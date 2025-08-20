В Україні вдесятеро зросли випадки захворювання на кір: з початку року зафіксовано 1200 хворих, - МОЗ

В Україні за рік більш ніж в десятеро зросла кількість випадків захворювання на кір.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін

Кузін зазначив, що серед інфекційних захворювань для дитячих колективів загрозою номер один є саме кір.

"За класифікацією кір – одна з найзаразніших інфекційних захворювань. За умови відсутності вакцинації 9 з 10 дітей, які стикнуться з кором, вони будуть інфіковані і вони захворіють на кір. Це за умови, якщо щеплення відсутнє", - наголосив він.

Він зауважив, що в Україні вже другий рік достатньо високі показники захворюваності. Відтак, з початку року зафіксовано 1200 хворих, з них майже 900 – діти. До слова, кір достатньо швидко передається саме в організованих замкнених колективах під час того як діти, наприклад, проходять навчання в школі, в класі, за умови тісного спілкування.

"Підсумовуючи скажу, що кір є зараз загрозою номер один. Тому що кір є небезпечним захворюванням. І від нього особливо треба наздогнати щеплення, зробити його при першій нагоді. У випадку наявності тимчасових протипоказів, звісно, що дитина може отримати його через деякий час. Але про це не треба забувати. Рівні охоплення мають бути щонайменше 95%. Україна в останні декілька років в середньому демонструє від 85 до 88%. Це насправді не є оптимальним і призводить до того, що спалах кору реєструється як в закладах охорони здоров’я, так і на території певних областей", - зауважив представник МОЗ.

