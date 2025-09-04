У 2025 році факт перебування у полоні визнано щодо 3,1 тис. осіб

У 2025 році ухвалено 3089 рішень про підтвердження факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій.

Також ухвалено 174 рішення щодо визнання людини членом сімʼї особи, що перебуває в полоні.

Зазначається, що люди, які повернулися з полону, мають право на одноразову виплату після звільнення у розмірі 100 тис. гривень та на щорічну державну допомогу у розмірі 100 тис. гривень за кожен рік перебування в полоні.

Також щорічну державну допомогу, у разі встановлення факту перебування людини в полоні, мають право отримувати її найближчі родичі.

Цьогоріч було виплачено понад 780 млн гривень, серед яких:

щорічна державна допомога на суму понад 494 млн гривень;

одноразові виплати після звільнення на суму понад 286 млн гривень.

