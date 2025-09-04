В 2025 году факт пребывания в плену признан в отношении 3,1 тыс. человек
В 2025 году принято 3089 решений о подтверждении факта лишения лица личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства развития общин и территорий.
Также принято 174 решения о признании человека членом семьи лица, находящегося в плену.
Отмечается, что люди, которые вернулись из плена, имеют право на единовременную выплату после освобождения в размере 100 тыс. гривен и на ежегодную государственную помощь в размере 100 тыс. гривен за каждый год пребывания в плену.
Также ежегодную государственную помощь, в случае установления факта пребывания человека в плену, имеют право получать его ближайшие родственники.
В этом году было выплачено более 780 млн гривен, среди которых:
-
ежегодная государственная помощь на сумму более 494 млн гривен;
-
единовременные выплаты после освобождения на сумму более 286 млн гривен.
