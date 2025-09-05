Против некоторых военных, возвращающихся из плена РФ, начинают производство по "дезертирству", - юрист Ланкин
В Украине против некоторых защитников, которые возвращаются из российского плена, начинают уголовные производства по статьям "добровольная сдача в плен", "дезертирство" и СВЧ.
Об этом заявил юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин во время дискуссии по вопросам правовой и социальной защиты военнопленных и освобожденных защитников, информирует Цензор.НЕТ.
После освобождения из плена некоторых бойцов лишают социальных гарантий и денежного обеспечения.
Волонтеры призывают изменить законодательство и защитить тех, кто выжил в нечеловеческих условиях.
Участники дискуссии настаивают на законодательном закреплении критериев, которые отделяют вынужденное попадание в плен от добровольной сдачи. Также они предлагают признать обстоятельства, когда боец не имеет возможности сопротивляться (ранение, окружение, отсутствие боеприпасов), исключающими уголовную ответственность.
"Ребята после 2-3 лет и проходят реабилитацию, они не получили денежную компенсацию. Потому что они типа добровольно сдались в плен. Вместо того чтобы спокойно проходить реабилитацию, они должны понимать почему на них зарегистрировано уголовное производство. Хочется наработать изменения нормативных актов. И чтобы ребята которые возвращаются из плена чувствовали себя защищенными", - сказал Ланкин.
Лише батіг - Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56341 №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових Джерело: https://censor.net/ua/n3572213
поржали. зебіли ?
Крима нема, Сходу нема, Півдня нема...Оманська Гнида жива.
сюр
Покажи свою декларацію.😂
Бо вже неодноразово чула від людей, які так чи інакше займаються обмінами, що оркам не дуже подобається повертати нашіх героїв-полонених (катувати, "судити" та саджати справжніх українців набагато приємніше!), тому вони користуються можливістью відіслати нам назад і той непотріб, який своєго часу до них перебіг чи опинився в окупації (наприклад, зеки з колоній). Цього контингенту небагато, але він є. Можливо, вони і є оці ДЕЯКІ.
той не встановлюй чергу, гнида )
https://www.youtube.com/watch?v=sACq5psGFZ0