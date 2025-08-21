Только за первые две недели августа от тяжелого протекания COVID-19 умерло 10 человек
В Украине растет количество больных COVID-19. За минувшую неделю зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев заболевания.
Это втрое больше, чем за неделю до этого, сообщают в Центре общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.
За первые две недели августа от тяжелого протекания болезни умерли десять человек - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и в Киеве.
В Центре общественного здоровья сообщают, что лучшей защитой от COVID-19 остается вакцинация. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения
а жерти треба!
увімкнули стару перевірену схему заробітку, на залякуванні ковідлою?
то, ковідла тільки в уккаїні?
що буржуйська преса пише?
до речі! а як тепер з укриттям? не будуть пускати більше одного на 1,5 м2?
мєнти, штрафи?
І куди цей страшний ковід випарувався на початку повномасштабного вторгнення?😡😡😡