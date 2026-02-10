Решения об обязательном возвращении выплат семьей "погибшего" воина Далецкого нет, - Лубинец

Никаких решений не принималось о том, что семья военного Назара Далецкого, который вернулся из российского плена 5 февраля, должна вернуть единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен за "гибель" мужа.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания временной следственной комиссии ВР, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Должна ли семья вернуть денежную помощь?

Лубинец разъяснил ситуацию, ставшую прецедентом, когда семье выплатили единовременную денежную помощь за гибель военного, а он вернулся из плена.

По его словам, семья Далецкого получила средства законно — на момент выплаты Защитник считался погибшим.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевляне, чье жилье пострадало из-за аварий на инженерных сетях, смогут получить 40 000 материальной помощи, - Кличко

Лубинец также заявил:

Защитник недавно вернулся из плена;

решений об обязательном возвращении денежных выплат не принималось;

это создало новую ситуацию, для которой у государства пока нет четкого механизма действий.

"Именно поэтому этот случай должен стать основой для выработки справедливых и понятных процедур, чтобы защитить Защитников и их семьи", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Против некоторых военных, возвращающихся из плена РФ, начинают производство за "дезертирству", - юрист Ланкин

Юридическая процедура

Когда на прошлой неделе военный вернулся из плена во время обмена, уполномоченный обратился с официальными запросами в Министерство обороны и Министерство здравоохранения.

"Будем разбираться в юридических фактах, как могло так случиться, что была проведена ошибочная экспертиза ДНК. Не для того, чтобы найти кого-то виновного и наказать, хотя и это, наверное, нужно сделать, но в первую очередь, для того, чтобы разобраться, где была эта ошибка, чтобы в будущем подобных историй не повторилось", - сказал он.

Лубинец считает, что пока никто не может принимать решение о возвращении государственных выплат. Он будет стоять на том, чтобы права военного, долгое время находившегося в плену, а также его семьи не были нарушены.

Смотрите также: 157 защитников и гражданских возвращены из российского плена в рамках обмена. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Что предшествовало?