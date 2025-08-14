Поранення та травми, отримані військовими в полоні, прирівнюються до бойових, - Шмигаль

Поранення, травми, контузії та захворювання, набуті українськими військовослужбовцями у полоні, будуть прирівнюватись до бойових.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи державою-агресором. До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни", - повідомив Шмигаль.

Наразі ж ситуацію виправлено, зазначив міністр.

"Це рішення гарантує військовим: належний соціальний захист, право на всі передбачені пільги та компенсації, безоплатне лікування та реабілітацію. Держава захищатиме кожного нашого військового не лише на полі бою, а й після повернення додому", - наголосив очільник Міноборони.

