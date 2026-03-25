Идентификация погибших по ДНК
2 963 22

В МВД не нашли ошибок в ДНК-экспертизе, по которой "похоронили" военного Назара Далецкого

Назар Далецкий

Специалисты МВД в ходе ДНК-экспертизы, которая якобы подтвердила гибель военнослужащего Назара Далецкого, не допустили ошибок. Несмотря на это, военнослужащий оказался жив и вернулся из российского плена в феврале этого года.

Об этом сообщил Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины в ответ на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Результат экспертизы

Судебную молекулярно-генетическую экспертизу проводили эксперты Харьковского НДЭКЦ МВД. Служебная проверка показала, что ошибок во время процедуры не допускали.

"НДЭКЦ МВД на постоянной основе обеспечивает надлежащую организацию проведения молекулярно-генетических экспертиз и контроль качества их выполнения, а также принимает меры с целью недопущения ошибок во время проведения молекулярно-генетических экспертиз в уголовных производствах по идентификации неопознанных тел",- говорится в ответе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Единовременная выплата для военнослужащих: в "Дії" началось тестирование нового сервиса

Ранее заместитель министра внутренних дел Леонид Тимченко объяснял, что ДНК-профиль матери Назара Далецкого на 99,9% совпал с ДНК останков тела, которые собрали в Харьковской области.

Подробнее об истории Назара Далецкого

Назар Далецкий — участник АТО. С началом полномасштабной войны, в марте 2022 года, мужчина ушел защищать Украину. Он служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила.

  • 5 февраля 2026 года в Украину из российского плена вернулся военнослужащий Назар Далецкий, который с сентября 2022 года считался погибшим. В 2023 году состоялась процедура захоронения после опознания по результатам ДНК-экспертизы.
  • Впоследствии представитель омбудсмена во Львовской области Тарас Подворный заявил, что семье Назара придется вернуть государству посмертные выплаты, которые они получили.
  • Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец опроверг это и заявил, что случай с военным является первым и не урегулирован на юридическом уровне. По его мнению, ошибка при идентификации могла быть как человеческой, так и технической.
  • В итоге в Министерстве обороны Украины сообщили, что не собираются требовать возврата выплаты, которая составляет 15 миллионов гривен. Там добавили, что ошибку при установлении факта гибели защитника должны выяснить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Похоронили, а он вернулся живым. Как ситуация с военным Назаром Далецким повлияет на систему ДНК-экспертиз

Топ комментарии
+8
Ось зараз МВС з розгону візьме і визнає помилку з експертизою ДНК. Потім будуть запитання:
- скільки ще таких «помилок» зробили по експертизі?
- скільки родин похоронили не своїх загиблих воїнів?
- і головне - куди пішло бабло, виділене на ДНК-тести?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:12 Ответить
+4
покривають друг друга
показать весь комментарий
25.03.2026 16:58 Ответить
+4
Так це не те що верхівка айсбергу а пару міліметрів від 150 метрів ! Скільки таких випадків? Сотні , тисячі?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:00 Ответить
Або... якщо ідетифікація проходила по ДНК батьків то може була яка дитина на стороні про яку ніхто не знав.

Ну десь батько сходив на сторону, в нього родився син але хто справжній батько можливо ніхто ніколи і не знав.

І тут це всплило.

Но це все теорія.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:03 Ответить
Порівнювали з ДНК матері.
показать весь комментарий
25.03.2026 18:17 Ответить
https://www.ukr.net/news/details/world/109230373.html Буває помиляються люди. Навіть експерти з великим досвідом.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:24 Ответить
Ну на нєт і суда нєт. Гроші вам ніхто не поверне ідіть у сраку!!!
показать весь комментарий
25.03.2026 17:02 Ответить
Звісно якщо ще прийшлося відвалити левову долю шо би виплатили все.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:39 Ответить
Наверно клон. Всякое случается.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:03 Ответить
Ну так! Раз - Далецький, два - Далецький! Та нафіга та мобілізація? Наштампувати клонів - рдин залишити дружині, а решта. - у ТЦК!
показать весь комментарий
25.03.2026 17:18 Ответить
Тепер хай живому зроблять експертизу, хай буде здоровий. Треба ж вияснити
показать весь комментарий
25.03.2026 17:07 Ответить
Нехай оприлюднять первинні дані цієї експертизи. Вони повинні зберігатися, бо від них залежить виплата чималих грошей.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:11 Ответить
Вперше в історії, в Україні виявили одну і туж ДНК вдвох різних людей.
показать весь комментарий
25.03.2026 17:14 Ответить
Днк не особо и разнообразно если отбросить всякие дед-спейс чтобы границы массивов проверять. Ползунки внешности можно и без днк выкрутить не слабо
показать весь комментарий
25.03.2026 17:43 Ответить
можливо, в родичів? Не припускєте позашлюбних дітей, про яких ніде нема відомостей?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:44 Ответить
Аууум!!! Це диво науки! Перша клонована людина! 😲😲😲😲
показать весь комментарий
25.03.2026 17:15 Ответить
не зрозуміло!
назар живий, чи ні?
а, той назар, що живий, це дійсно назар?
і, якого ж тоді назара поховали?

наука не може брехати!
то, хто ж тоді бреше?
невже залені покидьки?
отакої.....
ніколи не було і знову?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:18 Ответить
То, що тепер аналіз ДНК не є доказом?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:20 Ответить
У МВС не знайшли помилок в ДНК-експертизі, !?
показать весь комментарий
25.03.2026 17:29 Ответить
Мєнти у своєму стилі: йти в отказ. Навіть воскресіння людини визнають, аби не нести відповідальність
показать весь комментарий
25.03.2026 17:52 Ответить
На 99,9% збігся з ДНК-профілем матері! Це виглядає так,що мати народила дитину і...? Письменники-фантасти є тут на Цензорі?
показать весь комментарий
25.03.2026 18:01 Ответить
ДНК тест правильный. Это военный ошибся, что живой остался. Ну так получается.
показать весь комментарий
25.03.2026 18:16 Ответить
 
 