Минздрав запустил "мобильную медицину": бесплатное обследование провели на Черниговщине

Мобильная медицинская команда Минздрава проводит обследование жителей Черниговской области

Министерство здравоохранения протестировало новый формат "мобильных медицинских услуг" на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, врачи из нескольких областей приехали в прифронтовые громады, чтобы оказать помощь жителям прифронтовых громад.

За день медики осмотрели более 500 человек, сделали анализы, УЗИ, проверили сердце и легкие. Люди также смогли вакцинироваться и получить бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства".

Всего провели более 1300 обследований, сделали 34 прививки и обслужили 234 пациента в мобильных аптеках.

Во время выезда обнаружили несколько опасных болезней - подозрения на туберкулез, рак легких, сифилис, ВИЧ и гепатит С.

В Минздраве объяснили, что такая модель позволяет быстро оказывать помощь в громадах, где из-за войны нет врачей. С начала года мобильные команды уже помогли более 160 тысячам украинцев в более чем 700 общинах.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения ищет, как удобнее всего организовать оплату государственной программы бесплатных медицинских осмотров (чекапов) для людей от 40 лет. В проекте госбюджета на 2026 год на это заложено 10 миллиардов гривен.

Лікувати будуть по мобілці.
16.10.2025 18:56 Ответить
Супрун замість Кашпировського)
16.10.2025 19:01 Ответить
 
 