Минздрав запустил "мобильную медицину": бесплатное обследование провели на Черниговщине

Министерство здравоохранения протестировало новый формат "мобильных медицинских услуг" на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, врачи из нескольких областей приехали в прифронтовые громады, чтобы оказать помощь жителям прифронтовых громад.

За день медики осмотрели более 500 человек, сделали анализы, УЗИ, проверили сердце и легкие. Люди также смогли вакцинироваться и получить бесплатные лекарства по программе "Доступные лекарства".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине сейчас разрабатывают более 26 цифровых проектов в сфере здравоохранения. Что ими предусмотрено? ПЕРЕЧЕНЬ

Всего провели более 1300 обследований, сделали 34 прививки и обслужили 234 пациента в мобильных аптеках.

Во время выезда обнаружили несколько опасных болезней - подозрения на туберкулез, рак легких, сифилис, ВИЧ и гепатит С.

В Минздраве объяснили, что такая модель позволяет быстро оказывать помощь в громадах, где из-за войны нет врачей. С начала года мобильные команды уже помогли более 160 тысячам украинцев в более чем 700 общинах.

Читайте: Национальный перечень лекарств пополнили препаратами для сердца, эндокринной и психического здоровья

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения ищет, как удобнее всего организовать оплату государственной программы бесплатных медицинских осмотров (чекапов) для людей от 40 лет. В проекте госбюджета на 2026 год на это заложено 10 миллиардов гривен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале