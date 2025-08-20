В Украине в десять раз выросли случаи заболевания корью: с начала года зафиксировано 1200 больных, - Минздрав

В Украине за год более чем в десять раз выросло количество случаев заболевания корью.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Кузин отметил, что среди инфекционных заболеваний для детских коллективов угрозой номер один является именно корь.

"По классификации корь - одно из самых заразных инфекционных заболеваний. При отсутствии вакцинации 9 из 10 детей, которые столкнутся с корью, они будут инфицированы и они заболеют корью. Это при условии, если прививка отсутствует", - подчеркнул он.

Он отметил, что в Украине уже второй год достаточно высокие показатели заболеваемости. Следовательно, с начала года зафиксировано 1200 больных, из них почти 900 - дети. К слову, корь достаточно быстро передается именно в организованных замкнутых коллективах во время того как дети, например, проходят обучение в школе, в классе, при условии тесного общения.

"Подытоживая скажу, что корь является сейчас угрозой номер один. Потому что корь является опасным заболеванием. И от него особенно надо догнать прививку, сделать ее при первой возможности. В случае наличия временных противопоказаний, конечно, ребенок может получить ее через некоторое время. Но об этом не надо забывать. Уровни охвата должны быть не менее 95%. Украина в последние несколько лет в среднем демонстрирует от 85 до 88%. Это на самом деле не является оптимальным и приводит к тому, что вспышка кори регистрируется как в учреждениях здравоохранения, так и на территории определенных областей", - отметил представитель Минздрава.

Также читайте: Государство предлагает по 200 тысяч для молодых врачей за переезд в село. Как получить выплату?