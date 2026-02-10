УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9619 відвідувачів онлайн
Новини Визволення бійців із полону Виплати родинам військовополонених
9 918 76

Родина "загиблого" військового Назара Далецького, який повернувся з полону, мусить повернути виплачену допомогу

звільнено з полону Назара Далецького, якого 3 роки вважали загиблим

Родичі Назара Далецького, який вважався загиблим, але повернувся живим із російського полону, будуть змушені повернути державі грошову допомогу, призначену у разі загибелі захисника.

Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини у Львівській області Тарас Подвірний, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився", - зазначив він.

Подвірний додав, що для родини найважливіше - повернення військового живим, а не грошова компенсація.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Є просування щодо доступу Червоного Хреста до полонених, - Лубінець

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З полону звільнили захисника Маріуполя Мирослава Чорномора, засудженого окупантами до довічного. ФОТО

Назар Далецький учасник АТО. З початком повномасштабної війни пішов захищати Україну. Служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила.

"У травні 2022 року Назар перестав виходити на звʼязок. Спершу воїн був у числі зниклих безвісти. Згодом сімʼї повідомили, що він загинув в Купʼянському районі, на Харківщині, 25 вересня 2022 року – у день свого народження. У липні 2025 року інший наш оборонець, якого звільнили з полону, повідомив, що Назар живий. У серпні цю інформацію підтвердив ще один воїн. У жовтні – третій. Рідні клопотали і вірили", - розповів очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З полону повернувся прикордонник із Чернігівщини Віталій Шпитальний, який три дні сам тримав позицію. ФОТО

Автор: 

військовополонені (1142) виплати (1290)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+41
Це ваш прой@б з ДНК тестом, беріть і повертайте.
показати весь коментар
10.02.2026 14:17 Відповісти
+38
Могли б і пробачити... Самі мільйонами крадуть і нормально. А тут бачиш, державу обманув, живим лишився...
показати весь коментар
10.02.2026 14:21 Відповісти
+29
Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився", - зазначив він. От жеж потвори....Так хто ж .як не держава ,винна в тому, що записала його в число загиблих....???
показати весь коментар
10.02.2026 14:18 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В каком месте смеяться?
показати весь коментар
10.02.2026 14:19 Відповісти
А родина може сказати: ми вже ті гроші проїли і викакали. Можна какашками повернути?
показати весь коментар
10.02.2026 14:33 Відповісти
Як смішно, закусювати потрібно.
показати весь коментар
10.02.2026 14:56 Відповісти
Це ваш прой@б з ДНК тестом, беріть і повертайте.
показати весь коментар
10.02.2026 14:17 Відповісти
Не тільки це, але герой був у полоні за пройоби зелені. Якщо йому виплатити зарплату, яку він мав отримувати на фронті, то зеля буде йому втричі винен
показати весь коментар
10.02.2026 14:41 Відповісти
І Слава Богу що живий!!! Всіх Благ воїну!!! А з грошима розберуться!!!
показати весь коментар
10.02.2026 14:18 Відповісти
Вибачте, що я живий...
показати весь коментар
10.02.2026 14:18 Відповісти
Родина мусить повернути кошти, які держава виплатила як одноразову грошову допомогу за смерть військового. Цей юридичний прецедент буде вирішуватися. Будуть шукати винних, хто і яким чином помилився", - зазначив він. От жеж потвори....Так хто ж .як не держава ,винна в тому, що записала його в число загиблих....???
показати весь коментар
10.02.2026 14:18 Відповісти
Могли б і пробачити... Самі мільйонами крадуть і нормально. А тут бачиш, державу обманув, живим лишився...
показати весь коментар
10.02.2026 14:21 Відповісти
Не мілліонами крадуть , а мілліардами ,
ця клята жи @івня !
показати весь коментар
10.02.2026 14:47 Відповісти
До чого тут родина? Довідку про загибель родина виписувала?
показати весь коментар
10.02.2026 14:23 Відповісти
Живі цій антиукраїнській владі не потрібні, гроші понад усе
показати весь коментар
10.02.2026 14:29 Відповісти
А що має отримати чоловік, який роками сидів явно не на курорті і родина, яка роками оплакувала людину?
Дуже мотивують такі новини
показати весь коментар
10.02.2026 14:31 Відповісти
Як що? Величезний грошовий борг. Потім його ще притягнуть до суду за несплату. Думаю, відберуть майно, заарештують рахунки, ну і все інше. Як у нас ще поводяться зі злісними боржниками?
показати весь коментар
10.02.2026 15:00 Відповісти
Хто був у плену,тех якісь гроші платять
показати весь коментар
10.02.2026 14:34 Відповісти
Частично поможет, шо должны начислить зарплату за все эти годы.
показати весь коментар
10.02.2026 14:38 Відповісти
тарас подвірний-іді к йбаной матєрі, чьмо.
показати весь коментар
10.02.2026 14:42 Відповісти
Міндічу і Зеленському , вкрай ,
не вистачає цих грошей !!
Бракує слів від влади відвертих злодюг і брехунів !!
показати весь коментар
10.02.2026 14:43 Відповісти
Подібних ситуацій ще буде повно. В 22-му ще особливо не приймали до уваги. Та й випадків зниклих безвісти було небагато, бо не було ще кіллзон. Зазвичай виносили побратимів.
Офіційно для рішення суду перекваліфікувати з ЗБ у загиблі - треба 2 роки.
В мене деякі ЗБ потім знаходилися у полоні.
А є побратими, яких понад 2 роки вже нема. Нічого не знайшли. В епіцентрі приходу КАБ.
А може...
Війна - така штука, тут всяке буває.
Щодо компенсації виплат - йдуть нахєр. Не можна вимагати з сім'ї такого. Добре що знайшовся живий.
показати весь коментар
10.02.2026 14:45 Відповісти
Зустрічний позов до держави від всіх близьких рідних на відшкодування моральної шкоди
показати весь коментар
10.02.2026 14:55 Відповісти
Оце вірно, на таку ж суму, не приведи господи таке пережити.
показати весь коментар
10.02.2026 14:57 Відповісти
Отдаленно, но похожий случай был в Германии.
Человек безвинно (все цифры условны) десять лет отсидел. Когда разобрались выплатили компенсацию 500 тысяч. Мужик посчитал что мало и подал на суд, еще на 200.
Исполнительная система выставила свой встречный иск. За питание, проживание, мед. обслуживание и страховку. Вышло где то 300.
Суд решил присудить мужику 500+200 и высчитать 300. Вот так
показати весь коментар
10.02.2026 16:32 Відповісти
Хто його "похоронив" той нехай гроші і віддає.
показати весь коментар
10.02.2026 14:58 Відповісти
Депутати які навіть на роботу не ходять та обклали себе та холуїв високими зарплатами та пільгами нічого не повертають. А воїн та його родина повинні повернути кошти тому що не загинув.
Зелена мотивація - вона така.
показати весь коментар
10.02.2026 15:07 Відповісти
Якими ж виродками потрібно бути, щоб таке заявити?
Виродками племені (кодла) зеленського, нижче лише рашисти!
показати весь коментар
10.02.2026 15:07 Відповісти
Родина "загиблого" військового Назара Далецького, який повернувся з полону, мусить повернути виплачену допомогу.

Тих, хто вимигає повернути відправити б на фронт у окопи з перспективу відбути полон і повернутися...

А скільких загиблих заховано під рубрикою "Пропав безвісти".
показати весь коментар
10.02.2026 15:11 Відповісти
Нехай подають у суд. Вони нікого не обманювали, не грабуваль. Законно отримали кошти. Фарш назад не прокрутиш.
показати весь коментар
10.02.2026 15:13 Відповісти
Їм ще мають виплатити за моральне знущання! От виродки!
показати весь коментар
10.02.2026 15:24 Відповісти
Що маємо? Родині прийшла похоронка і їй виплатили компенсацію. Тепер виявилося, що людина жива і кажуть, що родина повинна повернути гроші. Але! На похоронці у рядку "Підпис" було написано не "ДЕРЖАВА", а який-небудь Пупкін Василь Євстахович. Тому, думаю, гроші треба взяти з нього, а не з родини. Хай тепер до кінця життя повертає їх державі за свій пройоб. А інші Пупкіни дивляться та замислюються. А родина хай радіє поверненню (і другому Дню Народження) свого чоловіка та батька. І обов'язково отримує гроші, які виплачуються військовополоненим. Бо інакше - це безкарність посадових осіб.
показати весь коментар
10.02.2026 15:24 Відповісти
Тогда никто и никогда уже не станет подписывать эти похоронки. Все станут без вести пропавшими. И платить ничего никому не нужно будет
показати весь коментар
10.02.2026 15:36 Відповісти
Для початку: родичам тих, хто пропав, теж платять гроші. А підписувати похоронки - це така робота чиновників, і для того, щоб нічого не підписувати, їм треба звільнятися з роботи. Так що, будь ласка, не триндіть, ховаючись за американським прапором, бо всі бачать, що ви - російський балабай.
показати весь коментар
10.02.2026 16:53 Відповісти
Очень интересно. И как это вы определили?
показати весь коментар
10.02.2026 21:37 Відповісти
Таке хіба що в російській армії можливе. В ЗСУ сім'ї зниклих безвісти отримують виплати точно такі, як і сім'ї полонених.
показати весь коментар
10.02.2026 17:01 Відповісти
Це фантастика якась у дії. Зараз зрозуміло чому нема грошей на великіі зарплати військовим і пенсії пораненим. А якщо людина помирає через поранення через 3 місяця, за неї також платять? Я чув якщо в когось серцевий напад на позиціях то не хочуть платити.
А якщо немає близьких родичів, або вони помирають до завершення виплат, хто отримує кошти?
Чому б не дати вибір самому солдату, хоче він отримувати велику зарплату і пенсію чи хоче щоб родичі у салі катались як на хокейному стадіоні?
показати весь коментар
10.02.2026 21:55 Відповісти
1. Я виплатами сім'ям зниклих і померлих не займаюсь, я в служу бойовій бригаді. Задавайте ці питання до службовців ТЦК та СП. На крайняк, до ЦВС. Або почитайте уважно закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей".
2. "Чому б не дати вибір самому солдату". Кожен військовослужбовець має право написати особисте розпорядження кому слід направити виплати у випадку смерті, полону, або зникненні безвісти.
показати весь коментар
10.02.2026 22:45 Відповісти
Це не вибір про якій я питав.
Далі, якщо є 100 000 загиблих і пропавших безвісти, то це десь 53-54000 боргу з кожного резидента України, включаючи немовлят, пенсіонерів, держслужбовців і навіть саміх родичів загиблих.
Це півтора трілліона гривень. А якщо їх 200 000?
показати весь коментар
11.02.2026 00:26 Відповісти
Який вибір для солдата пропонуєте Ви? Відмову від виплат в разі його смерті?
Чому Ви вирішили, що пенсіонери і немовлята платять родичам загиблих? Не полінуйтеся відкрити Реєстр великих платників податків і подивіться на суми з яких вони платять податки. Ось це основне джерело наповнення бюджету, а не немовлята.
показати весь коментар
11.02.2026 00:57 Відповісти
Я б запропонувал підвіщену ( гадаю, в рази) зарплату і пенсійне забезпечення за відмову від домовинних, чи як це українською, виплат. Родини отримали би залишки банківських рахунків солдата та можливо якусь вменяєму пенсію по втраті годувальника родини, якщо є діти наприклад, якісь льготи. Але ж не 10 кілограмів золота, які родичі вільни відвезти в умовну Польщу чи ще куди.

Пенсіонери і немовляти звісно не заплатять по 54000 (108000 якщо загиблих і б/з 200 000) за них платять інші, що не покращує загальну сітуацію. Держава не зможе платити такі гроші без дуже, дуже суттевой інфляції на кшталт 1992-93 років, навіть якщо всі держслужбовці раптом перестануть красти.
Такі виплати на фоні 800 гривень на місяць пораненим якіх не відпускають це абсолютне безумие, не знаю як це українською
показати весь коментар
11.02.2026 12:24 Відповісти
Офігенно. У піхоті середній строк життя становить кілька місяців. Немалу частину амуніції і транспорту солдати купують за власний кошт. І у випадку смерті солдата їх родини залишаться з боргами після поховання. Ви пропонуєте закрити це пенсією по втраті годувальника. Тобто черпати кошти будуть з Пенсійного фонду. От у цьому випадку якраз заплатять пенсіонери. Добре, хоч до немовлят не добрались. Якось Ваша система погано враховує такі випадки.
показати весь коментар
11.02.2026 13:31 Відповісти
Горазд, порахуйте скільки буде 15 мільйонів помножити на всіх загиблих і б/з , скільки їх є на вашу думку, і звідкіля ця сума має прийти до бюджету.
показати весь коментар
11.02.2026 18:35 Відповісти
Це півтора трильйони гривень, або близько 30 мільярдів євро. Вже є рішення європарламенту на видачу Україні кредиту в 90 млрд євро, який буде погашено з репарацій, стягнутих із заморожених активів росії.
Вас щось в цьому не влаштовує?
показати весь коментар
11.02.2026 20:28 Відповісти
Мене занепокоїть що мертві солдати коштують державі набагато, незрівнянно більше ніж живі.
Я думаю що досить добре знаю історію але не думаю є інший такій приклад у досвіді людства, і не думаю що саме зараз час експериментувати. Не думаю також що золотий дощ для родичів, якіх у багатьох солдатів взагалі нема, замість добрих зарплат і залізних соціальних гарантій для інвалідів, є якімсь мотивуючим фактором для майбутніх солдатів.Це абсурд.
Ви хочете виграти війну чи щоб в усіх дупи були добре заціловані? Бо не матимете обідві речі навіть з усіма грошима Європи. Популізм у такий час це смерть.
показати весь коментар
12.02.2026 20:35 Відповісти
Наскільки мені відомо, сім'ї військовослужбовців США, що померли під час виконання службових обов'язків або протягом 120 днів після звільнення (через травми, пов'язані зі службою), отримують100 000 доларів США без сплати податків у разі смерті. Інші пільги включають групове страхування життя військовослужбовців (SGLI) до 500 000 доларів США, останню заробітну плату/допомогу, поховання на національному кладовищі та потенційну щомісячну компенсацію за утриманців та відшкодування збитків (DIC) для подружжя/дітей.
Сім'я загинувшого військовослужбовця ЗСУ одержує 3 млн грн, це близько 60 тис доларів, і 12 млн по 150 тис грн протягом 6 з половиною років.
Схоже, що більш зіціловані сім'ї військових в США. Може Ви там краще будете протестувати?
А я не вважаю, що сім'я загинувшого військового має одержувати менше, ніж пенсія у молодих прокурорів-інвалідів, або зарплати суддів.
показати весь коментар
13.02.2026 12:45 Відповісти
Ті 500 000 по сглі про які ви кажете це страховка за яку ( деякі) військові додатково і добровільно платять з власної кишені, ви також можете піти і заказати собі страховий поліс на мілліард гривень якщо бажаєте.

Тобто ви в реалі порівнюєте $100 000 в Америці і $600 000 в Україні ( Зеленський наобіцяв саме цю суму на початку 2022 року).
Де я живу будь якій сантехнік якій робить сам на себе влегку заробить $130-180000 за рік. Жоден лікар не заробляє меньшь ніж 250-300000 на рік.
А ви скажіть мені що пересічний українець має робити щоб заробити $600 000 ( ну добре, нехай буде $ 340 000 зараз завдяки інфляції).
показати весь коментар
13.02.2026 18:53 Відповісти
1. Ну, сглі покриває всіх військових США. Хіб що хтось добровільно відмовиться. А що ж Ви, пане не порівнюєте 100 тис доларів і 3 млн нривень (близько 60 тис доларів)? Всі інші виплати сім'ї виплачують по 150 тис грн (близько 3000 нрн) лише 6 з половиною років. Порівняйте це з щомісячною компенсацією на утриманців та відшкодування збитків (DIC) для подружжя/дітей і терміном її виплати.
2. Чому Ви сумарну, розтягнуту в часі компенсацію родині за загибель у бою порівнюєте із доходами від звичайної роботи? Я вважаю, що компенсація родині за смерь людини, яка служить захисту Батьківщини має бути більшою, ніж винагорода за звичайну роботу. Ви вважаєте інакше? Обгрунтуйте свою точку зору.
показати весь коментар
13.02.2026 19:15 Відповісти
Сгли это дело абсолютно добровольное, но стоит $26 в месяц. Это считается льготой потому что у реального страховщика такой же полис стоил бы $50-60 ( без каких либо массивных боевых действий). Насчёт Дика соглашусь, но там сумма весьма приближенная к американским реалиям и достаточна что бы не жить на улице и не голодать, не более того. Насчёт сроков это только жена там в рамках, может получать пожизненно если не выйдет замуж до 57.
Кстати вам будет интересно что какая-то коза получала пенсию за Гражданскую войну ( окончилась в 1864 или 65м годах) до лета 2020 го года. Получала немного правда, долларов 170, ту пенсию вроде или не индексировали с 70 х годов или там правила другие были.

2. Это более-менее стандартная мировая практика когда платят в соответствии с возможными заработками. Как иначе оценить жизнь человека?
Что касается самой компенсации. Вы не считаете что сама зарплата это и есть компенсация за риск для жизни и здоровья ( для любой работы, не только на войне)? И если в стране есть 15 миллионов заплатить за смерть людям не заменят бойца на передовой, и вообще могут вывести средства из страны, то почему бы за счёт этой же суммы не увеличить ЗП самого бойца? Если человек живёт несколько месяцев в пехоте, то платите 500 000 в месяц на ЛБЗ и до миллиона в особых местах/случаях/премиальных каких нибудь, 100-150000 в 10 км вместо 20000 и 20000 тем кто маринуется без увольнения после или во время ранения которым как я слышал могут и 800 в месяц начислить сейчас.
Вопрос сводится к чему, вы победить хотите или бабушку на ёлку посадить не поцарапав ей задницы?
Ещё такой момент интересный что денег нет в стране на это и близко, их можно только напечатать -- не спорьте. У Украины есть земля, какие-то госпредприятия которые не до конца разокрали ради ручейка бабла из бюджета, и возможность печатать гривны/ собирать налоги в будущем.
За счёт этого и нужно выходить из ситуации. Например , бонды на 2029й год. Дайте бойцу помимо нынешней зарплаты условный гектар чернозёма в месяц за пребывание на позиции. Соответственно в будущем он и его наследник получал бы доход с этой земли не облагаемый налогам, но и не мог бы продать/просрать/просцать/проиграть эту землю.
Получай доход с аренды или сам работай, передавай наследнику или возвращай государству. Самый оптимальный вариант.
показати весь коментар
14.02.2026 22:20 Відповісти
1. Ви зможете в безпосередньому спілкуванні пояснити родині умовного Петра, чому компенсація за його смерть після пропонованої Вами реформи, сумарно за 6 років складе, скажімо, 5 млн, а за смерть його сусіда Василя, що загинув за тиждень до реформи, становить 15 млн? Не думаю, що це буде легко.
2. Компенсації за смерь розтягнуті в часі, а надвисокі зарплати в піхоті перевантажать бюджет вже зараз. Чисельність піхоти в ЗСУ близько 100-150 тис. Тобто на додачу до нинішніх компенсацій в 150 тис на місяць для100-150 тис родин загиблих Ви пропонуєте збільшити на 350-400 тис зарплати для 100-150 тис. військових. При цьому, Ви ж не знизите для компенсації родинам нових загиблих до нуля? Це миттєве зростання витрат в кілька разів. Яка мета такого збільшення витрат? Ви це подавали як піклування про немовлят та пенсіонерів, яким не вистачає фінансової допомоги. В результаті Вашої реформи їм ще більш не вистачатиме.
3. Ви дивувались, чому я згадав пенсії прокурорів та суддів. Вони отримують по 150-400 тис пенсій або пожиттєвого утримання щомісяця. І ці витрати у Вас чомусь обурення не викликають. Ви чомусь намагаєтесь цілеспрямовано торпедувати допомогу родинам загиблих. Вислови, які Ви собі при цьому дозволяєте, на кшталт "Вопрос сводится к чему, вы победить хотите или бабушку на ёлку посадить не поцарапав ей задницы?" виглядають вельми гидко і недостойно вихованої людини.
показати весь коментар
15.02.2026 10:20 Відповісти
1) Звичайно що не можу. А ви зможете пояснити легко пораненому солдатові чому йому нараховують 800 гривень на місяць і навіщо йому 15 мільйонів мертвому коли родичів, або близьких родичів в нього взагалі нема? Де більш абсурдна сітуація, у родині Петра якої дали "лише" 5 мільйонів чи у нього?
2) По перше я спочатку сказав що ця ідея Зеленського з 600 тис доларів за смерть ( с доларом по 25) була велика помилка. Про що він думав, про капітуляцію за тиждень чи шо. Це лунає як опера про $4000 на місяць вчителям і мільярд дерев.
Що стосується додаткових коштів на ******* зарплати, як я казав вище не обов'язково друкувати гроші для цього. Це може бути земля, акції держпредпріємств, доля власності в якійсь нерухомості, і бонди , майбутнє пенсійне забезпечення.

Про немовлят і пенсіонерів я казав що за них хтось має сплачувати трати держави.
І так, звісно що мене обурюють таки зарплати і пенсії у прокурорів і судей, але мене більше обурює прийняття українським суспільством корупції як частини життя. Те, що корумпованими друзями бахваляться за родинним столом, а корумпованими родичами-- за пляшкою з друзями.
І, повторююсь вже, популізм у час такій війни це смерть.
показати весь коментар
16.02.2026 04:42 Відповісти
1. Я казочки теж люблю, але не кацапські. Легкопораненим ніхто по 800 грн не платить. Таке може бути лише при безперервному лікуванні тривалістю більше 4 місяців і з умови, що командир цього воїна гівнюк. Ви часто бачили легкі поранення, які лікують 4 місяці безперервно?
2. Нерухомість у воюючих країнах котирується дуже низько. Як Ви поясните солдатам, що землю, яку вони захищають Ви розпродали? Мій варіант з виплатами з заморожених кацапських активів набагато кращий.
3. Як Ви подолаєте гіперінфляцію, коли за Вашою схемою виплати військовим збільшаться в кілька разів, і як будете пояснювати скорочення компенсацій родинам загиблих?
показати весь коментар
16.02.2026 21:27 Відповісти
Не зрозумів про землю. Ви хочете сказати що її вже нема, що її продали геть усю чи що?
Про гіперінфляцію, навпаки я намагаюсь її уникнути тим що підвищувати зарплату можна було б за рахунок існуючих речей, тобто землі і акцій підприємств, і існуватимиших у майбутньому , тобто бонди, пенсійне забезпечення, льготи і тд.
Ви не відповідаєте мені навіщо солдатам без родин або близьких родичів 15 мільйонів за смерть.Принаймні можна було б дати можливість військовим самим регулювати гроші що на них витрачаються, скільки туди, скільки сюди, скільки родичам за смерть, скільки собі за інвалідність і таке інше.

Взагалі солдати гинули і до лютого 22 року, і держава щось робила з приводу 8 років. Навіщо було щось міняти? Що було у Зеленського в голові коли він обіцяв 600 000 доларів за смерть? Гіперінфляція? Капітуляція за пару тижнів? Явно не позички під російськи активи у Бельгії у 25/26 році.
показати весь коментар
17.02.2026 21:19 Відповісти
1. Ви пропонуєте підвищити в рази витрати на війну у вигляді підвищення заробітної плати військовим. Джерелом фінансування обрали землю та акції. Вочевидь, щоб земля та акції стали грошима, їх треба продати або взяти кредит під їх заставу і платити відсотки по тих кредитах. Тож як Ви землю переведете в гроші, продажем чи кредитом?
2. Ви знову пересмикуєте. Родина загиблого військового одержує 3 млн грн це близько 60 тис. Доларів. На такі гроші навіть двокімнатну квартиру не в кожному місті купиш. А якщо і купиш, до на її ремонти викладеш ще тисяч десять. Після того родина 6 з половиною років одержує по 150 тис грн. Вам нагадати курс долара 6 років назад? Отож. Через 6 років ці виплати будуть близькі до середньої зарплати. Особливо, якщо виплати по 500 тис військовим підсилять інфляцію. Я вже у дев'яностих одержував мільйонні зарплати, задоволення від того нижче за середнє.
Так що Ваші настирливі спроби скоротити виплати родинам пояснити важко.
показати весь коментар
17.02.2026 21:40 Відповісти
Доброго дня! Ні, ви мене не так зрозуміли. Ніхто землю не продає. Солдат отримував би певну кількість сільськогосподарської землі, в залежності від близькості від лінії зіткнення чи щось таке. Наприклад, умовний гектар ( чи 2 чи більше)за місяць. Цю землю він здає в аренду ( або робить на ній щось сам, або вирощує бур'яни) і отримує доход, якій не обкладається податками. Податок на цю землю також можно зробити 0% . Але це все. Землю він не продасть, не проїсть,не просцить і не подарує якомусь шахраю. Він її зможе передати сину або повернути державі.

Ви пожили досить на цьому світі щоб самому побачити, що великі гроші, вони дурні. Така система і була би захистом від цього.
Що стосується двух кімнатних квартир по 60 000. Ви мабуть забули як 2к в спальних районах Київа були по 10-11000 в 99-2001 роках, і навіть не в хрущах? Що змінилося?
Людей в країні стало набагато менше. Будинки постарішили на 25 років ( і пам'ятаємо що їх не будували як піраміди чи римськи шляхи). Война йде! Які 60 тис? В французької Ницці можна купити 2 кімнати за 80-90 в 10 хвилинах від пляжу.
Цім будинкам 70х-60х років мабуть бракує 2-3 роки до аварійного стану до речі.
І я не розумію чому ви вважаєте що дати солдату самому регулювати свої пільги це така погана річ бо можливе збільшення інфляції. Інфляція суттева буде 100% як це трапляється в воюючих країнах, і 15 мільйонів це буде перша причина. У будь якому випадку захист держави залежить від кількості солдатів і їх мотивації а ні в спроможності їх родин купити квартиру в умовної Варшаві
показати весь коментар
20.02.2026 01:32 Відповісти
Що стосується прокурорів інвалідів з їх пенсіями не знаю до чого ви приперли їх бо це й ваша персональна ганьба, бо ви дозволяєте цьому траплятися, і додатково тому що ці великі зарплати і пенсії не заважають чомусь їм давати і брати хабарі.
показати весь коментар
13.02.2026 19:00 Відповісти
Ви щось геть брех неправду несете. Я персонально не плачу прокурорам. Так що це не моя персональна ганьба. Я служу в ЗСУ і мене влаштовує, що в разі моєї загибелі, моя родине не буде побиратись.
Якщо Ви заздрите великим сумам заробітку і компенсацій в ЗСУ, приїздіть до Павлограду, я Вас там зможу зустріти і допоможу Вам із зарахуванням до 67 бригади, у підрозділ з найбільшими виплатами.
показати весь коментар
13.02.2026 19:20 Відповісти
Я имел в виду что юстиция/справедливость это форма власти, и она не может представлять собой какой то вакуум/ее отсутствие. Поэтому если государство не занимает эту нишу кто то другой должен, почему не само население?
И я не заздрю вашим суммам, не выдумывайте. Что касается Павлограда то что мне делать там у вас? Я могу пробежать метров 10 максимум. Знаю несколько языков которые я слышал бывают нужны в интернациональном легионе, в том числе испанский и португальский, и в одной игрушке Battlefield Bad Company 2 налетал на дроне будь здоров в свое время, настрелял вражин больше чем кто либо другой В МИРЕ, среди нескольких миллионов игроков.
Но вряд ли мои способности там имели бы какое то отношение к реальным дронам, но все равно думаю купить мавик попробовать полетать.
показати весь коментар
14.02.2026 22:46 Відповісти
Ну, Ви могли б займатись розмінуваннями, або вилученням вибухівки з нерозівавшихся *********** і споряджанням нею скидів для БПЛА. Це частина того, чим займаюсь в свої 59 з хвостиком я (все я не можу розповідати). Під час роботи часто замислюєшся: "Чи встигнешв разі помилки побачити спалах, чи просто все раптово згасне, чи просто викючаться всі почуття?".
Так що, навіть такий марафонець, як Ви, може стати у пригоді в ЗСУ. Готуйтеся про всяк випадок, бо попереду важкі часи.
показати весь коментар
15.02.2026 10:30 Відповісти
Звучить досить страшно. Я чув про ці справи. В країні такі великі проблеми с вибухівкою? Це ж має бути технології 19го століття. І як часто трапляються ці ' помилки ", якщо це не секретно звичайно? Я про добичу вибухівки, не розмінування.
Я тут порадився з ШІ, і він каже що цілком можливо я міг би добре літати на реальних дронах. Все ж таки я був можливо не кращим, але найпродуктивнішим оператором серед 14 мільйонів гравців. Гонявся на дроні по трубам вікнам і кущам ще в 2010 році.
А ви додому поїдете у 60 чи не вирішили ще?
показати весь коментар
16.02.2026 03:54 Відповісти
Зараз ціни на вибухівку злетіли в світі разів в 4-5. Деякі країни відмовляють в продажі без пояснень, інші блеють про безпеку. Для покриття потреб ЗСУ в піроксиліновому пороху потрібно високоякісний бавовник з площ близько 30-40 тис га. Це можна виростити тільки на півдні України, але там кацапи. Крів того, такі поля уразливі для запалювальних ***********. На світовому ринку кацапи викуплять майже весь бавовник. Там його постачальники майже всі або залежать від кацапів, або їх союзники.
Так що ситуація важка. Але певні рішення є, на жаль, не можу Вам їх озвучити.
Нещасні випадки, на жаль, трапляються. Не можу писати подробиць. Служба дійсно небезпечна, але потребує більше психологічної стійкості та акуратності, ніж високих фізичних можливостей.
показати весь коментар
16.02.2026 21:39 Відповісти
Не знав що є така залежність від бавовника. В нас він тут росте , але думав що зокрема долларів нічого з нього не робили тут, май же вісь йшов на експорт, при тому що держава платила фермерам по $100-150 за кожний акр під бавовником.
показати весь коментар
17.02.2026 20:46 Відповісти
Піроксиліновий порох давно роблять з високоякісного барвника. І якщо для танкової гармати 125мм радянського зразка треба порядка 4,5-5 кг такого пороху, то для Піона 203 мм для пострілу на максимальну дальність треба 45 кг. Пороховим зарядам Піонів більше 35 років, при гарантійному терміні в 10 років. Там флегматизатор дифеніламін вже навіть не зеленкуватий, а чорно-коричневий. Тому є проблеми з роздуттям стволів. А нові стволи для Піонів не виробляють...
Це так, лише невелика доля проблем. Не маю можливості докладно все тут розписувати.
показати весь коментар
17.02.2026 21:51 Відповісти
Ну хто ще так може приголубити, як не рідна Ненька...
показати весь коментар
10.02.2026 15:31 Відповісти
Мне вот что интересно , кто и чем думал, когда объявляли эту цифру. 15 000 000 ? На тот момент это было $600 000 , или БОЛЬШЕ 10 килограммов золота ( килограммов, Карл!)
Ещё такой интересный момент что зарплаты военных даже в 10 км от фронта и пенсии по инвалидов весьма скромные, мягко говоря,
тогда кто и когда решил что семье погибшего деньги нужны куда больше чем самому солдату в качестве зарплаты и пенсии?
показати весь коментар
10.02.2026 15:33 Відповісти
Якщо нормальна сім'я - гроші поверне з радістю. Головне, що живий. Знаю багато прикладів, коли люди останнє віддавали, щоб вилікувати рідну душу - і бізнес і квартиру... А тут просто повернути кошти, які помилково отримали.
показати весь коментар
10.02.2026 15:47 Відповісти
Там мабуть і пам'ятник й сам похорон не дешево
показати весь коментар
10.02.2026 15:54 Відповісти
Але ж я кажу за сітуацію в цілому , а не випадок в цієї родині
показати весь коментар
10.02.2026 21:58 Відповісти
Або вмирай по настоящому або вертай бабки?
показати весь коментар
10.02.2026 15:45 Відповісти
Ох і моральність , але є ще суд і не тільки Український
показати весь коментар
10.02.2026 15:53 Відповісти
Подати в суд за моральні збитки.
І суму виставити рівну виплатам.
Де родина візьме ці гроші,там один похорон скільки вартує...Сусід кредит брав на похорон сина,виділили 15 тис,це мізер...
Потім кредит повернув з «гробових»...
показати весь коментар
10.02.2026 16:01 Відповісти
Скільки болю, сліз, страждань було в сім'ї через ту помилку. Вистачає ще совісті вимагати назад гроші. Вже прикусили б язика і мовчали.Навпаки, ще держава має виплатити компенсацію за моральну шкоду.
показати весь коментар
10.02.2026 16:06 Відповісти
Ну тут два варианта. Виноват или боец что остался живой или тот кто делает тест ДНК. Надо разбираться , это да ...
показати весь коментар
10.02.2026 16:19 Відповісти
В нормальной стране семья ещё лямов 10 компенсации выбила бы через суд, за моральный ущерб. Да в нормально стране даже вопрос не поднимали бы, заболтали бы лишь бы до суда не доводить.
показати весь коментар
10.02.2026 16:21 Відповісти
Хто приймав рішення про смерть бійця, той і має повертати кошти... чи не повертати, а відповісти ще якось
показати весь коментар
10.02.2026 16:43 Відповісти
гос. чиновники сделали непонятную экспертизу, сами проморгали похоронили человека (кстати а кого ж вместо него там похоронили) так родственники воскресшого еще могут с госудсрства потребовать выплвату им моральной компенсации за то что их родного незаконно похоронили
показати весь коментар
10.02.2026 16:53 Відповісти
 
 