Новини Визволення бійців із полону
З полону повернувся прикордонник із Чернігівщини Віталій Шпитальний, який три дні сам тримав позицію

Під час обміну з російського полону додому повернувся прикордонник з міста Борзна Чернігівської області Віталій Шпитальний, який потрапив у полон у травні 2024 року. До цього боєць три дні самостійно тримав позицію.

Про це повідомила пресслужба Борзнянської громади, передає Цензор.НЕТ.

У повідомленні зазначено: "З великою радістю і щирою гордістю ділимося світлою звісткою для всієї нашої громади - з ворожого полону повернувся додому Шпитальний Віталій Володимирович. Його повернення - ще один промінь світла у важкі для країни часи… Віталій Володимирович вистояв, зберіг гідність і силу духу, довівши всьому світові, що українських Захисників неможливо зламати".

Начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що Шпитальному 49 років, він боєць 105 загону. Під час боїв на Донеччині побратими скидали йому воду та їжу з дронів. Після штурму боєць опинився у полоні, де провів майже два роки.

Дай Господи Воїну Віталію здоров'я !!! А 🤡 хай ні хто та нічого не забудуть !!!...
06.02.2026 14:20 Відповісти
З поверненням, Герою!
06.02.2026 15:05 Відповісти
))) Так він його і прочитає напевно. Проблеми чи прикол інтернета, що люди пишуть отаке, при тому та людина навіть про це і не знає. Це як в полі вийти і крикнути, крик є і навіть хтось його може почути, але кому це адресовано - не зрозуміло. Дисонанс повний і пуста трата енергії на опублікування.
06.02.2026 16:20 Відповісти
❤️
06.02.2026 15:11 Відповісти
СЛАВА ЗАЩИТНИКАМ УКРАИНЫ!
06.02.2026 19:11 Відповісти
 
 