Бригады будут получать по 7 млн грн на каждый батальон, действующий на ЛБС, - Шмыгаль
По результатам Ставки Верховного Главнокомандующего приняли решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки.
Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности.
"Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен. По поручению президента отныне каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", - говорится в сообщении.
Также, по словам министра, в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой.
"Задача - перечислить средства максимально быстро", - подытожил Шмыгаль.
Анархія
А вони вже хай самі вирішують що їм купувати і в кого.
Це дуже жирна посада, на яку без благословення з верху, не попадеш...
Війна закінчилась. Тепер лише свої на посади
А з функціями МО справляться й волонтери, якщо кабміндічі не будуть їм заважати.
Зелена шмаркля вже всіх замінила, цікаво?
пуштун найєм не дасть збрехати!
1 тиждень, і паперове цунамі змете з лиця землі усю парашу.
==================
Це називається, МО не здатне забезпечувати Збройні Сили. Закупайте зброю і обладнання самі. А ще питання: на який термін 7 млн? на місяць, на квартал? на рік?