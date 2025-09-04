В 2025 году факт пребывания в плену признан в отношении 3,1 тыс. человек

В 2025 году принято 3089 решений о подтверждении факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.

Также принято 174 решения о признании человека членом семьи лица, находящегося в плену.

Отмечается, что люди, которые вернулись из плена, имеют право на единовременную выплату после освобождения в размере 100 тыс. гривен и на ежегодную государственную помощь в размере 100 тыс. гривен за каждый год пребывания в плену.

Также ежегодную государственную помощь, в случае установления факта пребывания человека в плену, имеют право получать его ближайшие родственники.

В этом году было выплачено более 780 млн гривен, среди которых:

ежегодная государственная помощь на сумму более 494 млн гривен;

единовременные выплаты после освобождения на сумму более 286 млн гривен.

