Тільки за перші два тижні серпня від тяжкого перебігу COVID-19 померло 10 людей

В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. За минулий тиждень зареєстрували понад 3,5 тисячі випадків захворювання.

Це утричі більше, ніж за тиждень до цього, повідомляють у Центрі громадського здоров'я, передає Цензор.НЕТ.

За перші два тижні серпня від тяжкого перебігу хвороби померли десятеро людей – у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Чернігівській областях та у Києві.

У Центрі громадського здоров'я повідомляють, що найкращим захистом від COVID-19 залишається вакцинація. Щоб отримати щеплення, необхідно звернутися до найближчого закладу охорони здоров’я

