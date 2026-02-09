Є просування щодо доступу Червоного Хреста до полонених, - Лубінець

Переговори щодо обміну військовополоненими тривають без перерв. У лютому очікується візит керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста до Києва, бід час якого планується обговорити нові підходи до забезпечення доступу МКЧХ до українських військовополонених і незаконно утримуваних цивільних у Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

"Просування є", - сказав він, відповідаючи на запитання щодо проблеми доступу МКЧХ до українських полонених у РФ.

Візит керівництва МКЧХ

За словами омбудсмана, питання активізації роботи МКЧХ він порушував 16 січня під час зустрічі з президенткою Комітету та офіційно запросив керівництво організації приїхати до України.

"Саме приїде виконавчий директор МКЧХ. Фактично це друга людина в системі Міжнародного комітету, який декілька днів буде працювати в Україні. У нас буде окрема зустріч, окремі перемовини. Подивимося, з якими новими підходами вони приїдуть в Україну", - зазначив Лубінець.

Обміни військовополоненими тривають

Омбудсман також наголосив, що українська сторона не робила пауз у роботі з обміну військовополоненими.

"З української сторони ніколи не було пауз у обмінах військовополоненими. Українська команда працює над поверненням героїв та героїнь з російського полону в щоденному режимі", - заявив він.

Лубінець підкреслив, що перемовини є лише одним з етапів складної процедури обміну, а безпосереднє повернення людей - її фінальним результатом. За його словами, переговорний процес триває постійно, однак російська сторона інколи затягує ухвалення рішень.

