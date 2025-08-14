РУС
Ранения и травмы, полученные военными в плену, приравниваются к боевым, - Шмыгаль

министр обороны Шмыгаль

Ранения, травмы, контузии и заболевания, приобретенные украинскими военнослужащими в плену, будут приравниваться к боевым.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Военные, которые пережили плен, получат более широкие права и социальную защиту. Подписал приказ, который устраняет пробел в законодательстве в отношении военнослужащих, которые были лишены свободы государством-агрессором. До сих пор ранения или заболевания, полученные в плену, не признавались связанными с защитой Родины. Поэтому наши защитники были лишены возможности получить статус участника боевых действий или статус лица с инвалидностью вследствие войны", - сообщил Шмыгаль.

Сейчас же ситуация исправлена, отметил министр.

"Это решение гарантирует военным: надлежащую социальную защиту, право на все предусмотренные льготы и компенсации, бесплатное лечение и реабилитацию. Государство будет защищать каждого нашего военного не только на поле боя, но и после возвращения домой", - подчеркнул глава Минобороны.

Топ комментарии
+2
Ги. Мені пенсію по інвалідності нарахували- 950 гривень.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:45 Ответить
+1
Логічно.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:40 Ответить
+1
Батьківщина нікого не забуде. Дасть 800 гр. на місяць.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:48 Ответить
Логічно.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:40 Ответить
Ги. Мені пенсію по інвалідності нарахували- 950 гривень.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:45 Ответить
Якось дуже мало, у мене родич отримав 3 групу ще до повномасштабки, так навіть тоді у нього щось 1500 чи 1700 було...
показать весь комментарий
14.08.2025 21:20 Ответить
Не знаю, це на сайті ПФУ подивився. Завтра в пенсійний сходжу, звідти до адвоката.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:24 Ответить
І це у родича не "бойова" група, це інвалідність, отримана у мирному житті...
показать весь комментарий
14.08.2025 21:26 Ответить
Може через те що працюю, зменшили.
показать весь комментарий
14.08.2025 21:28 Ответить
Батьківщина нікого не забуде. Дасть 800 гр. на місяць.
показать весь комментарий
14.08.2025 20:48 Ответить
Ума не вистачає відрізнити батьківщину від государства?
показать весь комментарий
14.08.2025 20:57 Ответить
Очевидно у тебе зарплата набагато більша )))
показать весь комментарий
14.08.2025 21:01 Ответить
ну дыржава тоді
показать весь комментарий
14.08.2025 21:33 Ответить
Чекайте! Як може бути, що "...поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов'язані з захистом Батьківщини..." Джерело: https://censor.net/ua/n3568704
А в полон потряпляє хто? Не захисник Батьківщини? А хто?

Цивільні - то заручники, якщо вони не є "ждунами", а полон - то тільки захисники, ІМХО!
показать весь комментарий
14.08.2025 21:31 Ответить
 
 