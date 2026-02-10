Рішення про обов’язкове повернення виплат родиною "загиблого" воїна Далецького немає, - Лубінець

Жодних рішень не ухвалено про те, що родина військового Назара Далецького, який повернувся з російського полону 5 лютого, має повернути одноразову грошову допомогу у 15 млн гривень за "загибель" чоловіка.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Чи має родина повернути грошову допомогу?

Лубінець роз'яснив ситуацію, що стала прецедентом, коли родині виплатили одноразову грошову допомогу за загибель військового, а він повернувся з полону.

За його словами, родина Далецького отримала кошти законно — на момент виплати Захисник вважався загиблим.

Лубінець також заявив:

Захисник нещодавно повернувся з полону;

рішень про обов’язкове повернення грошових виплат не ухвалювалося;

це створило нову ситуацію, для якої держава поки не має чіткого механізму дій.

"Саме тому цей випадок має стати основою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур, щоб захистити Захисників і їхні родини", - додав він.

Юридична процедура

Коли минулого тижня військовий повернувся з полону під час обміну, уповноважений звернувся з офіційними запитами до Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я.

"Будемо розбиратись в юридичних фактах, як могло так статись, що була проведена помилкова експертиза ДНК. Не для того, щоб знайти когось винного і покарати, хоча і це, напевно, треба зробити, але в першу чергу, для того, щоб розібратись, де була ця помилка, щоб в майбутньому подібних історій не повторилось", – наголосив він.

Лубінець вважає, що наразі ніхто не може ухвалювати рішення щодо повернення державних виплат. Він буде стояти на тому, щоб права військового, який довгий час перебував у полоні, а також його родини не були порушені.

Що передувало?