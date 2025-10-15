Минздрав ищет механизм оплаты медосмотров для украинцев 40+

Министерство здравоохранения ищет, как удобнее всего организовать оплату государственной программы бесплатных медицинских осмотров (чекапов) для людей от 40 лет.

Об этом в эфире телемарафона сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Ляшко, программу планируют запустить с 1 января 2026 года. Сначала украинцам предложат пройти проверку сердца, сосудов, уровня сахара в крови и состояния ментального здоровья.

Механизм будет простым: человеку создадут электронную карточку, на которую государство перечислит средства. После этого каждый сможет сам выбрать, где и когда пройти обследование - в государственной или частной клинике.

Минздрав сейчас обсуждает, на какой период будут выдавать эти средства и какие медучреждения будут участвовать в программе. Также уже определяют стоимость базового чекапа, которую будет компенсировать государство.

В проекте госбюджета на 2026 год заложено 10 миллиардов гривен на реализацию этой программы. Ее цель - помочь украинцам вовремя выявлять опасные болезни и заботиться о своем здоровье.

Ранее сообщалось, что в Украине расширили национальный перечень основных лекарственных средств на 27 новых препаратов.

