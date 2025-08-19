РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10455 посетителей онлайн
Новости
1 056 12

В Украине зафиксировали более 3,5 тысячи случаев COVID-19 только за неделю

коронавирус,covid-19,коронавирус,covid,ковид,омикрон,омикрон

За последнюю неделю в Украине зарегистрировали 3 540 случаев COVID-19, что в три раза больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщил заместитель гендиректора Центра общественного здоровья Алексей Даниленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Если сравнивать с предыдущей неделей, то рост втрое, но если сравнивать с предыдущим годом, то тогда за неделю мы регистрировали более 10, даже до 15 тысяч случаев заболевания. В этом году мы пока имеем значительно более низкие показатели заболеваемости COVID-19", - отметил Даниленко.

По его словам, среди основных причин заболеваемости у украинских граждан есть: снижение уровня иммунитета - как поствакцинального, так и после перенесенного заболевания, миграция и активные путешествия, несоблюдение мер индивидуальной защиты и появление новых вариантов вируса.

"Мы регистрируем на территории Украины новые штаммы вируса - это Stratus и уже есть два случая Nimbus", - заявил Даниленко.

Он отметил, что новые штаммы характеризуются повышенной способностью к распространению среди людей, вместе с тем они не вызывают более тяжелого течения заболевания.

Также читайте: ЕС может направить на оборону 93 млрд "ковидных" евро, - фон дер Ляйен

Автор: 

Украина (45085) COVID-19 (18608)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
19.08.2025 11:24 Ответить
+3
Вірусам пох, чи ви обновили дані, чи ні.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:43 Ответить
+1
Ковбасило тиждень....але так на ногах переходов.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
19.08.2025 11:23 Ответить
показать весь комментарий
19.08.2025 11:24 Ответить
Ковбасило тиждень....але так на ногах переходов.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:31 Ответить
Може від чогось іншого ковбасило,нє?
показать весь комментарий
19.08.2025 11:35 Ответить
В закритих приміщеннях з великою кількістю людей треба маску носити. І все. Ще правда її треба міняти час від часу.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:34 Ответить
Спочатку маску заставили таскать, потім дані піди онови, щось підсказує мені моя дупця что это звєнія одной цепі
показать весь комментарий
19.08.2025 11:37 Ответить
Вірусам пох, чи ви обновили дані, чи ні.
показать весь комментарий
19.08.2025 11:43 Ответить
памперсы надо носить
показать весь комментарий
19.08.2025 11:56 Ответить
заступник гендиректора Центру громадського здоров'я Олексій Даниленко - это новое чудило, жрущее мои налоги
показать весь комментарий
19.08.2025 11:57 Ответить
Знову злочинці напоминають про себе зі своїм баравірусом. Цензор ввів цензуру, яка заборонена законом.
показать весь комментарий
19.08.2025 12:24 Ответить
О , знову корону з-під кроваті достали
показать весь комментарий
19.08.2025 12:32 Ответить
 
 