Только за первые две недели августа от тяжелого протекания COVID-19 умерло 10 человек

В Украине растет количество больных COVID-19. За минувшую неделю зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев заболевания.

Это втрое больше, чем за неделю до этого, сообщают в Центре общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

За первые две недели августа от тяжелого протекания болезни умерли десять человек - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и в Киеве.

В Центре общественного здоровья сообщают, что лучшей защитой от COVID-19 остается вакцинация. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения

