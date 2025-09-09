УКР
Новини
В Україні стрибок захворюваності на COVID-19: кількість нових випадків зросла на третину, - ЦГЗ

Кількість нових випадків COVID-19 зросла на третину за тиждень

В Україні знову фіксують зростання захворюваності на COVID-19. Відтак з 1 до 7 вересня позитивний тест на коронавірус отримали 14 414 осіб, що на 32,3% більше, ніж попереднього тижня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посилання на Центр громадського здоров'я.

За тиждень було зареєстровано 21 летальний випадок серед пацієнтів із підтвердженим діагнозом. Втім, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, показники все ще нижчі.

У МОЗ нагадують, що вакцинація - найефективніший спосіб захиститися від будь-якого варіанту COVID-19. Щеплення в Україні роблять безоплатно.

Фахівці радять дотримуватися простих правил:

  • носити маску у місцях масового скупчення людей,
  • регулярно мити руки та дезінфікувати поверхні,
  • залишатися вдома при перших симптомах хвороби та консультуватися з лікарем.

Також читайте: Тільки за перші два тижні серпня від тяжкого перебігу COVID-19 померло 10 людей

Автор: 

хвороба (306) МОЗ (5420) Україна (6135) COVID-19 (19767)
це ти вірусам Ковиду ?

і як заклинання, допомагають ?

.
09.09.2025 11:47 Відповісти
09.09.2025 11:53 Відповісти
чим би це населення ще налякати щоб ще шільніше стялося та молилося на владу як на останній габіон спасіння....
09.09.2025 11:51 Відповісти
перед завершельним кварталом року потрібно визначитись, де ще можа що вкрасти
09.09.2025 11:52 Відповісти
на кого це ти натякаєш?
09.09.2025 12:00 Відповісти
Ни один дохтур так и не смог объяснить почему я не заразился этим ковидом. Хотя вроде как должен был. Почти двое суток в закрытом помещении с больным этим самым ковидом, но ни самого вируса, ни антител к нему у меня не обнаружили
09.09.2025 12:25 Відповісти
 
 