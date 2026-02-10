Родина "загиблого" військового Назара Далецького, який повернувся з полону, мусить повернути виплачену допомогу
Родичі Назара Далецького, який вважався загиблим, але повернувся живим із російського полону, будуть змушені повернути державі грошову допомогу, призначену у разі загибелі захисника.
Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, передає Цензор.НЕТ.
"Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився", - зазначив він.
Подвірний додав, що для родини найважливіше - повернення військового живим, а не грошова компенсація.
Що передувало?
- Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022-го року.
-
Під час обміну до України повернувся захисник Назар Далецький, якого вважали загиблим ще з вересня 2022 року.
Назар Далецький учасник АТО. З початком повномасштабної війни пішов захищати Україну. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.
"У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Спершу воїн був у числі зниклих безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження. У липні 2025 року інший наш оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій. Рідні клопотали і вірили", - розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ця клята жи @івня !
Дуже мотивують такі новини
не вистачає цих грошей !!
Бракує слів від влади відвертих злодюг і брехунів !!
Офіційно для рішення суду перекваліфікувати з ЗБ у загиблі - треба 2 роки.
В мене деякі ЗБ потім знаходилися у полоні.
А є побратими, яких понад 2 роки вже нема. Нічого не знайшли. В епіцентрі приходу КАБ.
А може...
Війна - така штука, тут всяке буває.
Щодо компенсації виплат - йдуть нахєр. Не можна вимагати з сім'ї такого. Добре що знайшовся живий.
Человек безвинно (все цифры условны) десять лет отсидел. Когда разобрались выплатили компенсацию 500 тысяч. Мужик посчитал что мало и подал на суд, еще на 200.
Исполнительная система выставила свой встречный иск. За питание, проживание, мед. обслуживание и страховку. Вышло где то 300.
Суд решил присудить мужику 500+200 и высчитать 300. Вот так
Зелена мотивація - вона така.
Виродками племені (кодла) зеленського, нижче лише рашисти!
Тих, хто вимигає повернути відправити б на фронт у окопи з перспективу відбути полон і повернутися...
А скільких загиблих заховано під рубрикою "Пропав безвісти".
А якщо немає близьких родичів, або вони помирають до завершення виплат, хто отримує кошти?
Чому б не дати вибір самому солдату, хоче він отримувати велику зарплату і пенсію чи хоче щоб родичі у салі катались як на хокейному стадіоні?
2. "Чому б не дати вибір самому солдату". Кожен військовослужбовець має право написати особисте розпорядження кому слід направити виплати у випадку смерті, полону, або зникненні безвісти.
Далі, якщо є 100 000 загиблих і пропавших безвісти, то це десь 53-54000 боргу з кожного резидента України, включаючи немовлят, пенсіонерів, держслужбовців і навіть саміх родичів загиблих.
Це півтора трілліона гривень. А якщо їх 200 000?
Чому Ви вирішили, що пенсіонери і немовлята платять родичам загиблих? Не полінуйтеся відкрити Реєстр великих платників податків і подивіться на суми з яких вони платять податки. Ось це основне джерело наповнення бюджету, а не немовлята.
Пенсіонери і немовляти звісно не заплатять по 54000 (108000 якщо загиблих і б/з 200 000) за них платять інші, що не покращує загальну сітуацію. Держава не зможе платити такі гроші без дуже, дуже суттевой інфляції на кшталт 1992-93 років, навіть якщо всі держслужбовці раптом перестануть красти.
Такі виплати на фоні 800 гривень на місяць пораненим якіх не відпускають це абсолютне безумие, не знаю як це українською
Вас щось в цьому не влаштовує?
Я думаю що досить добре знаю історію але не думаю є інший такій приклад у досвіді людства, і не думаю що саме зараз час експериментувати. Не думаю також що золотий дощ для родичів, якіх у багатьох солдатів взагалі нема, замість добрих зарплат і залізних соціальних гарантій для інвалідів, є якімсь мотивуючим фактором для майбутніх солдатів.Це абсурд.
Ви хочете виграти війну чи щоб в усіх дупи були добре заціловані? Бо не матимете обідві речі навіть з усіма грошима Європи. Популізм у такий час це смерть.
Сім'я загинувшого військовослужбовця ЗСУ одержує 3 млн грн, це близько 60 тис доларів, і 12 млн по 150 тис грн протягом 6 з половиною років.
Схоже, що більш зіціловані сім'ї військових в США. Може Ви там краще будете протестувати?
А я не вважаю, що сім'я загинувшого військового має одержувати менше, ніж пенсія у молодих прокурорів-інвалідів, або зарплати суддів.
Тобто ви в реалі порівнюєте $100 000 в Америці і $600 000 в Україні ( Зеленський наобіцяв саме цю суму на початку 2022 року).
Де я живу будь якій сантехнік якій робить сам на себе влегку заробить $130-180000 за рік. Жоден лікар не заробляє меньшь ніж 250-300000 на рік.
А ви скажіть мені що пересічний українець має робити щоб заробити $600 000 ( ну добре, нехай буде $ 340 000 зараз завдяки інфляції).
2. Чому Ви сумарну, розтягнуту в часі компенсацію родині за загибель у бою порівнюєте із доходами від звичайної роботи? Я вважаю, що компенсація родині за смерь людини, яка служить захисту Батьківщини має бути більшою, ніж винагорода за звичайну роботу. Ви вважаєте інакше? Обгрунтуйте свою точку зору.
Кстати вам будет интересно что какая-то коза получала пенсию за Гражданскую войну ( окончилась в 1864 или 65м годах) до лета 2020 го года. Получала немного правда, долларов 170, ту пенсию вроде или не индексировали с 70 х годов или там правила другие были.
2. Это более-менее стандартная мировая практика когда платят в соответствии с возможными заработками. Как иначе оценить жизнь человека?
Что касается самой компенсации. Вы не считаете что сама зарплата это и есть компенсация за риск для жизни и здоровья ( для любой работы, не только на войне)? И если в стране есть 15 миллионов заплатить за смерть людям не заменят бойца на передовой, и вообще могут вывести средства из страны, то почему бы за счёт этой же суммы не увеличить ЗП самого бойца? Если человек живёт несколько месяцев в пехоте, то платите 500 000 в месяц на ЛБЗ и до миллиона в особых местах/случаях/премиальных каких нибудь, 100-150000 в 10 км вместо 20000 и 20000 тем кто маринуется без увольнения после или во время ранения которым как я слышал могут и 800 в месяц начислить сейчас.
Вопрос сводится к чему, вы победить хотите или бабушку на ёлку посадить не поцарапав ей задницы?
Ещё такой момент интересный что денег нет в стране на это и близко, их можно только напечатать -- не спорьте. У Украины есть земля, какие-то госпредприятия которые не до конца разокрали ради ручейка бабла из бюджета, и возможность печатать гривны/ собирать налоги в будущем.
За счёт этого и нужно выходить из ситуации. Например , бонды на 2029й год. Дайте бойцу помимо нынешней зарплаты условный гектар чернозёма в месяц за пребывание на позиции. Соответственно в будущем он и его наследник получал бы доход с этой земли не облагаемый налогам, но и не мог бы продать/просрать/просцать/проиграть эту землю.
Получай доход с аренды или сам работай, передавай наследнику или возвращай государству. Самый оптимальный вариант.
2. Компенсації за смерь розтягнуті в часі, а надвисокі зарплати в піхоті перевантажать бюджет вже зараз. Чисельність піхоти в ЗСУ близько 100-150 тис. Тобто на додачу до нинішніх компенсацій в 150 тис на місяць для100-150 тис родин загиблих Ви пропонуєте збільшити на 350-400 тис зарплати для 100-150 тис. військових. При цьому, Ви ж не знизите для компенсації родинам нових загиблих до нуля? Це миттєве зростання витрат в кілька разів. Яка мета такого збільшення витрат? Ви це подавали як піклування про немовлят та пенсіонерів, яким не вистачає фінансової допомоги. В результаті Вашої реформи їм ще більш не вистачатиме.
3. Ви дивувались, чому я згадав пенсії прокурорів та суддів. Вони отримують по 150-400 тис пенсій або пожиттєвого утримання щомісяця. І ці витрати у Вас чомусь обурення не викликають. Ви чомусь намагаєтесь цілеспрямовано торпедувати допомогу родинам загиблих. Вислови, які Ви собі при цьому дозволяєте, на кшталт "Вопрос сводится к чему, вы победить хотите или бабушку на ёлку посадить не поцарапав ей задницы?" виглядають вельми гидко і недостойно вихованої людини.
2) По перше я спочатку сказав що ця ідея Зеленського з 600 тис доларів за смерть ( с доларом по 25) була велика помилка. Про що він думав, про капітуляцію за тиждень чи шо. Це лунає як опера про $4000 на місяць вчителям і мільярд дерев.
Що стосується додаткових коштів на ******* зарплати, як я казав вище не обов'язково друкувати гроші для цього. Це може бути земля, акції держпредпріємств, доля власності в якійсь нерухомості, і бонди , майбутнє пенсійне забезпечення.
Про немовлят і пенсіонерів я казав що за них хтось має сплачувати трати держави.
І так, звісно що мене обурюють таки зарплати і пенсії у прокурорів і судей, але мене більше обурює прийняття українським суспільством корупції як частини життя. Те, що корумпованими друзями бахваляться за родинним столом, а корумпованими родичами-- за пляшкою з друзями.
І, повторююсь вже, популізм у час такій війни це смерть.
2. Нерухомість у воюючих країнах котирується дуже низько. Як Ви поясните солдатам, що землю, яку вони захищають Ви розпродали? Мій варіант з виплатами з заморожених кацапських активів набагато кращий.
3. Як Ви подолаєте гіперінфляцію, коли за Вашою схемою виплати військовим збільшаться в кілька разів, і як будете пояснювати скорочення компенсацій родинам загиблих?
Про гіперінфляцію, навпаки я намагаюсь її уникнути тим що підвищувати зарплату можна було б за рахунок існуючих речей, тобто землі і акцій підприємств, і існуватимиших у майбутньому , тобто бонди, пенсійне забезпечення, льготи і тд.
Ви не відповідаєте мені навіщо солдатам без родин або близьких родичів 15 мільйонів за смерть.Принаймні можна було б дати можливість військовим самим регулювати гроші що на них витрачаються, скільки туди, скільки сюди, скільки родичам за смерть, скільки собі за інвалідність і таке інше.
Взагалі солдати гинули і до лютого 22 року, і держава щось робила з приводу 8 років. Навіщо було щось міняти? Що було у Зеленського в голові коли він обіцяв 600 000 доларів за смерть? Гіперінфляція? Капітуляція за пару тижнів? Явно не позички під російськи активи у Бельгії у 25/26 році.
2. Ви знову пересмикуєте. Родина загиблого військового одержує 3 млн грн це близько 60 тис. Доларів. На такі гроші навіть двокімнатну квартиру не в кожному місті купиш. А якщо і купиш, до на її ремонти викладеш ще тисяч десять. Після того родина 6 з половиною років одержує по 150 тис грн. Вам нагадати курс долара 6 років назад? Отож. Через 6 років ці виплати будуть близькі до середньої зарплати. Особливо, якщо виплати по 500 тис військовим підсилять інфляцію. Я вже у дев'яностих одержував мільйонні зарплати, задоволення від того нижче за середнє.
Так що Ваші настирливі спроби скоротити виплати родинам пояснити важко.
Ви пожили досить на цьому світі щоб самому побачити, що великі гроші, вони дурні. Така система і була би захистом від цього.
Що стосується двух кімнатних квартир по 60 000. Ви мабуть забули як 2к в спальних районах Київа були по 10-11000 в 99-2001 роках, і навіть не в хрущах? Що змінилося?
Людей в країні стало набагато менше. Будинки постарішили на 25 років ( і пам'ятаємо що їх не будували як піраміди чи римськи шляхи). Война йде! Які 60 тис? В французької Ницці можна купити 2 кімнати за 80-90 в 10 хвилинах від пляжу.
Цім будинкам 70х-60х років мабуть бракує 2-3 роки до аварійного стану до речі.
І я не розумію чому ви вважаєте що дати солдату самому регулювати свої пільги це така погана річ бо можливе збільшення інфляції. Інфляція суттева буде 100% як це трапляється в воюючих країнах, і 15 мільйонів це буде перша причина. У будь якому випадку захист держави залежить від кількості солдатів і їх мотивації а ні в спроможності їх родин купити квартиру в умовної Варшаві
брехнеправду несете. Я персонально не плачу прокурорам. Так що це не моя персональна ганьба. Я служу в ЗСУ і мене влаштовує, що в разі моєї загибелі, моя родине не буде побиратись.
Якщо Ви заздрите великим сумам заробітку і компенсацій в ЗСУ, приїздіть до Павлограду, я Вас там зможу зустріти і допоможу Вам із зарахуванням до 67 бригади, у підрозділ з найбільшими виплатами.
И я не заздрю вашим суммам, не выдумывайте. Что касается Павлограда то что мне делать там у вас? Я могу пробежать метров 10 максимум. Знаю несколько языков которые я слышал бывают нужны в интернациональном легионе, в том числе испанский и португальский, и в одной игрушке Battlefield Bad Company 2 налетал на дроне будь здоров в свое время, настрелял вражин больше чем кто либо другой В МИРЕ, среди нескольких миллионов игроков.
Но вряд ли мои способности там имели бы какое то отношение к реальным дронам, но все равно думаю купить мавик попробовать полетать.
Так що, навіть такий марафонець, як Ви, може стати у пригоді в ЗСУ. Готуйтеся про всяк випадок, бо попереду важкі часи.
Я тут порадився з ШІ, і він каже що цілком можливо я міг би добре літати на реальних дронах. Все ж таки я був можливо не кращим, але найпродуктивнішим оператором серед 14 мільйонів гравців. Гонявся на дроні по трубам вікнам і кущам ще в 2010 році.
А ви додому поїдете у 60 чи не вирішили ще?
Так що ситуація важка. Але певні рішення є, на жаль, не можу Вам їх озвучити.
Нещасні випадки, на жаль, трапляються. Не можу писати подробиць. Служба дійсно небезпечна, але потребує більше психологічної стійкості та акуратності, ніж високих фізичних можливостей.
Це так, лише невелика доля проблем. Не маю можливості докладно все тут розписувати.
Ещё такой интересный момент что зарплаты военных даже в 10 км от фронта и пенсии по инвалидов весьма скромные, мягко говоря,
тогда кто и когда решил что семье погибшего деньги нужны куда больше чем самому солдату в качестве зарплаты и пенсии?
І суму виставити рівну виплатам.
Де родина візьме ці гроші,там один похорон скільки вартує...Сусід кредит брав на похорон сина,виділили 15 тис,це мізер...
Потім кредит повернув з «гробових»...