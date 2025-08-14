УКР
Поранення та травми, отримані військовими в полоні, прирівнюються до бойових, - Шмигаль

міністр оборони Шмигаль

Поранення, травми, контузії та захворювання, набуті українськими військовослужбовцями у полоні, будуть  прирівнюватись до бойових.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Військові, які пережили полон, отримають ширші права та соціальний захист. Підписав наказ, який усуває прогалину в законодавстві щодо військовослужбовців, які були позбавлені свободи державою-агресором. До цього часу поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов’язані з захистом Батьківщини. Через це наші захисники були позбавлені можливості отримати статус учасника бойових дій або статус особи з інвалідністю внаслідок війни", - повідомив Шмигаль.

Наразі ж ситуацію виправлено, зазначив міністр.

"Це рішення гарантує військовим: належний соціальний захист, право на всі передбачені пільги та компенсації, безоплатне лікування та реабілітацію. Держава захищатиме кожного нашого військового не лише на полі бою, а й після повернення додому", - наголосив очільник Міноборони.

+4
Ги. Мені пенсію по інвалідності нарахували- 950 гривень.
14.08.2025 20:45 Відповісти
+2
Логічно.
14.08.2025 20:40 Відповісти
+2
Батьківщина нікого не забуде. Дасть 800 гр. на місяць.
14.08.2025 20:48 Відповісти
Якось дуже мало, у мене родич отримав 3 групу ще до повномасштабки, так навіть тоді у нього щось 1500 чи 1700 було...
показати весь коментар
14.08.2025 21:20 Відповісти
Не знаю, це на сайті ПФУ подивився. Завтра в пенсійний сходжу, звідти до адвоката.
показати весь коментар
14.08.2025 21:24 Відповісти
І це у родича не "бойова" група, це інвалідність, отримана у мирному житті...
показати весь коментар
14.08.2025 21:26 Відповісти
Може через те що працюю, зменшили.
показати весь коментар
14.08.2025 21:28 Відповісти
Ума не вистачає відрізнити батьківщину від государства?
показати весь коментар
14.08.2025 20:57 Відповісти
Очевидно у тебе зарплата набагато більша )))
показати весь коментар
14.08.2025 21:01 Відповісти
ну дыржава тоді
показати весь коментар
14.08.2025 21:33 Відповісти
Чекайте! Як може бути, що "...поранення чи захворювання, отримані в полоні, не визнавалися такими, що пов'язані з захистом Батьківщини..." Джерело: https://censor.net/ua/n3568704
А в полон потряпляє хто? Не захисник Батьківщини? А хто?

Цивільні - то заручники, якщо вони не є "ждунами", а полон - то тільки захисники, ІМХО!
14.08.2025 21:31 Відповісти
Та вних, зеленого лайна все через дупу - інакше то вже буде не лайно. Дебіли, бл..ть, обрали дебілів.
14.08.2025 21:58 Відповісти
Заяви шмиргаля не Закон, який не виконується. Навіть родинам загиблих на фронті кошти в повному обсязі не виплачуються, а тут про прирівнення.
14.08.2025 22:39 Відповісти
Обязаны лечить + психологи + восстановление трудоспособности!! И переобучение на новую посильную специальность по первому требованию.
Пожизненное содержание Героям а не судьям и прокурорам!!
14.08.2025 22:52 Відповісти
 
 