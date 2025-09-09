В Україні стрибок захворюваності на COVID-19: кількість нових випадків зросла на третину, - ЦГЗ

В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Відтак з 1 до 7 вересня позитивний тест на коронавірус отримали 14 414 осіб, що на 32,3% більше, ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Центр громадського здоров'я.

За тиждень було зареєстровано 21 летальний випадок серед пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Втім, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, показники все ще нижчі.

У МОЗ нагадують, що вакцинація - найефективніший спосіб захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. Щеплення в Україні роблять безоплатно.

Фахівці радять дотримуватися простих правил:

носити маску у місцях масового скупчення людей,

регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні,

залишатися вдома при перших симптомах хвороби та консультуватися з лікарем.

