В Украине - скачок заболеваемости COVID-19: количество новых случаев выросло на треть, - ЦОЗ

В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. С 1 по 7 сентября положительный тест на коронавирус получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем на предыдущей неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья.

За неделю был зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Впрочем, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, показатели все еще ниже.

В Минздраве напоминают, что вакцинация - самый эффективный способ защититься от любого варианта COVID-19. Прививки в Украине делают бесплатно.

Специалисты советуют соблюдать простые правила:

носить маску в местах массового скопления людей,

регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности,

оставаться дома при первых симптомах болезни и консультироваться с врачом.

Также читайте: Только за первые две недели августа от тяжелого течения COVID-19 умерло 10 человек