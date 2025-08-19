УКР
В Україні зафіксували понад 3,5 тисячі випадків COVID-19 лише за тиждень

За останній тиждень в Україні зареєстрували 3 540 випадків COVID-19, що утричі більше, ніж тижнем раніше. 

Про це повідомив заступник гендиректора Центру громадського здоров’я Олексій Даниленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо порівнювати з попереднім тижнем, то зростання втричі, але якщо порівнювати з попереднім роком, то тоді за тиждень ми реєстрували понад 10, навіть до 15 тисяч випадків захворювання. Цього року ми поки маємо значно нижчі показники захворюваності на COVID-19", - зазначив Даниленко.

За його словами, серед основних причин захворюваності в українських громадян є: зниження рівня імунітету - як поствакцинального, так і після перенесеного захворювання, міграція та активні подорожі, недотримання заходів індивідуального захисту та поява нових варіантів вірусу.

"Ми реєструємо на території України нові штами вірусу - це Stratus і вже є два випадки Nimbus", - заявив Даниленко.

Він зауважив, що нові штами характеризуються підвищеною здатністю до поширення серед людей, однак вони не викликають тяжчого перебігу захворювання.

+3
19.08.2025 11:24 Відповісти
+1
Ковбасило тиждень....але так на ногах переходов.
19.08.2025 11:31 Відповісти
+1
Вірусам пох, чи ви обновили дані, чи ні.
19.08.2025 11:43 Відповісти
19.08.2025 11:23 Відповісти
19.08.2025 11:24 Відповісти
Ковбасило тиждень....але так на ногах переходов.
19.08.2025 11:31 Відповісти
Може від чогось іншого ковбасило,нє?
19.08.2025 11:35 Відповісти
В закритих приміщеннях з великою кількістю людей треба маску носити. І все. Ще правда її треба міняти час від часу.
19.08.2025 11:34 Відповісти
Спочатку маску заставили таскать, потім дані піди онови, щось підсказує мені моя дупця что это звєнія одной цепі
19.08.2025 11:37 Відповісти
Вірусам пох, чи ви обновили дані, чи ні.
19.08.2025 11:43 Відповісти
памперсы надо носить
19.08.2025 11:56 Відповісти
заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко - это новое чудило, жрущее мои налоги
19.08.2025 11:57 Відповісти
Знову злочинці напоминають про себе зі своїм баравірусом. Цензор ввів цензуру, яка заборонена законом.
19.08.2025 12:24 Відповісти
О , знову корону з-під кроваті достали
19.08.2025 12:32 Відповісти
 
 