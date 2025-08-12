Бригади отримуватимуть по 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на ЛБЗ, - Шмигаль

За результатами Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби.

"Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень. За дорученням Президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами міністра, в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій.

"Завдання - перерахувати кошти максимально швидко", - підсумував Шмигаль.

