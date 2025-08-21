Тільки за перші два тижні серпня від тяжкого перебігу COVID-19 померло 10 людей
В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. За минулий тиждень зареєстрували понад 3,5 тисячі випадків захворювання.
Це утричі більше, ніж за тиждень до цього, повідомляють у Центрі громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.
За перші два тижні серпня від тяжкого перебігу хвороби померли десятеро людей – у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві.
У Центрі громадського здоров'я повідомляють, що найкращим захистом від COVID-19 залишається вакцинація. Щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я
а жерти треба!
увімкнули стару перевірену схему заробітку, на залякуванні ковідлою?
то, ковідла тільки в уккаїні?
що буржуйська преса пише?
до речі! а як тепер з укриттям? не будуть пускати більше одного на 1,5 м2?
мєнти, штрафи?
І куди цей страшний ковід випарувався на початку повномасштабного вторгнення?😡😡😡