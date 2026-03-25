В МВД не нашли ошибок в ДНК-экспертизе, по которой "похоронили" военного Назара Далецкого

Специалисты МВД в ходе ДНК-экспертизы, которая якобы подтвердила гибель военнослужащего Назара Далецкого, не допустили ошибок. Несмотря на это, военнослужащий оказался жив и вернулся из российского плена в феврале этого года.

Об этом сообщил Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Результат экспертизы

Судебную молекулярно-генетическую экспертизу проводили эксперты Харьковского НДЭКЦ МВД. Служебная проверка показала, что ошибок во время процедуры не допускали.

"НДЭКЦ МВД на постоянной основе обеспечивает надлежащую организацию проведения молекулярно-генетических экспертиз и контроль качества их выполнения, а также принимает меры с целью недопущения ошибок во время проведения молекулярно-генетических экспертиз в уголовных производствах по идентификации неопознанных тел",- говорится в ответе.

Ранее заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко объяснял, что ДНК-профиль матери Назара Далецкого на 99,9% совпал с ДНК останков тела, которые собрали в Харьковской области.

Подробнее об истории Назара Далецкого

Назар Далецкий — участник АТО. С началом полномасштабной войны, в марте 2022 года, мужчина ушел защищать Украину. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.

Впоследствии представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный заявил, что семье Назара придется вернуть государству посмертные выплаты, которые они получили.

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг это и заявил, что случай с военным является первым и не урегулирован на юридическом уровне. По его мнению, ошибка при идентификации могла быть как человеческой, так и технической.

В итоге в Министерстве обороны Украины сообщили, что не собираются требовать возврата выплаты, которая составляет 15 миллионов гривен. Там добавили, что ошибку при установлении факта гибели защитника должны выяснить.

