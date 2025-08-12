УКР
Бригади отримуватимуть по 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на ЛБЗ, - Шмигаль

Бригадам збільшать фінансування закупівель

За результатами Ставки Верховного Головнокомандувача ухвалили рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль

За словами Шмигаля, це дасть бойовим підрозділам більше можливостей самостійно забезпечувати свої потреби.

Також читайте: Шмигаль та Певкур домовляються про спільні підприємства з естонськими виробниками ОПК

"Фінансування зросте відповідно до кількості батальйонів, які виконують бойові завдання. Для кожної бригади це додаткові десятки мільйонів гривень. За дорученням Президента відтепер кожна бригада отримуватиме 7 млн грн на кожен батальйон, що діє на лінії бойового зіткнення. Це означає більше дронів та іншого необхідного оснащення", - йдеться в повідомленні.

Також, за словами міністра, в Міноборони відбулося оперативне засідання бюджетної комісії, на якому було проведено перерозподіл коштів для збільшення фінансування батальйонів, які зараз працюють на передовій.

"Завдання - перерахувати кошти максимально швидко", - підсумував Шмигаль.

Читайте: Бойовим бригадам дозволять купувати пікапи: Міноборони підготувало зміни до постанови уряду

Можна взагалі їм всі гроші передати, хай крутяться як хочуть. Тільки одне питання: а нахіба тоді їм Шмигаль і його апарат?
12.08.2025 10:24
Крім валу зловживань, не очікую нічого іншого.
Анархія
Анархія
12.08.2025 10:27
Чим більше зростає "фінансування", тим більше стає запитів про допомогу від військових, волонтерів...
12.08.2025 10:27
Це як з пенсійним фондом. Якщо звільнити всіх працівників та продати всі їхні "палаци", то можна буде суттєво збільшити пенсії всіх українців
12.08.2025 11:19
Дуже добре. Потрібно щоб ЕС на пряму фінансував у валюті бригади на фронті.
А вони вже хай самі вирішують що їм купувати і в кого.
12.08.2025 10:35
В ком бріги по вашому хто?
Це дуже жирна посада, на яку без благословення з верху, не попадеш...
Війна закінчилась. Тепер лише свої на посади
12.08.2025 10:56
Пропонуєте напряму кожному бійцю, прямо з ЕС валютою?
12.08.2025 11:00
І коже хай собі особисто купляє дрони, екіп, патрони, снаряди, зброю і т.д. Держава ж нішмагла.
12.08.2025 11:11
О, тоді й 600 000 "тилового забезпечення" не ************, всіх на передок!
А з функціями МО справляться й волонтери, якщо кабміндічі не будуть їм заважати.
12.08.2025 11:23
Аліекспрес та нова пошта візьмуть на себе логістику.
12.08.2025 12:14
Пропоную не вірити в казки... Ніхто ні вам ні мені нічого не дасть.
12.08.2025 12:11
Скільки залишилось комбригів з часів генерала Залужного?
Зелена шмаркля вже всіх замінила, цікаво?
12.08.2025 11:21
я не знаю. Тих кого я знав, уже давно відправили на підвищення в корпуси, або командування... А там сидиш на зарплаті і бумажки перекладаєш... Ти вроді і при посаді і при званні... В по факту списаний в кабінеті
В в бригадах гроші... Закупки... Тому там ''строго свої''...
В в бригадах гроші... Закупки... Тому там ''строго свої''...
12.08.2025 12:16
Потом отловят комбрига с откатом с ОПа реабилитирована!
12.08.2025 10:40
всі ж пам'ятають як шмигаль виділяв млрд на захист та фортифікації?
пуштун найєм не дасть збрехати!
пуштун найєм не дасть збрехати!
12.08.2025 10:48
Ого... Це потужно... Як раз на ландкрузер 300.
12.08.2025 10:54
Ага, забули уточнити, це раз на тиждень, місяць, рік?
12.08.2025 10:58
Черговий розпил бабла, порхи в своєму репертуарі...
12.08.2025 10:58
Ідея нової, стратегічної зброї для Міноборони - взяти катапульту, роздрукувати в 1 екземплярі оптимістичні заяви Зеленої Бригад Сарини і кидати ними по рашистах.
1 тиждень, і паперове цунамі змете з лиця землі усю парашу.
1 тиждень, і паперове цунамі змете з лиця землі усю парашу.
12.08.2025 11:18
Шмигаль , почему немці не збудували досі завод ? Тебе у вʼязницю треба садити , а не министром робити
12.08.2025 11:19
Це називається, МО не здатне забезпечувати Збройні Сили. Закупайте зброю і обладнання самі. А ще питання: на який термін 7 млн? на місяць, на квартал? на рік?
12.08.2025 11:26
Шмигаль відправляй кадрових військових на лбз,хватить їм в в/ч штани протирати.ПРИСЯГУ ДАВАЛИ - ВПЕРЕД!
12.08.2025 11:33
командири скоро обзаведуться елітною нерухомістю за кордоном, лаври воєнкома Борисова багатьом не дають спокою
12.08.2025 11:36
 
 