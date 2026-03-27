Полк "Скеля" про смерть військовослужбовців від пневмонії: "Помилок лікарів не виявлено"

Нещодавно у медіа з’явилася інформація про смерть кількох військовослужбовців 425 штурмового полку "Скеля" від пневмонії на Дніпропетровщині. У полку відповіли, що військові отримували своєчасну медичну допомогу, а помилок лікарів не виявлено.

Про це заявив представник управління полку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода" та hromadske.

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Що відомо?

Раніше в мережі з’явилась інформація про щонайменше п’ятьох військовослужбовців, яких у 2026 році мобілізували до "Скелі". Згодом вони померли від пневмонії. Їхні родичі у смерті чоловіків звинувачували командування й лікарів, які, за їхніми словами, не надали вчасно допомоги.

"Якщо хтось вважає, що хвороба обирає по шеврону, це ж не так. І говорити, що пневмонія через те, що потрапив у Скелю, — це занадто. Усім хворим була надана своєчасна медична допомога. Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було. Медиками все було зроблено. Ми самі ініціювали ці перевірки — оцінювали медичну службу і місця лікування. Прив’язати підрозділ до пневмонії - це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено", - заявив представник управління полку.

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Віталій Салтан

В управлінні прокоментували також ситуацію з військовослужбовцем Віталієм Салтаном, якого мобілізували 26 січня та відправили на навчання в місті Камʼянське у Дніпропетровській області.

У "Скелі" зазначили, що 3 лютого чоловік звернувся до медичного персоналу, його евакуювали 16 лютого, але, пробувши шість діб у лікарні, він помер від ускладнень пневмонії.

"Потрапив він у медзаклад у задовільному стані, все було своєчасно діагностовано, своєчасно евакуювали. Він сів у машину, його не несли в носилках, на своїх ногах прийшов до лікарні, йому встановили пневмонію, почали лікування", - стверджує представник командування полку Костянтин Русанов.

Інші смерті військових від хвороби

Також у полку розповіли про Дмитра Іванченка. Там повідомили, що він уже мав хронічне захворювання, коли звернувся до медичного пункту 24 січня. 29 січня його евакуювали до Ізюма, потім до Харкова, а звідти до Києва, де через тиждень він помер у лікарні.

Інший військовослужбовець полку — Чередниченко Андрій — помер у "швидкій". Він прибув до медичної роти 3 лютого з попереднім діагнозом "бронхіт".

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У "Скелі" зауважили, що військовому надавалася необхідна медична допомога, а лікарі фіксували покращення стану. Однак 14 лютого його стан різко погіршився, і сталась зупинка дихання. Після реанімаційних заходів його терміново направили до лікарні, але під час транспортування сталася повторна зупинка дихання, і воїн помер.

За словами представника медслужби Юрія Підгірного, після реанімації в Чередниченка фіксували гостру серцеву недостатність, розлади психіки й поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, а також дефіцит ваги.

Крім того, журналісти на брифінгу зазначили, що були й інші випадки смертей, окрім згаданих полком. Костянтин Русанов заявив, що вони усі були на різних пунктах пункту проходження БЗВП.

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Розслідування

За фактом смертей військовослужбовців відкрито кримінальні провадження. Зокрема, як повідомляє кіровоградське видання CBN, справу Андрія Чередниченка внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть". Досудове розслідування триває.