Проти деяких військових, які повертаються з полону РФ, починають провадження за "дезертирство", - юрист Ланкін

В Україні проти деяких захисників, які повертаються із російського полону, розпочинають кримінальні провадження за статтями "добровільна здача в полон", "дезертирство" та СЗЧ.

Про це заявив юрист адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін під час дискусії щодо питань правового та соціального захисту військовополонених та визволених оборонців, інформує Цензор.НЕТ.

Адже після визволення з полону деяких бійців позбавляють соціальних гарантій та грошового забезпечення.

Волонтери закликають змінити законодавство та захистити тих, хто вижив у нелюдських умовах.

Учасники дискусії наполягають на законодавчому закріпленні критеріїв, які відмежовують вимушене потрапляння в полон від добровільної здачі. Також вони пропонують визнати обставини, коли боєць не має можливості чинити опір (поранення, оточення, відсутність боєприпасів), такими, що виключають кримінальну відповідальність.

"Хлопці після 2-3 років і проходять реабілітацію, вони не отримали грошову компенсацію. Бо вони типу добровільно здалися в полон. Замість того щоб спокійно проходити реабілітацію, вони мають розуміти чому на них зареєстроване кримінальне провадження. Хочеться напрацювати зміни нормативних актів. І щоб хлопці які повертаються з полону відчували себе захищеними", - сказав Ланкін.

