Есть продвижение по доступу Красного Креста к пленным, - Лубинец
Переговоры по обмену военнопленными продолжаются без перерывов. В феврале ожидается визит руководства Международного комитета Красного Креста в Киев, в ходе которого планируется обсудить новые подходы к обеспечению доступа МККК к украинским военнопленным и незаконно удерживаемым гражданским лицам в России.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.
"Прогресс есть", - сказал он, отвечая на вопрос о проблеме доступа МККК к украинским пленным в РФ.
Визит руководства МККК
По словам омбудсмена, вопрос активизации работы МККК он поднимал 16 января во время встречи с президентом Комитета и официально пригласил руководство организации приехать в Украину.
"Приедет исполнительный директор МККК. Фактически это второй человек в системе Международного комитета, который несколько дней будет работать в Украине. У нас будет отдельная встреча, отдельные переговоры. Посмотрим, с какими новыми подходами они приедут в Украину", - отметил Лубинец.
Обмены военнопленными продолжаются
Омбудсмен также подчеркнул, что украинская сторона не делала пауз в работе по обмену военнопленными.
"С украинской стороны никогда не было пауз в обменах военнопленными. Украинская команда работает над возвращением героев и героинь из российского плена в ежедневном режиме", - заявил он.
Лубинец подчеркнул, что переговоры являются лишь одним из этапов сложной процедуры обмена, а непосредственное возвращение людей - ее финальным результатом. По его словам, переговорный процесс продолжается постоянно, однако российская сторона иногда затягивает принятие решений.
