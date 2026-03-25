У МВС не знайшли помилок в ДНК-експертизі, за якою "поховали" військового Назара Далецького
Фахівці МВС під час ДНК-експертизи, яка нібито підтвердила загибель військового Назара Далецького, не припустилися помилок. Попри це, захисник виявився живим і повернувся з російського полону у лютому цього року.
Про це повідомив Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України у відповідь на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Результат експертизи
Судову молекулярно-генетичну експертизу проводили експерти Харківського НДЕКЦ МВС. Службова перевірка показала, що помилок під час процедури не допускали.
"ДНДЕКЦ МВС на постійній основі забезпечує належну організацію проведення молекулярно-генетичних експертиз і контроль якості за їх виконанням, а також уживає заходів із метою недопущення помилок під час проведення молекулярно-генетичних експертиз у кримінальних провадженнях щодо ідентифікації невпізнаних тіл", - йдеться у відповіді.
Раніше заступник міністра внутрішніх справ Леонід Тимченко пояснював, що ДНК-профіль матері Назара Далецького на 99,9% збігся з ДНК решток тіла, які зібрали на Харківщині.
Більше про історію Назара Далецького
Назар Далецький — учасник АТО. З початком повномасштабної війни, у березні 2022 року, чоловік пішов захищати Україну. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
- 5 лютого 2026 року в Україну з російського полону повернувся військовослужбовець Назар Далецький, який із вересня 2022 року вважався загиблим. У 2023 році відбулася процедура поховання після впізнання за результатами ДНК-експертизи.
- Згодом представник омбудсмена у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що родині Назара доведеться повернути державі посмертні виплати, які вони отримали.
- Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець заперечив це і заявив, що випадок із військовим перший і не врегульований на юридичному рівні. На його думку, помилка при ідентифікації могла бути як людською, так і технічною.
- Зрештою в Міністерстві оборони України повідомили, що не збираються вимагати повернення виплати, яка становить 15 мільйонів гривень. Там додали, що помилку при встановленні факту загибелі захисника мають з'ясувати.
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- скільки ще таких «помилок» зробили по експертизі?
- скільки родин похоронили не своїх загиблих воїнів?
- і головне - куди пішло бабло, виділене на ДНК-тести?