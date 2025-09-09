В Украине - скачок заболеваемости COVID-19: количество новых случаев выросло на треть, - ЦОЗ
В Украине снова фиксируют рост заболеваемости COVID-19. С 1 по 7 сентября положительный тест на коронавирус получили 14 414 человек, что на 32,3% больше, чем на предыдущей неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр общественного здоровья.
За неделю был зарегистрирован 21 летальный случай среди пациентов с подтвержденным диагнозом. Впрочем, если сравнивать ситуацию с прошлым годом, показатели все еще ниже.
В Минздраве напоминают, что вакцинация - самый эффективный способ защититься от любого варианта COVID-19. Прививки в Украине делают бесплатно.
Специалисты советуют соблюдать простые правила:
- носить маску в местах массового скопления людей,
- регулярно мыть руки и дезинфицировать поверхности,
- оставаться дома при первых симптомах болезни и консультироваться с врачом.
