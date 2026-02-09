Есть продвижение по доступу Красного Креста к пленным, - Лубинец

Переговоры по обмену военнопленными продолжаются без перерывов. В феврале ожидается визит руководства Международного комитета Красного Креста в Киев, в ходе которого планируется обсудить новые подходы к обеспечению доступа МККК к украинским военнопленным и незаконно удерживаемым гражданским лицам в России.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

"Прогресс есть", - сказал он, отвечая на вопрос о проблеме доступа МККК к украинским пленным в РФ.

Визит руководства МККК

По словам омбудсмена, вопрос активизации работы МККК он поднимал 16 января во время встречи с президентом Комитета и официально пригласил руководство организации приехать в Украину.

"Приедет исполнительный директор МККК. Фактически это второй человек в системе Международного комитета, который несколько дней будет работать в Украине. У нас будет отдельная встреча, отдельные переговоры. Посмотрим, с какими новыми подходами они приедут в Украину", - отметил Лубинец.

Обмены военнопленными продолжаются

Омбудсмен также подчеркнул, что украинская сторона не делала пауз в работе по обмену военнопленными.

"С украинской стороны никогда не было пауз в обменах военнопленными. Украинская команда работает над возвращением героев и героинь из российского плена в ежедневном режиме", - заявил он.

Лубинец подчеркнул, что переговоры являются лишь одним из этапов сложной процедуры обмена, а непосредственное возвращение людей - ее финальным результатом. По его словам, переговорный процесс продолжается постоянно, однако российская сторона иногда затягивает принятие решений.

