Новости
1 241 13

Только за первые две недели августа от тяжелого протекания COVID-19 умерло 10 человек

растет количество смертей в Украине от COVID-19

В Украине растет количество больных COVID-19. За минувшую неделю зарегистрировано более 3,5 тысячи случаев заболевания.

Это втрое больше, чем за неделю до этого, сообщают в Центре общественного здоровья, передает Цензор.НЕТ.

За первые две недели августа от тяжелого протекания болезни умерли десять человек - в Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской областях и в Киеве.

В Центре общественного здоровья сообщают, что лучшей защитой от COVID-19 остается вакцинация. Чтобы получить прививку, необходимо обратиться в ближайшее учреждение здравоохранения

Автор: 

Минздрав (4913) смертность (271) Украина (45093) COVID-19 (18609)
Топ комментарии
+4
буржуї повідбивали руки від мародерства допомоги?
а жерти треба!
увімкнули стару перевірену схему заробітку, на залякуванні ковідлою?
то, ковідла тільки в уккаїні?
що буржуйська преса пише?

до речі! а як тепер з укриттям? не будуть пускати більше одного на 1,5 м2?
мєнти, штрафи?
21.08.2025 15:09 Ответить
+4
На фронті теж буде карантин?
І куди цей страшний ковід випарувався на початку повномасштабного вторгнення?😡😡😡
21.08.2025 15:13 Ответить
+3
Щас ЗЕскоти ще намордники для пацаків запровадять
21.08.2025 15:03 Ответить
Зеленський + разумков-стефанчуки, знають у деталях, про свої «здобутки в Україні🤑☠️☠️» щодо КОВІД-19!! Тому, і тікають, прокурорські🤑 за кордон, щоб не понести з ними, кримінальне покарання!!!!!
21.08.2025 14:57 Ответить
Вузькоокі новий штамм замутили? Хочуть так війну виграти?
21.08.2025 14:58 Ответить
Цього разу "вірусок" лише на теренах України... Мету бачу лиш одну - обмежити таким чином скупчення люду після підписання заморозки і договорняка.
21.08.2025 15:36 Ответить
21.08.2025 15:03 Ответить
Хотять якусь гидоту підписати з х@йлом.... А рабів заперти по норах під виглядом карантину....😡😡😡
21.08.2025 15:04 Ответить
А чо ніхто не пише "ахаха! баранавірус! ахаха!"?
21.08.2025 15:08 Ответить
Вони вже закінчились
21.08.2025 15:12 Ответить
21.08.2025 15:09 Ответить
21.08.2025 15:13 Ответить
Схоже, війні таки кінець. Раз вже так розганяють про ковід... починали війну в масочках і закінчимо теж в масочках.
21.08.2025 15:35 Ответить
Війну ми закінчимо не в масочках і не в балаклавах, а в намордниках.
21.08.2025 15:40 Ответить
Мабуть знову банда фармація вакцини набадяжили, треба реалізовувать
21.08.2025 15:43 Ответить
В лікарнях черги обмежено придатних на ВЛК,саме допоможуть з розповсюдженням хвороби,та зменьшенням населеня,кому це потрібно зараз?????
21.08.2025 16:47 Ответить
 
 