В МВД не нашли ошибок в ДНК-экспертизе, по которой "похоронили" военного Назара Далецкого
Специалисты МВД в ходе ДНК-экспертизы, которая якобы подтвердила гибель военнослужащего Назара Далецкого, не допустили ошибок. Несмотря на это, военнослужащий оказался жив и вернулся из российского плена в феврале этого года.
Об этом сообщил Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Результат экспертизы
Судебную молекулярно-генетическую экспертизу проводили эксперты Харьковского НДЭКЦ МВД. Служебная проверка показала, что ошибок во время процедуры не допускали.
"НДЭКЦ МВД на постоянной основе обеспечивает надлежащую организацию проведения молекулярно-генетических экспертиз и контроль качества их выполнения, а также принимает меры с целью недопущения ошибок во время проведения молекулярно-генетических экспертиз в уголовных производствах по идентификации неопознанных тел",- говорится в ответе.
Ранее заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко объяснял, что ДНК-профиль матери Назара Далецкого на 99,9% совпал с ДНК останков тела, которые собрали в Харьковской области.
Подробнее об истории Назара Далецкого
Назар Далецкий — участник АТО. С началом полномасштабной войны, в марте 2022 года, мужчина ушел защищать Украину. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.
- 5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.
- Впоследствии представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный заявил, что семье Назара придется вернуть государству посмертные выплаты, которые они получили.
- Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг это и заявил, что случай с военным является первым и не урегулирован на юридическом уровне. По его мнению, ошибка при идентификации могла быть как человеческой, так и технической.
- В итоге в Министерстве обороны Украины сообщили, что не собираются требовать возврата выплаты, которая составляет 15 миллионов гривен. Там добавили, что ошибку при установлении факта гибели защитника должны выяснить.
Ну десь батько сходив на сторону, в нього родився син але хто справжній батько можливо ніхто ніколи і не знав.
І тут це всплило.
Но це все теорія.
- скільки ще таких «помилок» зробили по експертизі?
- скільки родин похоронили не своїх загиблих воїнів?
- і головне - куди пішло бабло, виділене на ДНК-тести?
