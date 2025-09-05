УКР
Проти деяких військових, які повертаються з полону РФ, починають провадження за "дезертирство", - юрист Ланкін

В Україні проти деяких захисників, які повертаються із російського полону, розпочинають кримінальні провадження за статтями "добровільна здача в полон", "дезертирство" та СЗЧ.

Про це заявив юрист адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін під час дискусії щодо питань правового та соціального захисту військовополонених та визволених оборонців, інформує Цензор.НЕТ.

Проблеми визволених із полону захисників

Адже після визволення з полону деяких бійців позбавляють соціальних гарантій та грошового забезпечення.

Волонтери закликають змінити законодавство та захистити тих, хто вижив у нелюдських умовах. 

Учасники дискусії наполягають на законодавчому закріпленні критеріїв, які відмежовують вимушене потрапляння в полон від добровільної здачі. Також вони пропонують визнати обставини, коли боєць не має можливості чинити опір (поранення, оточення, відсутність боєприпасів), такими, що виключають кримінальну відповідальність.

"Хлопці після 2-3 років і проходять реабілітацію, вони не отримали грошову компенсацію. Бо вони типу добровільно здалися в полон. Замість того щоб спокійно проходити реабілітацію, вони мають розуміти чому на них зареєстроване кримінальне провадження. Хочеться напрацювати зміни нормативних актів. І щоб хлопці які повертаються з полону відчували себе захищеними", - сказав Ланкін.

Читайте: У 2025 році факт перебування у полоні визнано щодо 3,1 тис. осіб

військовополонені (1055) полон (1642)
Топ коментарі
+11
От , чомусь , зовсім не здивований ...
05.09.2025 14:00 Відповісти
+10
ТО ХАЙ ЦЯ ВЛАДА ІДЕ І ПОКАЖЕ ЯК ТРЕБА. От будь-ласка вперед. Зленеський же новий Черчіль да? - тільки Черчіль особисто воював в війнах і ходив в атаку
05.09.2025 14:01 Відповісти
+9
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Крима нема, Сходу нема, Півдня нема...Оманська Гнида жива.

сюр
05.09.2025 14:04 Відповісти
От , чомусь , зовсім не здивований ...
05.09.2025 14:00 Відповісти
Все як діди завіщали. Вижив в полоні, та і взагалі вижив, то щось тут не те
05.09.2025 14:05 Відповісти
Просто держава , по факту , діє ПРОТИ своїх захисників ! Хто воює - біднота і останні ідеалісти ... Т.зв "еліта" демонстративно воювати не хоче - з одного боку "батальойон монако" , а з іншого - вони і тут чудово себе почувають - під захистом заброньованих мєнтів-судей-прокурорів ... А що простому солдату ?
Лише батіг - Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56341 №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових Джерело: https://censor.net/ua/n3572213
05.09.2025 14:11 Відповісти
ТО ХАЙ ЦЯ ВЛАДА ІДЕ І ПОКАЖЕ ЯК ТРЕБА. От будь-ласка вперед. Зленеський же новий Черчіль да? - тільки Черчіль особисто воював в війнах і ходив в атаку
05.09.2025 14:01 Відповісти
Країна зельоних мрій від 4-кратного ухилянта Оманської Гниди

поржали. зебіли ?
05.09.2025 14:03 Відповісти
Зеленський: «Якби я тоді був президентом, ми б там всі вмерли в Криму, але «зелених чоловічків» не пустили»

Крима нема, Сходу нема, Півдня нема...Оманська Гнида жива.

сюр
05.09.2025 14:04 Відповісти
Дуже складна і делікатна тема. Як і розмежування необхідної оборони з перевищенням...
05.09.2025 14:05 Відповісти
Ага, супротив ТЦКунам, то не самооборона, а протидія законній діяльності збройних сил
05.09.2025 14:06 Відповісти
о..зельоний зебіл з ботоферми намалювався)
05.09.2025 14:06 Відповісти
Головне щоб туди не просочилися ті що відбували в кідарстані покарання за наркотики та іньші кримінальні злочини.
05.09.2025 14:07 Відповісти
Пранкін, ти би в полон не здався, раком зразу би став.🤣
Покажи свою декларацію.😂
05.09.2025 14:08 Відповісти
От зараз дебільні 73% від тих 40%,що прийшли на вибори, особливо тішаться своїм вибором. А також ті 58 %, від тих, що залишилися живими від тих 73%, ще більше задоволені! Так, кретини???
05.09.2025 14:09 Відповісти
дивний підхід..., особливо після інформації про те, що деякі військові після здачі в полон перейшли на сторону кацапів й воюють за них, а Їх рідні продовжують отримувати за них гроші, як за зниклих безвісти..., а ще таке ставлення, мабуть, походить від командирів, які відправили людей на вірну смерть, а люди вижили й можуть дещо розказати про їхні "військові таланти"...
05.09.2025 14:11 Відповісти
Всегда так было) Потом "компетентные" органы разберутся, ты разведчик или шпион.
05.09.2025 14:11 Відповісти
"Всєгда"-це в ******** совку.Коли вже він остаточно вимре разом такими совковими мамонтами як ти?
05.09.2025 14:15 Відповісти
Пливли,пливли,а на березі всрались...
05.09.2025 14:11 Відповісти
Зелені необільшовички внуки моісєя творять все по завєтам ілліча - джугашвілі.
05.09.2025 14:13 Відповісти
Заповіти совка досі живі-"Здався чи потрапив у полон до нацистів, значить, «дезертир і зрадник» - саме так (як дезертирство або зраду) розцінювали радянські закони та укази військового часу здачу бійця у полон. 'L"
05.09.2025 14:14 Відповісти
Я вважаю, що ключове слово тут "ДЕЯКИХ".
Бо вже неодноразово чула від людей, які так чи інакше займаються обмінами, що оркам не дуже подобається повертати нашіх героїв-полонених (катувати, "судити" та саджати справжніх українців набагато приємніше!), тому вони користуються можливістью відіслати нам назад і той непотріб, який своєго часу до них перебіг чи опинився в окупації (наприклад, зеки з колоній). Цього контингенту небагато, але він є. Можливо, вони і є оці ДЕЯКІ.
05.09.2025 14:14 Відповісти
Ну й наголосували ж собi на "втiху". А так все добре розпочиналося, з передвиборчого опитування про легалiзацiю канабiсу, душевним ранам щоби очi замилювати.
05.09.2025 14:15 Відповісти
так захотят ли возвращаться?создали ситуацию, пр которой началась война, словили, отправили в окопы, а теперь посадят
05.09.2025 14:20 Відповісти
Для ухилянта, якщо вiн нi на що бiльше не ладен, вiдсидка якраз i е самоцiллю.
05.09.2025 14:23 Відповісти
" Рожатели" новости сейчас меня заблокируют. Но, обстоятельства пленения роли не играют? Почему тогда, СЗЧ, ухилянты и другие не достойны пристального разбирательства?
05.09.2025 14:25 Відповісти
в першу чергу потрібно розібратись з "розбірателями"-інвалідами (тотально корумпованими суддями та прокурорами) та командирами совковими м'ясниками
05.09.2025 14:40 Відповісти
Нет очереди! Нужно разбираться со всеми! И с теми, кто возомнил, что он может очереди устанавливать!
05.09.2025 14:43 Відповісти
" Почему тогда, СЗЧ, ухилянты и другие не достойны пристального разбирательства?"

той не встановлюй чергу, гнида )
05.09.2025 14:45 Відповісти
Ты первой очередь установил москаль украиноговоряший!
05.09.2025 14:46 Відповісти
уважно дивимось таймінг..і наявність слова "черга" не встановлює початковість, зебіл )
05.09.2025 14:47 Відповісти
"риба гниє з голови" - чергу встановлює Історія, зельона гнида )
05.09.2025 14:46 Відповісти
Научись свои мысли излагать! Не говори сссровскими поговорками!
05.09.2025 14:48 Відповісти
Вираз вперше зустрічається у творах давньогрецького історика, філософа та письменника Плутарха: «Симпозіон» Російський варіант цього прислів'я: ''Риба з голови гниє''. Додати примітку: (la) Piscis primum a capite foetat.
05.09.2025 14:50 Відповісти
В 1986 году нас повели в музей КГБ и тогда я узнал, что на Волыни до 1956 года комуняк резали!
05.09.2025 14:56 Відповісти
Прокурорам судьям нужна работа Продуктивная!а коррупционеры они же сами!
05.09.2025 14:33 Відповісти
«Бідним - воювати, багатим - панувати», - промова священника на похоронах бійця
https://www.youtube.com/watch?v=sACq5psGFZ0
05.09.2025 14:53 Відповісти
 
 