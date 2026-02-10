Родина "загиблого" військового Назара Далецького, який повернувся з полону, мусить повернути виплачену допомогу.

Родичі Назара Далецького, який вважався загиблим, але повернувся живим із російського полону, будуть змушені повернути державі грошову допомогу, призначену у разі загибелі захисника.

Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, передає Цензор.НЕТ.

"Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився", - зазначив він.

Подвірний додав, що для родини найважливіше - повернення військового живим, а не грошова компенсація.

Що передувало?

Нагадаємо, що 5 лютого у рамках обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022-го року.

Під час обміну до України повернувся захисник Назар Далецький, якого вважали загиблим ще з вересня 2022 року.

Назар Далецький учасник АТО. З початком повномасштабної війни пішов захищати Україну. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

"У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Спершу воїн був у числі зниклих безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження. У липні 2025 року інший наш оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій. Рідні клопотали і вірили", - розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

