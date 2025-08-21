УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини
996 12

Тільки за перші два тижні серпня від тяжкого перебігу COVID-19 померло 10 людей

зростає кількість смертей в Україні від COVID-19

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. За минулий тиждень зареєстрували понад 3,5 тисячі випадків захворювання.

Це утричі більше, ніж за тиждень до цього, повідомляють у Центрі громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

За перші два тижні серпня від тяжкого перебігу хвороби померли десятеро людей – у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві.

У Центрі громадського здоров'я повідомляють, що найкращим захистом від COVID-19 залишається вакцинація. Щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вдесятеро зросли випадки захворювання на кір: з початку року зафіксовано 1200 хворих, - МОЗ

Автор: 

МОЗ (5419) смертність (198) Україна (6064) COVID-19 (19766)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
буржуї повідбивали руки від мародерства допомоги?
а жерти треба!
увімкнули стару перевірену схему заробітку, на залякуванні ковідлою?
то, ковідла тільки в уккаїні?
що буржуйська преса пише?

до речі! а як тепер з укриттям? не будуть пускати більше одного на 1,5 м2?
мєнти, штрафи?
показати весь коментар
21.08.2025 15:09 Відповісти
+3
На фронті теж буде карантин?
І куди цей страшний ковід випарувався на початку повномасштабного вторгнення?😡😡😡
показати весь коментар
21.08.2025 15:13 Відповісти
+2
Щас ЗЕскоти ще намордники для пацаків запровадять
показати весь коментар
21.08.2025 15:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеленський + разумков-стефанчуки, знають у деталях, про свої «здобутки в Україні🤑☠️☠️» щодо КОВІД-19!! Тому, і тікають, прокурорські🤑 за кордон, щоб не понести з ними, кримінальне покарання!!!!!
показати весь коментар
21.08.2025 14:57 Відповісти
Вузькоокі новий штамм замутили? Хочуть так війну виграти?
показати весь коментар
21.08.2025 14:58 Відповісти
Цього разу "вірусок" лише на теренах України... Мету бачу лиш одну - обмежити таким чином скупчення люду після підписання заморозки і договорняка.
показати весь коментар
21.08.2025 15:36 Відповісти
Щас ЗЕскоти ще намордники для пацаків запровадять
показати весь коментар
21.08.2025 15:03 Відповісти
Хотять якусь гидоту підписати з х@йлом.... А рабів заперти по норах під виглядом карантину....😡😡😡
показати весь коментар
21.08.2025 15:04 Відповісти
А чо ніхто не пише "ахаха! баранавірус! ахаха!"?
показати весь коментар
21.08.2025 15:08 Відповісти
Вони вже закінчились
показати весь коментар
21.08.2025 15:12 Відповісти
буржуї повідбивали руки від мародерства допомоги?
а жерти треба!
увімкнули стару перевірену схему заробітку, на залякуванні ковідлою?
то, ковідла тільки в уккаїні?
що буржуйська преса пише?

до речі! а як тепер з укриттям? не будуть пускати більше одного на 1,5 м2?
мєнти, штрафи?
показати весь коментар
21.08.2025 15:09 Відповісти
На фронті теж буде карантин?
І куди цей страшний ковід випарувався на початку повномасштабного вторгнення?😡😡😡
показати весь коментар
21.08.2025 15:13 Відповісти
Схоже, війні таки кінець. Раз вже так розганяють про ковід... починали війну в масочках і закінчимо теж в масочках.
показати весь коментар
21.08.2025 15:35 Відповісти
Війну ми закінчимо не в масочках і не в балаклавах, а в намордниках.
показати весь коментар
21.08.2025 15:40 Відповісти
Мабуть знову банда фармація вакцини набадяжили, треба реалізовувать
показати весь коментар
21.08.2025 15:43 Відповісти
 
 