Зростає захворюваність на кір
395 3

В Україні вдесятеро зросли випадки захворювання на кір: з початку року зафіксовано 1200 хворих, - МОЗ

спалах кору

В Україні за рік більш ніж в десятеро зросла кількість випадків захворювання на кір.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я Ігор Кузін, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Кузін зазначив, що серед інфекційних захворювань для дитячих колективів загрозою номер один є саме кір.

"За класифікацією кір – одна з найзаразніших інфекційних захворювань. За умови відсутності вакцинації 9 з 10 дітей, які стикнуться з кором, вони будуть інфіковані і вони захворіють на кір. Це за умови, якщо щеплення відсутнє", - наголосив він.

Він зауважив, що в Україні вже другий рік достатньо високі показники захворюваності. Відтак, з початку року зафіксовано 1200 хворих, з них майже 900 – діти. До слова, кір достатньо швидко передається саме в організованих замкнених колективах під час того як діти, наприклад, проходять навчання в школі, в класі, за умови тісного спілкування.

"Підсумовуючи скажу, що кір є зараз загрозою номер один. Тому що кір є небезпечним захворюванням. І від нього особливо треба наздогнати щеплення, зробити його при першій нагоді. У випадку наявності тимчасових протипоказів, звісно, що дитина може отримати його через деякий час. Але про це не треба забувати. Рівні охоплення мають бути щонайменше 95%. Україна в останні декілька років в середньому демонструє від 85 до 88%. Це насправді не є оптимальним і призводить до того, що спалах кору реєструється як в закладах охорони здоров’я, так і на території певних областей", - зауважив представник МОЗ.

Автор: 

Точняк!
Кіряють і старе, і мале - біда та й годі!
)
20.08.2025 17:24 Відповісти
Украина должна закрывать список уязвимостей. И одна из страшнейших уязвимостей - это подготовка медицинских учреждений и инфекционных и постройки лабораторий и огромный список чего надо делать. Чтобы быть готовым к угрозам типа короны вируса или других еще более заразных и смертоносных вирусов или других источников, которые можно приравнивать к биологическому оружию. Миллиардеры предупреждали, что медицина не готова к вирусам и через пару лет появляется коронавирус. А теперь Гейтс предупреждает опять, что в ближайшие годы может появиться вирус еще заразнее и смертоноснее. Потому нужно готовиться. И иметь план, как действовать. Потому что это превентивное спасение жизней Украинцев.
20.08.2025 17:41 Відповісти
Хай дякують бовдурам які з піною у рота верещали та проводили мітинги проти вакцинації.
20.08.2025 17:42 Відповісти
 
 