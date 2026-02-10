Решения об обязательном возвращении выплат семьей "погибшего" воина Далецкого нет, - Лубинец
Никаких решений не принималось о том, что семья военного Назара Далецкого, который вернулся из российского плена 5 февраля, должна вернуть единовременную денежную помощь в размере 15 млн гривен за "гибель" мужа.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время заседания временной следственной комиссии ВР, сообщает Цензор.НЕТ.
Должна ли семья вернуть денежную помощь?
Лубинец разъяснил ситуацию, ставшую прецедентом, когда семье выплатили единовременную денежную помощь за гибель военного, а он вернулся из плена.
По его словам, семья Далецкого получила средства законно — на момент выплаты Защитник считался погибшим.
Лубинец также заявил:
- Защитник недавно вернулся из плена;
- решений об обязательном возвращении денежных выплат не принималось;
- это создало новую ситуацию, для которой у государства пока нет четкого механизма действий.
"Именно поэтому этот случай должен стать основой для выработки справедливых и понятных процедур, чтобы защитить Защитников и их семьи", - добавил он.
Юридическая процедура
Когда на прошлой неделе военный вернулся из плена во время обмена, уполномоченный обратился с официальными запросами в Министерство обороны и Министерство здравоохранения.
"Будем разбираться в юридических фактах, как могло так случиться, что была проведена ошибочная экспертиза ДНК. Не для того, чтобы найти кого-то виновного и наказать, хотя и это, наверное, нужно сделать, но в первую очередь, для того, чтобы разобраться, где была эта ошибка, чтобы в будущем подобных историй не повторилось", - сказал он.
Лубинец считает, что пока никто не может принимать решение о возвращении государственных выплат. Он будет стоять на том, чтобы права военного, долгое время находившегося в плену, а также его семьи не были нарушены.
Что предшествовало?
- Напомним, во время обмена пленными 5 февраля из российского плена вернулся военный Назар Далецкий, которого долгое время считали погибшим.
- Назар Далецкий участник АТО. С началом полномасштабной войны пошел защищать Украину. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила.
- Представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека во Львовской области Тарас Подворный заявил, что родственники Назара Далецкого якобы будут вынуждены вернуть государству денежную помощь, назначенную в случае гибели защитника.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Хібащо третьяклва кончена гетьманцнв і улютін, бо це їх парафія нищити тих хто хоч щось отримує від держави в якості соц виплат і пенсій😡😡😡😡
В цих істот нуль емпатії
Стан здоров'я після катівень підірваний, і на лікування теж треба гроші.