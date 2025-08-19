В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи случаев COVID-19 только за неделю

За последнюю неделю в Украине зарегистрировали 3 540 случаев COVID-19, что в три раза больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если сравнивать с предыдущей неделей, то рост втрое, но если сравнивать с предыдущим годом, то тогда за неделю мы регистрировали более 10, даже до 15 тысяч случаев заболевания. В этом году мы пока имеем значительно более низкие показатели заболеваемости COVID-19", - отметил Даниленко.

По его словам, среди основных причин заболеваемости у украинских граждан есть: снижение уровня иммунитета - как поствакцинального, так и после перенесенного заболевания, миграция и активные путешествия, несоблюдение мер индивидуальной защиты и появление новых вариантов вируса.

"Мы регистрируем на территории Украины новые штаммы вируса - это Stratus и уже есть два случая Nimbus", - заявил Даниленко.

Он отметил, что новые штаммы характеризуются повышенной способностью к распространению среди людей, вместе с тем они не вызывают более тяжелого течения заболевания.

Также читайте: ЕС может направить на оборону 93 млрд "ковидных" евро, - фон дер Ляйен