В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі випадків COVID-19 лише за тиждень
За останній тиждень в Україні зареєстрували 3 540 випадків COVID-19, що утричі більше, ніж тижнем раніше.
Про це повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання втричі, але якщо порівнювати з попереднім роком, то тоді за тиждень ми реєстрували понад 10, навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Цього року ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19", - зазначив Даниленко.
За його словами, серед основних причин захворюваності в українських громадян є: зниження рівня імунітету - як поствакцинального, так і після перенесеного захворювання, міграція та активні подорожі, недотримання заходів індивідуального захисту та поява нових варіантів вірусу.
"Ми реєструємо на території України нові штами вірусу - це Stratus і вже є два випадки Nimbus", - заявив Даниленко.
Він зауважив, що нові штами характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед людей, однак вони не викликають тяжчого перебігу захворювання.
