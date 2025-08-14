Ранения и травмы, полученные военными в плену, приравниваются к боевым, - Шмыгаль

Ранения, травмы, контузии и заболевания, приобретенные украинскими военнослужащими в плену, будут приравниваться к боевым.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Военные, которые пережили плен, получат более широкие права и социальную защиту. Подписал приказ, который устраняет пробел в законодательстве в отношении военнослужащих, которые были лишены свободы государством-агрессором. До сих пор ранения или заболевания, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Поэтому наши защитники были лишены возможности получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны", - сообщил Шмыгаль.

Сейчас же ситуация исправлена, отметил министр.

"Это решение гарантирует военным: надлежащую социальную защиту, право на все предусмотренные льготы и компенсации, бесплатное лечение и реабилитацию. Государство будет защищать каждого нашего военного не только на поле боя, но и после возвращения домой", - подчеркнул глава Минобороны.

