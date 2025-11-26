В Украину прибыли 26 тысяч доз вакцины против бешенства

Всемирная организация здравоохранения передала Украине новую партию вакцины против бешенства объемом 26 тысяч доз. Как сообщает Цензор.НЕТ, распределение препарата по регионам уже началось.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Поставка стала возможной благодаря международной поддержке

В ВОЗ пояснили, что эта поставка поизошла благодаря финансовой помощи Азиатско-Европейского фонда ASEF. Это уже вторая крупная партия вакцин в 2025 году. Ранее при участии международных партнеров в Украину было передано 30 тысяч доз.

Всемирная организация здравоохранения подчеркнула, что такие поставки помогают укрепить систему профилактики и реагирования на опасную болезнь. Организация отметила, что вакцинация является единственным способом полностью предотвратить смертельные случаи.

"В совокупности это позволяет усилить систему реагирования и профилактики, которая сейчас чрезвычайно важна для предотвращения смертей", – подчеркнули в ВОЗ.

Также читайте: В США зафиксирована первая смерть от птичьего гриппа H5N5

Риски заражения в Украине растут

Бешенство остается серьезной угрозой для здоровья населения.

В ВОЗ напомнили о рисках для Украины:

рост случаев заболевания среди животных;

перебои в вакцинации и ветеринарных услугах;

более частые контакты людей с животными из-за вынужденного перемещения во время войны.

Ранее мы сообщали, чтов Соединенных Штатах зафиксировали первый летальный случай, вызванный инфицированием штаммом птичьего гриппа H5N5, а в Киеве пациентка одной из клиник умерла во время имплантации ягодиц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На оккупированной части Донецкой области распространяется бешенство: вакцин не хватает, - Офис омбудсмена