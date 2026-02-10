УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8482 відвідувача онлайн
Новини Виплати родинам військовополонених
3 704 12

Рішення про обов’язкове повернення виплат родиною "загиблого" воїна Далецького немає, - Лубінець

Назар Далецький

Жодних рішень не ухвалено про те, що родина військового Назара Далецького, який повернувся з російського полону 5 лютого, має повернути одноразову грошову допомогу у 15 млн гривень за "загибель" чоловіка.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час засідання тимчасової слідчої комісії ВР, повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Чи має родина повернути грошову допомогу?

Лубінець роз'яснив ситуацію, що стала прецедентом, коли родині виплатили одноразову грошову допомогу за загибель військового, а він повернувся з полону.

За його словами, родина Далецького отримала кошти законно — на момент виплати Захисник вважався загиблим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кияни, чиє житло постраждало через аварії на інженерних мережах, зможуть отримати 40 000 матеріальної допомоги, - Кличко

Лубінець також заявив:

  • Захисник нещодавно повернувся з полону;
  • рішень про обов’язкове повернення грошових виплат не ухвалювалося;
  • це створило нову ситуацію, для якої держава поки не має чіткого механізму дій.

"Саме тому цей випадок має стати основою для напрацювання справедливих і зрозумілих процедур, щоб захистити Захисників і їхні родини", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проти деяких військових, які повертаються з полону РФ, починають провадження за "дезертирство", - юрист Ланкін

Юридична процедура

Коли минулого тижня військовий повернувся з полону під час обміну, уповноважений звернувся з офіційними запитами до Міністерства оборони та Міністерства охорони здоров’я.

"Будемо розбиратись в юридичних фактах, як могло так статись, що була проведена помилкова експертиза ДНК. Не для того, щоб знайти когось винного і покарати, хоча і це, напевно, треба зробити, але в першу чергу, для того, щоб розібратись, де була ця помилка, щоб в майбутньому подібних історій не повторилось", – наголосив він.

Лубінець вважає, що наразі ніхто не може ухвалювати рішення щодо повернення державних виплат. Він буде стояти на тому, щоб права військового, який довгий час перебував у полоні, а також його родини не були порушені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 157 захисників та цивільних повернуто із російського полону в рамках обміну. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Що передувало?

  • Нагадаємо, під час обміну полоненими 5 лютого з російської неволі повернувся військовий Назар Далецький, якого тривалий час вважали загиблим.
  • Назар Далецький учасник АТО. З початком повномасштабної війни пішов захищати Україну. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
  • Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний заявив, що родичі Назара Далецького нібито будуть змушені повернути державі грошову допомогу, призначену у разі загибелі захисника.

Автор: 

військовополонені (1142) виплати (1291) Лубінець Дмитро (701)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+11
А хто може таке рішення ухвалювати? Видали гроші згідно закону.
показати весь коментар
10.02.2026 17:36 Відповісти
+6
Якби "Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний Джерело: https://censor.net/ua/n3599891 три роки провів у полоні і на своїй шкурі відчув "всі радості" лаптєстанського полону, напевне він би таке не говорив. Але що трускавецькому депутату, що протирає штани у Верховній Раді до чесного воїна, що пішов боронити Україну. Цьому Представнику Уповноваженого Верховної Ради не мішало б за такі дії добряче набити пику
показати весь коментар
10.02.2026 18:01 Відповісти
+4
А хто ухвалював рішення, що він загинув?
показати весь коментар
10.02.2026 17:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А хто може таке рішення ухвалювати? Видали гроші згідно закону.
показати весь коментар
10.02.2026 17:36 Відповісти
А хто ухвалював рішення, що він загинув?
показати весь коментар
10.02.2026 17:48 Відповісти
Якби "Представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний Джерело: https://censor.net/ua/n3599891 три роки провів у полоні і на своїй шкурі відчув "всі радості" лаптєстанського полону, напевне він би таке не говорив. Але що трускавецькому депутату, що протирає штани у Верховній Раді до чесного воїна, що пішов боронити Україну. Цьому Представнику Уповноваженого Верховної Ради не мішало б за такі дії добряче набити пику
показати весь коментар
10.02.2026 18:01 Відповісти
Сподіваюсь на це ніхто у владі не піде.
Хібащо третьяклва кончена гетьманцнв і улютін, бо це їх парафія нищити тих хто хоч щось отримує від держави в якості соц виплат і пенсій😡😡😡😡
В цих істот нуль емпатії
показати весь коментар
10.02.2026 18:01 Відповісти
Нехай відшкодовують ті, що робили експертизу ДНК.
показати весь коментар
10.02.2026 18:23 Відповісти
А є статистика, скільки проживають звільнені після полону? Бо багато помирає.
Стан здоров'я після катівень підірваний, і на лікування теж треба гроші.
показати весь коментар
10.02.2026 18:48 Відповісти
Рішення просте. Формально родина, що отримала кошти у вигляді компенсації за загиблого - повинна їх повернути. І тут же отримати, як компенсацію за моральні збитки (поховання) та за перебування людини в полоні.. Бо тільки ті, хто зовав загиблих, можуть зрозуміти що це таке...... В результаті, ніхто нікому нічого неповинет бути винен. Ні держава, ні державі.....
показати весь коментар
10.02.2026 19:29 Відповісти
Ну так нехай самі переписують заяву як помилково перераховані не на той рахунок кошти. Перепишуть дві бумажки.
показати весь коментар
10.02.2026 22:15 Відповісти
А яку відповідальність понесе недолюдок, який ляпнув про повернення виплати?
показати весь коментар
10.02.2026 20:49 Відповісти
ВСЕ ПО ЧЕСНОМУ,ніяких повернень.скільки він пережив в полоні,і скільки пережила родина.йому ще ************ гроші на лікування.порівняно скільки зараз п.здять -це копійки.
показати весь коментар
10.02.2026 20:59 Відповісти
 
 