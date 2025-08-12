РУС
Бригады будут получать по 7 млн грн на каждый батальон, действующий на ЛБС, - Шмыгаль

Бригадам увеличат финансирование закупок

По результатам Ставки Верховного Главнокомандующего приняли решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности.

Также читайте: Шмыгаль и Певкур договариваются о совместных предприятиях с эстонскими производителями ОПК

"Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен. По поручению президента отныне каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", - говорится в сообщении.

Также, по словам министра, в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой.

"Задача - перечислить средства максимально быстро", - подытожил Шмыгаль.

Читайте: Боевым бригадам разрешат покупать пикапы: Минобороны подготовило изменения в постановление правительства

Можна взагалі їм всі гроші передати, хай крутяться як хочуть. Тільки одне питання: а нахіба тоді їм Шмигаль і його апарат?
Крім валу зловживань, не очікую нічого іншого.
Анархія
Чим більше зростає "фінансування", тим більше стає запитів про допомогу від військових, волонтерів...
Це як з пенсійним фондом. Якщо звільнити всіх працівників та продати всі їхні "палаци", то можна буде суттєво збільшити пенсії всіх українців
Дуже добре. Потрібно щоб ЕС на пряму фінансував у валюті бригади на фронті.
А вони вже хай самі вирішують що їм купувати і в кого.
В ком бріги по вашому хто?
Це дуже жирна посада, на яку без благословення з верху, не попадеш...
Війна закінчилась. Тепер лише свої на посади
Пропонуєте напряму кожному бійцю, прямо з ЕС валютою?
І коже хай собі особисто купляє дрони, екіп, патрони, снаряди, зброю і т.д. Держава ж нішмагла.
О, тоді й 600 000 "тилового забезпечення" не ************, всіх на передок!
А з функціями МО справляться й волонтери, якщо кабміндічі не будуть їм заважати.
Скільки залишилось комбригів з часів генерала Залужного?
Зелена шмаркля вже всіх замінила, цікаво?
Потом отловят комбрига с откатом с ОПа реабилитирована!
всі ж пам'ятають як шмигаль виділяв млрд на захист та фортифікації?
пуштун найєм не дасть збрехати!
Ого... Це потужно... Як раз на ландкрузер 300.
Ага, забули уточнити, це раз на тиждень, місяць, рік?
Черговий розпил бабла, порхи в своєму репертуарі...
Ідея нової, стратегічної зброї для Міноборони - взяти катапульту, роздрукувати в 1 екземплярі оптимістичні заяви Зеленої Бригад Сарини і кидати ними по рашистах.
1 тиждень, і паперове цунамі змете з лиця землі усю парашу.
Шмигаль , почему немці не збудували досі завод ? Тебе у вʼязницю треба садити , а не министром робити
Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", - говорится в сообщении.
==================
Це називається, МО не здатне забезпечувати Збройні Сили. Закупайте зброю і обладнання самі. А ще питання: на який термін 7 млн? на місяць, на квартал? на рік?
Шмигаль відправляй кадрових військових на лбз,хватить їм в в/ч штани протирати.ПРИСЯГУ ДАВАЛИ - ВПЕРЕД!
командири скоро обзаведуться елітною нерухомістю за кордоном, лаври воєнкома Борисова багатьом не дають спокою
