гарантує держава. Основний закон виконується. При тому, Конституції не записано, що держава повинна покривати, буквально всі твої хотілки. Такого нігде в світі немає
15.10.2025 22:43 Ответить
15.10.2025 22:43 Ответить
Головне щоб це працювало не так, як працює реформа лікаря смерті-супрун.
15.10.2025 22:07 Ответить
15.10.2025 22:07 Ответить
 
 