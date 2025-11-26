РУС
Новости
В Украину прибыли 26 тысяч доз вакцины против бешенства

Бешенство: в Украину передали вакцину

Всемирная организация здравоохранения передала Украине новую партию вакцины против бешенства объемом 26 тысяч доз. Как сообщает Цензор.НЕТ, распределение препарата по регионам уже началось.

Поставка стала возможной благодаря международной поддержке

В ВОЗ пояснили, что эта поставка поизошла благодаря финансовой помощи Азиатско-Европейского фонда ASEF. Это уже вторая крупная партия вакцин в 2025 году. Ранее при участии международных партнеров в Украину было передано 30 тысяч доз.

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что такие поставки помогают укрепить систему профилактики и реагирования на опасную болезнь. Организация отметила, что вакцинация является единственным способом полностью предотвратить смертельные случаи.

"В совокупности это позволяет усилить систему реагирования и профилактики, которая сейчас чрезвычайно важна для предотвращения смертей", – подчеркнули в ВОЗ.

Также читайте: В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N5

Риски заражения в Украине растут

Бешенство остается серьезной угрозой для здоровья населения.

В ВОЗ напомнили о рисках для Украины: 

  • рост случаев заболевания среди животных;
  • перебои в вакцинации и ветеринарных услугах;
  • более частые контакты людей с животными из-за вынужденного перемещения во время войны.

Ранее мы сообщали, чтов Соединенных Штатах зафиксировали первый летальный случай, вызванный инфицированием штаммом птичьего гриппа H5N5, а в Киеве пациентка одной из клиник умерла во время имплантации ягодиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированной части Донецкой области распространяется бешенство: вакцин не хватает, - Офис омбудсмена

бешенство (58) здоровье (1393) медицина (2556)
+6
Розділіть між зеленими слугами народу.
Їм ця вакцина вкрай необхідна.
Вони крадуть як скажені.
26.11.2025 20:22 Ответить
+3
Мало! Колоти треба 73% виборців...
26.11.2025 20:10 Ответить
+3
Все правильно... Бо у нас ще до війни частина областей опинилася в "червоній зоні...Наші чинуші і на цьому нажиться зуміли - скасували розкладання вакцини проти сказу вручну, силами лісників, єгерів (за цю роботу треба прплачувать). Оголосили, що розкидатимуть вакцину з літаків. Але це забороняється - бо не дає результату. Вакцина - в шашках з м"ясокісткового борошна. Розкладають її у осіннє-зимовий період. Тобто, в сиру погоду. Під впливом опадів шашки розпадаються, і вакцина втрачає свої властивості.
А зараз полювання немає, лисиці та здичавілі тварини безконтрольно розплодилися. Тому краще мать ліки, щоб рятувать укушених людей, бо профілактику сказу у районах бойових дій, не проведеш...
26.11.2025 20:18 Ответить
Безкутній вколіть терміново!
26.11.2025 20:08 Ответить
26 тисяч доз
26.11.2025 20:13 Ответить
Та решта вже розікрали та продали. Аби хоч їй вистачило
26.11.2025 20:14 Ответить
26.11.2025 20:10 Ответить
У першу чергу, провести обов'язкову вакцинацію в Урядовому кварталі, ГПУ, УДО, РНБОУ, та їх кабміндічів, бо там повна ЖОПА, гірше ящуру, - групове ЗКАЦАПЛЕНня держслужбовців категорії А і Б, агентами фсб - деркачем і сівковичем, необхідно ІЗОЛЮВАТИ від України!!
Шмигаль з потікавшими генпрокурорами це підтвердять!
26.11.2025 20:14 Ответить
Слава богу. Дочекалися. Країну врятовано.
26.11.2025 20:17 Ответить
Вистачить, щоб прищепити владу чи малувато буде?
26.11.2025 20:18 Ответить
Прищепити - то про дерево.
Або язик чи щось іще в двері
26.11.2025 22:16 Ответить
В українській мові слово «прищеплювати» (а не «прививати») вживається, коли йдеться про:
- вакцинацію - робити щеплення проти грипу;
- виведення нових сортів рослин - прищепити яблуню;
- виховання навичок, уміння - прищепити ціннісні орієнтири.
26.11.2025 22:20 Ответить
Ок, буду знати)
26.11.2025 22:25 Ответить
26.11.2025 20:18 Ответить
Минулого року під Куп'янськом у мене до ПМ-а жодного патрона не лишилося. Всі на скажених собак пішли.
26.11.2025 20:21 Ответить
26.11.2025 20:22 Ответить
Мало, адже у нас російськомовних громадян значно більше.
26.11.2025 20:25 Ответить
Передайте трохи Трампу та кацапам.
26.11.2025 20:41 Ответить
Ну Трампу ще ладно, а кацапам навіщо? Хай повиздихають, перегризши один-одного)
26.11.2025 22:06 Ответить
В 2008 доктор медичних наук запевняв мене що Україна виробляє 240 з 270 діючих речовин які використовуються для виготовлення ліків і тому майже завжди можна підібрати вітчизняний аналог. Протягом подальших років наші виробники дуже старались отримати хабарі від провідних закордонних виробників і скоротити номенклатуру вітчизняних діючих речовин в виробництві до мінімуму...
26.11.2025 20:41 Ответить
якраз на жОПу, верховнузраду і на виборців зеблазня
26.11.2025 21:13 Ответить
 
 