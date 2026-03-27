УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7380 відвідувачів онлайн
Новини Смерть військовослужбовця
8 869 64

Полк "Скеля" про смерть військовослужбовців від пневмонії: "Помилок лікарів не виявлено"

425 полк Скеля прокоментував смерть військових від пневмонії

Нещодавно у медіа з’явилася інформація про смерть кількох військовослужбовців 425 штурмового полку "Скеля" від пневмонії на Дніпропетровщині. У полку відповіли, що військові отримували своєчасну медичну допомогу, а помилок лікарів не виявлено.

Про це заявив представник управління полку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода" та hromadske.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Раніше в мережі з’явилась інформація про щонайменше п’ятьох військовослужбовців, яких у 2026 році мобілізували до "Скелі". Згодом вони померли від пневмонії. Їхні родичі у смерті чоловіків звинувачували командування й лікарів, які, за їхніми словами, не надали вчасно допомоги.

"Якщо хтось вважає, що хвороба обирає по шеврону, це ж не так. І говорити, що пневмонія через те, що потрапив у Скелю, — це занадто. Усім хворим була надана своєчасна медична допомога. Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було. Медиками все було зроблено. Ми самі ініціювали ці перевірки — оцінювали медичну службу і місця лікування. Прив’язати підрозділ до пневмонії - це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено", - заявив представник управління полку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 425-го ОШП показали десятки ліквідованих окупантів поблизу Тернового. ВIДЕО

Віталій Салтан

В управлінні прокоментували також ситуацію з військовослужбовцем Віталієм Салтаном, якого мобілізували 26 січня та відправили на навчання в місті Камʼянське у Дніпропетровській області. 

  • У "Скелі" зазначили, що 3 лютого чоловік звернувся до медичного персоналу, його евакуювали 16 лютого, але, пробувши шість діб у лікарні, він помер від ускладнень пневмонії.

"Потрапив він у медзаклад у задовільному стані, все було своєчасно діагностовано, своєчасно евакуювали. Він сів у машину, його не несли в носилках, на своїх ногах прийшов до лікарні, йому встановили пневмонію, почали лікування", - стверджує представник командування полку Костянтин Русанов.

Інші смерті військових від хвороби

Також у полку розповіли про Дмитра Іванченка. Там повідомили, що він уже мав хронічне захворювання, коли звернувся до медичного пункту 24 січня. 29 січня його евакуювали до Ізюма, потім до Харкова, а звідти до Києва, де через тиждень він помер у лікарні.

  • Інший військовослужбовець полку — Чередниченко Андрій — помер у "швидкій". Він прибув до медичної роти 3 лютого з попереднім діагнозом "бронхіт".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє бійців 93 ОМБр "Холодний Яр" тримали позиції на Костянтинівському напрямку 224 дні. ФОТОрепортаж

У "Скелі" зауважили, що військовому надавалася необхідна медична допомога, а лікарі фіксували покращення стану. Однак 14 лютого його стан різко погіршився, і сталась зупинка дихання. Після реанімаційних заходів його терміново направили до лікарні, але під час транспортування сталася повторна зупинка дихання, і воїн помер.

За словами представника медслужби Юрія Підгірного, після реанімації в Чередниченка фіксували гостру серцеву недостатність, розлади психіки й поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, а також дефіцит ваги.

Крім того, журналісти на брифінгу зазначили, що були й інші випадки смертей, окрім згаданих полком. Костянтин Русанов заявив, що вони усі були на різних пунктах пункту проходження БЗВП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МВС не знайшли помилок в ДНК-експертизі, за якою "поховали" військового Назара Далецького

Розслідування

За фактом смертей військовослужбовців відкрито кримінальні провадження. Зокрема, як повідомляє кіровоградське видання CBN, справу Андрія Чередниченка внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть". Досудове розслідування триває.

Автор: 

хвороба (307) смерть (6783) військовослужбовці (5292) ЗСУ (8924) 425-й окремий штурмовий полк "Скала" (90)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
Брата мобілізували в холода, всіх загнали жити в палатках на полігоні. Непідготовлених людей. Підхопив пневмонію, но вижив. А дехто - ні. Думаю, хенералам пофіг. Воно думає нових мобіків наловить.
показати весь коментар
28.03.2026 00:00 Відповісти
+31
щоб ви ще доповіли???можна ще довіритися відносно одній події,але коли це масово це більш схоже на неприкрите скидання відподальності за життя та здоров"я людей....так ведуть себе наглядачі за рабами
показати весь коментар
27.03.2026 23:43 Відповісти
+30
Помилок лікарів невиявлено, окей.
А помилок командування?!
показати весь коментар
27.03.2026 23:48 Відповісти

Завантаження...

 
 