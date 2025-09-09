РУС
В Украине - скачок заболеваемости COVID-19: количество новых случаев выросло на треть, - ЦОЗ

Количество новых случаев COVID-19 выросло на треть за неделю

В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. С 1 по 7 сентября положительный тест на коронавирус получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

За неделю был зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Впрочем, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, показатели все еще ниже.

В Минздраве напоминают, что вакцинация - самый эффективный способ защититься от любого варианта COVID-19. Прививки в Украине делают бесплатно.

Специалисты советуют соблюдать простые правила:

  • носить маску в местах массового скопления людей,
  • регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности,
  • оставаться дома при первых симптомах болезни и консультироваться с врачом.

Также читайте: Только за первые две недели августа от тяжелого течения COVID-19 умерло 10 человек

+3
чим би це населення ще налякати щоб ще шільніше стялося та молилося на владу як на останній габіон спасіння....
09.09.2025 11:51 Ответить
+2
перед завершельним кварталом року потрібно визначитись, де ще можа що вкрасти
09.09.2025 11:52 Ответить
+2
Наша влада це не габіон, а скоріше габон
09.09.2025 12:33 Ответить
це ти вірусам Ковиду ?

і як заклинання, допомагають ?

.
09.09.2025 11:47 Ответить
09.09.2025 11:53 Ответить
09.09.2025 11:51 Ответить
09.09.2025 12:33 Ответить
09.09.2025 11:52 Ответить
💯 %
09.09.2025 14:19 Ответить
на кого це ти натякаєш?
09.09.2025 12:00 Ответить
Ни один дохтур так и не смог объяснить почему я не заразился этим ковидом. Хотя вроде как должен был. Почти двое суток в закрытом помещении с больным этим самым ковидом, но ни самого вируса, ни антител к нему у меня не обнаружили
09.09.2025 12:25 Ответить
Можливо, що той хворий був раніше щеплений проти ковіду або перехворів на ковід. Щеплені проти кору можуть захворіти в легкій формі, але вони виділяюь настільки ослаблені віруси, що за весь період спостережень (це з середини 60-х років 20 сторіччя) був зафіксований лише один випадок, коли такі ослаблені віруси змогли заразити іншу людину.
09.09.2025 13:02 Ответить
А що робиться для подолання цього стрибка ковід, що скаже міністр МОЗ?
09.09.2025 13:04 Ответить
Нова хвиля дерибану на вакцинах? Щось, пригадується, як війна почалась, так відразу усі "вилікувались" і про COVID на 3 роки забули, а тут, бачу, знов "загострення"🤗
09.09.2025 14:18 Ответить
 
 