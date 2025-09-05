Проти деяких військових, які повертаються з полону РФ, починають провадження за "дезертирство", - юрист Ланкін
В Україні проти деяких захисників, які повертаються із російського полону, розпочинають кримінальні провадження за статтями "добровільна здача в полон", "дезертирство" та СЗЧ.
Про це заявив юрист адвокатського об'єднання "Глоба і Глоба" Сергій Ланкін під час дискусії щодо питань правового та соціального захисту військовополонених та визволених оборонців, інформує Цензор.НЕТ.
Адже після визволення з полону деяких бійців позбавляють соціальних гарантій та грошового забезпечення.
Волонтери закликають змінити законодавство та захистити тих, хто вижив у нелюдських умовах.
Учасники дискусії наполягають на законодавчому закріпленні критеріїв, які відмежовують вимушене потрапляння в полон від добровільної здачі. Також вони пропонують визнати обставини, коли боєць не має можливості чинити опір (поранення, оточення, відсутність боєприпасів), такими, що виключають кримінальну відповідальність.
"Хлопці після 2-3 років і проходять реабілітацію, вони не отримали грошову компенсацію. Бо вони типу добровільно здалися в полон. Замість того щоб спокійно проходити реабілітацію, вони мають розуміти чому на них зареєстроване кримінальне провадження. Хочеться напрацювати зміни нормативних актів. І щоб хлопці які повертаються з полону відчували себе захищеними", - сказав Ланкін.
Лише батіг - Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/56341 №13260, який передбачає жорсткіше покарання для військових Джерело: https://censor.net/ua/n3572213
поржали. зебіли ?
Крима нема, Сходу нема, Півдня нема...Оманська Гнида жива.
сюр
Покажи свою декларацію.😂
Бо вже неодноразово чула від людей, які так чи інакше займаються обмінами, що оркам не дуже подобається повертати нашіх героїв-полонених (катувати, "судити" та саджати справжніх українців набагато приємніше!), тому вони користуються можливістью відіслати нам назад і той непотріб, який своєго часу до них перебіг чи опинився в окупації (наприклад, зеки з колоній). Цього контингенту небагато, але він є. Можливо, вони і є оці ДЕЯКІ.
той не встановлюй чергу, гнида )
https://www.youtube.com/watch?v=sACq5psGFZ0