Полк "Скеля" про смерть військовослужбовців від пневмонії: "Помилок лікарів не виявлено"
Нещодавно у медіа з’явилася інформація про смерть кількох військовослужбовців 425 штурмового полку "Скеля" від пневмонії на Дніпропетровщині. У полку відповіли, що військові отримували своєчасну медичну допомогу, а помилок лікарів не виявлено.
Про це заявив представник управління полку, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода" та hromadske.
Що відомо?
Раніше в мережі з’явилась інформація про щонайменше п’ятьох військовослужбовців, яких у 2026 році мобілізували до "Скелі". Згодом вони померли від пневмонії. Їхні родичі у смерті чоловіків звинувачували командування й лікарів, які, за їхніми словами, не надали вчасно допомоги.
"Якщо хтось вважає, що хвороба обирає по шеврону, це ж не так. І говорити, що пневмонія через те, що потрапив у Скелю, — це занадто. Усім хворим була надана своєчасна медична допомога. Зауважень до нашого медперсоналу від жодної перевірки не було. Медиками все було зроблено. Ми самі ініціювали ці перевірки — оцінювали медичну службу і місця лікування. Прив’язати підрозділ до пневмонії - це абсурд. Це для нас теж втрата, і ніхто не хотів втрачати людей від хвороб. Внутрішнє службове розслідування проведене. Помилок лікарів не виявлено", - заявив представник управління полку.
Віталій Салтан
В управлінні прокоментували також ситуацію з військовослужбовцем Віталієм Салтаном, якого мобілізували 26 січня та відправили на навчання в місті Камʼянське у Дніпропетровській області.
- У "Скелі" зазначили, що 3 лютого чоловік звернувся до медичного персоналу, його евакуювали 16 лютого, але, пробувши шість діб у лікарні, він помер від ускладнень пневмонії.
"Потрапив він у медзаклад у задовільному стані, все було своєчасно діагностовано, своєчасно евакуювали. Він сів у машину, його не несли в носилках, на своїх ногах прийшов до лікарні, йому встановили пневмонію, почали лікування", - стверджує представник командування полку Костянтин Русанов.
Інші смерті військових від хвороби
Також у полку розповіли про Дмитра Іванченка. Там повідомили, що він уже мав хронічне захворювання, коли звернувся до медичного пункту 24 січня. 29 січня його евакуювали до Ізюма, потім до Харкова, а звідти до Києва, де через тиждень він помер у лікарні.
- Інший військовослужбовець полку — Чередниченко Андрій — помер у "швидкій". Він прибув до медичної роти 3 лютого з попереднім діагнозом "бронхіт".
У "Скелі" зауважили, що військовому надавалася необхідна медична допомога, а лікарі фіксували покращення стану. Однак 14 лютого його стан різко погіршився, і сталась зупинка дихання. Після реанімаційних заходів його терміново направили до лікарні, але під час транспортування сталася повторна зупинка дихання, і воїн помер.
За словами представника медслужби Юрія Підгірного, після реанімації в Чередниченка фіксували гостру серцеву недостатність, розлади психіки й поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин, а також дефіцит ваги.
Крім того, журналісти на брифінгу зазначили, що були й інші випадки смертей, окрім згаданих полком. Костянтин Русанов заявив, що вони усі були на різних пунктах пункту проходження БЗВП.
Розслідування
За фактом смертей військовослужбовців відкрито кримінальні провадження. Зокрема, як повідомляє кіровоградське видання CBN, справу Андрія Чередниченка внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) з приміткою "природна смерть". Досудове розслідування триває.
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