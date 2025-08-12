Бригады будут получать по 7 млн грн на каждый батальон, действующий на ЛБС, - Шмыгаль

По результатам Ставки Верховного Главнокомандующего приняли решение повысить объемы прямого финансирования бригад на закупки.

Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, это даст боевым подразделениям больше возможностей самостоятельно обеспечивать свои потребности.

"Финансирование возрастет в соответствии с количеством батальонов, которые выполняют боевые задачи. Для каждой бригады это дополнительные десятки миллионов гривен. По поручению президента отныне каждая бригада будет получать 7 млн грн на каждый батальон, действующий на линии боевого соприкосновения. Это означает больше дронов и другого необходимого оснащения", - говорится в сообщении.

Также, по словам министра, в Минобороны состоялось оперативное заседание бюджетной комиссии, на котором было проведено перераспределение средств для увеличения финансирования батальонов, которые сейчас работают на передовой.

"Задача - перечислить средства максимально быстро", - подытожил Шмыгаль.

