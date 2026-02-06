З полону повернувся прикордонник із Чернігівщини Віталій Шпитальний, який три дні сам тримав позицію
Під час обміну з російського полону додому повернувся прикордонник з міста Борзна Чернігівської області Віталій Шпитальний, який потрапив у полон у травні 2024 року. До цього боєць три дні самостійно тримав позицію.
Про це повідомила пресслужба Борзнянської громади, передає Цензор.НЕТ.
У повідомленні зазначено: "З великою радістю і щирою гордістю ділимося світлою звісткою для всієї нашої громади - з ворожого полону повернувся додому Шпитальний Віталій Володимирович. Його повернення - ще один промінь світла у важкі для країни часи… Віталій Володимирович вистояв, зберіг гідність і силу духу, довівши всьому світові, що українських Захисників неможливо зламати".
Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що Шпитальному 49 років, він боєць 105 загону. Під час боїв на Донеччині побратими скидали йому воду та їжу з дронів. Після штурму боєць опинився у полоні, де провів майже два роки.
