Против некоторых военных, возвращающихся из плена РФ, начинают производство по "дезертирству", - юрист Ланкин

В Украине против некоторых защитников, которые возвращаются из российского плена, начинают уголовные производства по статьям "добровольная сдача в плен", "дезертирство" и СВЧ.

Об этом заявил юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин во время дискуссии по вопросам правовой и социальной защиты военнопленных и освобожденных защитников, информирует Цензор.НЕТ.

После освобождения из плена некоторых бойцов лишают социальных гарантий и денежного обеспечения.

Волонтеры призывают изменить законодательство и защитить тех, кто выжил в нечеловеческих условиях.

Участники дискуссии настаивают на законодательном закреплении критериев, которые отделяют вынужденное попадание в плен от добровольной сдачи. Также они предлагают признать обстоятельства, когда боец не имеет возможности сопротивляться (ранение, окружение, отсутствие боеприпасов), исключающими уголовную ответственность.

"Ребята после 2-3 лет и проходят реабилитацию, они не получили денежную компенсацию. Потому что они типа добровольно сдались в плен. Вместо того чтобы спокойно проходить реабилитацию, они должны понимать почему на них зарегистрировано уголовное производство. Хочется наработать изменения нормативных актов. И чтобы ребята которые возвращаются из плена чувствовали себя защищенными", - сказал Ланкин.

