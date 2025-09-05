РУС
Против некоторых военных, возвращающихся из плена РФ, начинают производство по "дезертирству", - юрист Ланкин

Проблемы освобожденных из плена защитников

В Украине против некоторых защитников, которые возвращаются из российского плена, начинают уголовные производства по статьям "добровольная сдача в плен", "дезертирство" и СВЧ.

Об этом заявил юрист адвокатского объединения "Глоба и Глоба" Сергей Ланкин во время дискуссии по вопросам правовой и социальной защиты военнопленных и освобожденных защитников, информирует Цензор.НЕТ.

После освобождения из плена некоторых бойцов лишают социальных гарантий и денежного обеспечения.

Волонтеры призывают изменить законодательство и защитить тех, кто выжил в нечеловеческих условиях.

Участники дискуссии настаивают на законодательном закреплении критериев, которые отделяют вынужденное попадание в плен от добровольной сдачи. Также они предлагают признать обстоятельства, когда боец не имеет возможности сопротивляться (ранение, окружение, отсутствие боеприпасов), исключающими уголовную ответственность.

"Ребята после 2-3 лет и проходят реабилитацию, они не получили денежную компенсацию. Потому что они типа добровольно сдались в плен. Вместо того чтобы спокойно проходить реабилитацию, они должны понимать почему на них зарегистрировано уголовное производство. Хочется наработать изменения нормативных актов. И чтобы ребята которые возвращаются из плена чувствовали себя защищенными", - сказал Ланкин.

Читайте: В 2025 году факт пребывания в плену признан в отношении 3,1 тыс. человек

Автор: 

військовопленні (1187) плен (2690)
+13
От , чомусь , зовсім не здивований ...
05.09.2025 14:00 Ответить
+13
ТО ХАЙ ЦЯ ВЛАДА ІДЕ І ПОКАЖЕ ЯК ТРЕБА. От будь-ласка вперед. Зленеський же новий Черчіль да? - тільки Черчіль особисто воював в війнах і ходив в атаку
05.09.2025 14:01 Ответить
+13
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Крима нема, Сходу нема, Півдня нема...Оманська Гнида жива.

сюр
05.09.2025 14:04 Ответить
От , чомусь , зовсім не здивований ...
05.09.2025 14:00 Ответить
Все як діди завіщали. Вижив в полоні, та і взагалі вижив, то щось тут не те
05.09.2025 14:05 Ответить
Просто держава , по факту , діє ПРОТИ своїх захисників ! Хто воює - біднота і останні ідеалісти ... Т.зв "еліта" демонстративно воювати не хоче - з одного боку "батальойон монако" , а з іншого - вони і тут чудово себе почувають - під захистом заброньованих мєнтів-судей-прокурорів ... А що простому солдату ?
Лише батіг - Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56341 №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових Джерело: https://censor.net/ua/n3572213
05.09.2025 14:11 Ответить
ТО ХАЙ ЦЯ ВЛАДА ІДЕ І ПОКАЖЕ ЯК ТРЕБА. От будь-ласка вперед. Зленеський же новий Черчіль да? - тільки Черчіль особисто воював в війнах і ходив в атаку
05.09.2025 14:01 Ответить
Він робить те, що вміє...а що він вміє ми бачили ще до 2019...
05.09.2025 15:20 Ответить
Країна зельоних мрій від 4-кратного ухилянта Оманської Гниди

поржали. зебіли ?
05.09.2025 14:03 Ответить
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Крима нема, Сходу нема, Півдня нема...Оманська Гнида жива.

сюр
05.09.2025 14:04 Ответить
Дуже складна і делікатна тема. Як і розмежування необхідної оборони з перевищенням...
05.09.2025 14:05 Ответить
Ага, супротив ТЦКунам, то не самооборона, а протидія законній діяльності збройних сил
05.09.2025 14:06 Ответить
о..зельоний зебіл з ботоферми намалювався)
05.09.2025 14:06 Ответить
Головне щоб туди не просочилися ті що відбували в кідарстані покарання за наркотики та іньші кримінальні злочини.
05.09.2025 14:07 Ответить
Пранкін, ти би в полон не здався, раком зразу би став.🤣
Покажи свою декларацію.😂
05.09.2025 14:08 Ответить
От зараз дебільні 73% від тих 40%,що прийшли на вибори, особливо тішаться своїм вибором. А також ті 58 %, від тих, що залишилися живими від тих 73%, ще більше задоволені! Так, кретини???
05.09.2025 14:09 Ответить
дивний підхід..., особливо після інформації про те, що деякі військові після здачі в полон перейшли на сторону кацапів й воюють за них, а Їх рідні продовжують отримувати за них гроші, як за зниклих безвісти..., а ще таке ставлення, мабуть, походить від командирів, які відправили людей на вірну смерть, а люди вижили й можуть дещо розказати про їхні "військові таланти"...
05.09.2025 14:11 Ответить
Всегда так было) Потом "компетентные" органы разберутся, ты разведчик или шпион.
05.09.2025 14:11 Ответить
"Всєгда"-це в ******** совку.Коли вже він остаточно вимре разом такими совковими мамонтами як ти?
05.09.2025 14:15 Ответить
Пливли,пливли,а на березі всрались...
05.09.2025 14:11 Ответить
Зелені необільшовички внуки моісєя творять все по завєтам ілліча - джугашвілі.
05.09.2025 14:13 Ответить
Заповіти совка досі живі-"Здався чи потрапив у полон до нацистів, значить, «дезертир і зрадник» - саме так (як дезертирство або зраду) розцінювали радянські закони та укази військового часу здачу бійця у полон. 'L"
05.09.2025 14:14 Ответить
Я вважаю, що ключове слово тут "ДЕЯКИХ".
Бо вже неодноразово чула від людей, які так чи інакше займаються обмінами, що оркам не дуже подобається повертати нашіх героїв-полонених (катувати, "судити" та саджати справжніх українців набагато приємніше!), тому вони користуються можливістью відіслати нам назад і той непотріб, який своєго часу до них перебіг чи опинився в окупації (наприклад, зеки з колоній). Цього контингенту небагато, але він є. Можливо, вони і є оці ДЕЯКІ.
05.09.2025 14:14 Ответить
Ну й наголосували ж собi на "втiху". А так все добре розпочиналося, з передвиборчого опитування про легалiзацiю канабiсу, душевним ранам щоби очi замилювати.
05.09.2025 14:15 Ответить
Для ухилянта, якщо вiн нi на що бiльше не ладен, вiдсидка якраз i е самоцiллю.
05.09.2025 14:23 Ответить
" Рожатели" новости сейчас меня заблокируют. Но, обстоятельства пленения роли не играют? Почему тогда, СЗЧ, ухилянты и другие не достойны пристального разбирательства?
05.09.2025 14:25 Ответить
в першу чергу потрібно розібратись з "розбірателями"-інвалідами (тотально корумпованими суддями та прокурорами) та командирами совковими м'ясниками
05.09.2025 14:40 Ответить
Нет очереди! Нужно разбираться со всеми! И с теми, кто возомнил, что он может очереди устанавливать!
05.09.2025 14:43 Ответить
" Почему тогда, СЗЧ, ухилянты и другие не достойны пристального разбирательства?"

той не встановлюй чергу, гнида )
05.09.2025 14:45 Ответить
Ты первой очередь установил москаль украиноговоряший!
05.09.2025 14:46 Ответить
уважно дивимось таймінг..і наявність слова "черга" не встановлює початковість, зебіл )
05.09.2025 14:47 Ответить
"риба гниє з голови" - чергу встановлює Історія, зельона гнида )
05.09.2025 14:46 Ответить
Научись свои мысли излагать! Не говори сссровскими поговорками!
05.09.2025 14:48 Ответить
Вираз вперше зустрічається у творах давньогрецького історика, філософа та письменника Плутарха: «Симпозіон» Російський варіант цього прислів'я: ''Риба з голови гниє''. Додати примітку: (la) Piscis primum a capite foetat.
05.09.2025 14:50 Ответить
В 1986 году нас повели в музей КГБ и тогда я узнал, что на Волыни до 1956 года комуняк резали!
05.09.2025 14:56 Ответить
Прокурорам судьям нужна работа Продуктивная!а коррупционеры они же сами!
05.09.2025 14:33 Ответить
«Бідним - воювати, багатим - панувати», - промова священника на похоронах бійця
https://www.youtube.com/watch?v=sACq5psGFZ0
05.09.2025 14:53 Ответить
а проти "слуг", прокурорів і силовиків різних рівнів числом 200++ які з початку війни перейшли на сторону ворога є судові справи???
05.09.2025 15:03 Ответить
Мій знайомий, який воював під Куп'янськом, каже, що завдяки дронам на передовій фіксується практично все, включаючи дезертирство... Насправді, ймовірно, не все, особливо там, де найгарячіше, але переміщення своїх, особливо коли знаєш їх завдання і маршрут, відстежити не важко
05.09.2025 15:13 Ответить
 
 