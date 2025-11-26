В Украину прибыли 26 тысяч доз вакцины против бешенства
Всемирная организация здравоохранения передала Украине новую партию вакцины против бешенства объемом 26 тысяч доз. Как сообщает Цензор.НЕТ, распределение препарата по регионам уже началось.
Поставка стала возможной благодаря международной поддержке
В ВОЗ пояснили, что эта поставка поизошла благодаря финансовой помощи Азиатско-Европейского фонда ASEF. Это уже вторая крупная партия вакцин в 2025 году. Ранее при участии международных партнеров в Украину было передано 30 тысяч доз.
Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что такие поставки помогают укрепить систему профилактики и реагирования на опасную болезнь. Организация отметила, что вакцинация является единственным способом полностью предотвратить смертельные случаи.
"В совокупности это позволяет усилить систему реагирования и профилактики, которая сейчас чрезвычайно важна для предотвращения смертей", – подчеркнули в ВОЗ.
Риски заражения в Украине растут
Бешенство остается серьезной угрозой для здоровья населения.
В ВОЗ напомнили о рисках для Украины:
- рост случаев заболевания среди животных;
- перебои в вакцинации и ветеринарных услугах;
- более частые контакты людей с животными из-за вынужденного перемещения во время войны.
Ранее мы сообщали, чтов Соединенных Штатах зафиксировали первый летальный случай, вызванный инфицированием штаммом птичьего гриппа H5N5, а в Киеве пациентка одной из клиник умерла во время имплантации ягодиц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шмигаль з потікавшими генпрокурорами це підтвердять!
Або язик чи щось іще в двері
- вакцинацію - робити щеплення проти грипу;
- виведення нових сортів рослин - прищепити яблуню;
- виховання навичок, уміння - прищепити ціннісні орієнтири.
А зараз полювання немає, лисиці та здичавілі тварини безконтрольно розплодилися. Тому краще мать ліки, щоб рятувать укушених людей, бо профілактику сказу у районах бойових дій, не проведеш...
Їм ця вакцина вкрай необхідна.
Вони крадуть як скажені.